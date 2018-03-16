Чистая прибыль «Дом.РФ» в 2017 году по МСФО выросла на треть
Чистая прибыль АО «Дом.РФ» (ранее – АИЖК) по МСФО по итогам 2017 г. выросла на 31,2%. Об этом говорится в отчетности с заключением независимого аудитора Ernst & Young.
«Чистая прибыль составила 18 млрд руб., увеличившись на 4,3 млрд руб., или 31,2% по отношению к 2016 г.», — уточняется в сообщении. Рентабельность собственных средств компании составила 12,1%, увеличившись за год на 2,2 п. п. по сравнению с 9,9% за 2016 г. Портфель ипотечных активов по состоянию на 31 декабря 2017 г. составил 394,5 млрд руб., прирост с начала года - 122,5 млрд руб., или 45%.
По поручению президента в течение года совместно с правительством и Центробанком России будут разработаны дополнительные меры, направленные на формирование ликвидного рынка ипотечных ценных бумаг с поручительством единого института развития с привлечением средств граждан, негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, говорится в отчетности. В будущем это станет основой для формирования двухуровневой модели рынка, обеспечит дальнейшее снижение ставок по ипотечным кредитам. «По нашим прогнозам, в перспективе двух лет они достигнут 7%», — считает гендиректор «Дом.РФ» Александр Плутник.