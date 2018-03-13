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Число российских участников выставки недвижимости MIPIM сократилось на четверть

Количество российских участников одной из крупнейших международных выставок недвижимости – MIPIM, открывающейся в Каннах во Франции, уменьшилось на 21% – до 553 человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные выставки.

Согласно материалам бумажного каталога MIPIM-2018, выставку посетят 120 компаний. При этом в онлайн-каталоге MIPIM, пополняющемся до самого открытия мероприятия, представлены 203 компании, из которых более половины в этом году предпочли роль посетителей выставки без участия в работе какого-либо стенда.

Всего в этом году MIPIM планируют посетить более 25 000 человек, что на 8% больше, чем в прошлом году. Они будут представлять 9800 компаний, работающих на рынке недвижимости, причем почти 6000 компаний будут работать на собственных стендах или объединенных стендах нескольких делегаций.

Российские проекты будут представлены на пяти крупных стендах – правительства Москвы, правительства Санкт-Петербурга, Academy of Real Estate (ARE), группы НДВ и FIABCI-Russia.

Россию в качестве страны своего интереса назвали 1380 человек – 5,5% от всех участников MIPIM, указывается в онлайн-каталоге выставки.