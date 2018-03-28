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На станции метро «Площадь революции» отреставрируют скульптуры

Скульптуры на станции метро «Площадь революции», которые пассажиры трут на счастье, планируют отреставрировать в рамках комплексных работ, сообщил руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов Москвы, передает агентство «Москва».

«Скульптуры на станции «Площадь революции» являются объектами культурного наследия, их возможную реставрацию необходимо обсудить с московским метрополитеном, мы обсудим этот вопрос», - сказал Емельянов.

По его словам, при реставрации скульптуры демонтировать не будут - они останутся на месте.

«Надо сначала оценить, сколько это будет стоить, как с ними работать, очередность. Не хотелось бы демонтировать скульптуры, относить их в мастерскую, заново отливать. Посмотрим с метрополитеном, какие ремонтные работы можно будет провести без демонтажа», - добавил Емельянов (цитата по РИАМО).

В нишах каждой из арок, образуемых пилонами станционного зала, установлены 76 бронзовых фигур. Изначально скульптур было 80, но в 1947 г. в связи с открытием восточного наземного вестибюля четыре были сняты. Всего на станции 20 различных образов. Среди популярных скульптур, украшающих арки станции метро «Площадь революции», рабочий с винтовкой (трут колено, а также гранату), революционный солдат с винтовкой (трут приклад винтовки), крестьянин в лаптях (трут лапоть), а также скульптура пограничник с собакой (собаке трут нос, лапы).