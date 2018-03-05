Москва заплатит за реставрацию фонтана «Каменный цветок» на ВДНХ 1,23 млрд рублей
Власти Москвы объявили конкурс с ограниченным участием на право проведения реставрации фонтана «Каменный цветок» на ВДНХ.
Условия тендера опубликованы на официальном портале госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,23 млрд руб. За эти деньги подрядчик должен отреставрировать облицовку фонтана рваным и полированным гранитом, восстановить чугунные композиции «Натюрморт», «Гуси» и «Осетр», отремонтировать мозаичный декор, чашу бассейна.
Согласно техзаданию на проведение работ подрядчику отводится 390 календарных дней. Заказчиком работ выступает ГБУ «Гормост».
Фонтанный комплекс «Каменный цветок» был открыт на ВДНХ в 1954 г. Он признан объектом культурного наследия федерального значения.
В июле прошлого года на ВДНХ начался демонтаж архитектурных элементов фонтана «Золотой колос» для проведения научно-исследовательских работ в реставрационных мастерских. Открытие объекта после капремонта намечено на этот год.