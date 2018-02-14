Недвижимость

Новости

Минстрой сократил срок неисполнения обязательств застройщиков перед дольщиками

Недостроенный дом будет признаваться проблемным объектом через полгода после возникновения трудностей, а не через девять месяцев, как было раньше, сообщил на селекторном совещании по проблемам дольщиков министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень.

«Сокращен срок неисполнения обязательств по договорам долевого участия с девяти до шести месяцев, после чего объект незавершенного строительства будет отнесен к проблемным», — сказал министр.

Он напомнил, что сейчас на контроле властей находятся 836 долгостроев по всей стране. В реестре пострадавших дольщиков значатся более 30 000 человек.

В 2017 г. были решены проблемы 6000 дольщиков, вложившихся в 140 проблемных объектов. В этом году планируется восстановить права граждан - инвесторов 360 долгостроев.