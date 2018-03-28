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Эксперты назвали города с самыми высокими темпами строительства торговых центров

Почти половина (48%, или 225 000 кв. м) основного объема ввода новых торговых центров в российских регионах в 2018 г. придется на города-миллионники, говорится в сообщении консалтинговой компании CBRE.

Ввод крупных торговых центров в текущем году заявлен в Новосибирске (45 000 кв. м), Уфе (54 000 кв. м), Владивостоке (46 300 кв. м), Нижневартовске (43 000 кв. м) и Самаре (38 000 кв. м).

Отметим, что по итогам I квартала ни в одном регионе (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) не открылось ни одного торгового центра. Но, несмотря на нулевой ввод, на конец года заявлено к открытию 17 ТЦ с общей арендопригодной площадью 471 000 кв. м.

В Москве в текущем году ожидается открытие 14 проектов ТЦ, суммарной арендуемой площадью 252 000 кв. м.

К началу 2018 г. средний показатель вакансии для городов-миллионников в крупных торговых центрах снизился до 6-8%, что связано с сокращением объема ввода новых качественных торговых помещений за последние два года.