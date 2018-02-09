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Мэрия назвала адрес первого дома для переселения по программе реновации

Первый дом по программе реновации жилья в столице готов к заселению, сообщил в пятницу журналистам руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин, передает «Интерфакс».

По словам Левкина, дом расположен по адресу: 5-я Парковая улица, д. 62Б. В него переедут жители домов №3 и №5 по ул. Константина Федина, расположенных в 300 м от новостройки. В двух домах всего было 160 квартир.

Разрешения на осмотр квартир первым переселенцам выдадут уже сегодня, 9 февраля.

По словам Левкина, квартиры в этом доме больше по общей и жилой площади, чем квартиры в переселяемых домах, в 1,3-1,4 раза. «В квартирах есть все необходимое, выполнена отделка комфорт-класса», — отметил Левкин.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что в течение 2018 г. будут готовы 24 дома для переселения по программе реновации. Переселение будет вестись в те дома, которые строились городом по другим программам казенным предприятием «Управление гражданского строительства».

К настоящему времени для переселенцев готовы 14 домов на 2 300 квартир, они будут переданы под заселение до конца мая. В настоящее время завершаются работы еще в 15 домах, которые приспосабливаются под утвержденные стандарты программы реновации.