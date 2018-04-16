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Недвижимость
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Крупнейший девелопер России предупредил о возможном росте цен на свои квартиры

Ведомости
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Крупнейший девелопер России ГК ПИК не исключает роста цен на свои квартиры из-за роста спроса после снижения цены на ипотеку. Об этом заявил первый вице-президент компании Александр Прыгунков во время конференц-кола, передает ТАСС.

Стоимость ипотеки снизилась и количество сделок в I квартале на московском рынке «сильно увеличилось», обратил внимание Прыгунков. «Это нам позволяет увеличивать цены, потому что есть достаточно хороший спрос», – добавил он. По его словам, рост цен будет «в пределах разумного» – около 1,25% в квартал, или 5% в год. При этом он не исключил, что по некоторым объектам индексация цен будет выше средней по рынку.

ГК ПИК – крупнейший девелопер России. У компании есть проекты в Москве, Московской области и регионах. Чистая прибыль ГК ПИК по МСФО по итогам 2017 г. упала в шесть раз год к году до 3,2 млрд руб. Однако втрое увеличилась выручка от продажи недвижимости (на 214,5%) – до 169,9 млрд руб. Общая выручка группы выросла также в три раза – до 175,1 млрд руб.

Технологии
Новости

Роскомнадзор начал уведомлять владельцев прокси-серверов о скорой блокировке

Ведомости
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Роскомнадзор начал рассылать уведомления о предстоящей блокировке владельцам прокси-серверов, позволяющих пользоваться мессенджером Telegram. Об этом рассказал руководитель международной группы «Агора» Павел Чиков, чьи юристы представляют интересы мессенджера.

«Роскомнадзор рассылает уведомления о предстоящих блокировках владельцам прокси-серверов. Причем основания использует – призывы к массовым беспорядкам и экстремистскую деятельность», – написал Чиков в Telegram-канале.

Специалист по кибербезопасности, основатель компании-разработчика Vee Security Александр Литреев также получил подобное письмо. Письмо от Роскомнадзора он опубликовал в своем Telegram-канале. В нем ведомство требует закрыть прокси-сервер @VeeSecurity как сайт, содержащий «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка». В разговоре с «Ведомостями» он подтвердил подлинность и получение письма.

Vee Security также готовит к запуску сервис VPN. Представитель компании отмечает, что юридически не имеет никакого отношения к России – компания зарегистрирована в Эстонии, поэтому требования Роскомнадзора об ограничении доступа к тем или иным ресурсам (с 1 ноября 2017 г. закон предписывает VPN-сервисам и анонимайзерам ограничивать доступ к запрещенной в России информации) выполнять не будет.

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Политика
Новости

WP узнала о решении Трампа отложить введение новых санкций против России

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп решил отложить введение новых санкций в отношении России, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Он успел встретиться со своими советниками по национальной безопасности в воскресенье, уточняет WP. По информации издания, американский президент оказался расстроен тем, что санкции предали огласке заранее, а он не успел с ними достаточно ознакомиться.

WP пишет, что Трамп не дал окончательного разрешения на новые санкции. Их могут ввести только в случае еще какого-либо действия со стороны России, говорят источники газеты.

В воскресенье постоянный представитель США при ООН Никки Хейли рассказала о готовящихся санкциях против России из-за предполагаемой химической атаки в Сирии. По ее словам, их планировали ввести в понедельник против компаний, которые сотрудничают с сирийскими властями. О новых санкциях объявит министр финансов Стивен Мнучин, говорила Хейли. Команда Трампа решила публично охарактеризовать заявление Хейли как ложное, пишет WP.

Последние санкции против России США ввели 6 апреля. Под них попали российские миллиардеры и госменеджеры. Среди них Олег Дерипаска, Сулейман Керимов и Виктор Вексельберг. Эти санкции были введены из-за ситуаций на Украине, в Сирии, а также из-за кибератак, но «прежде всего из-за попыток России подорвать западную демократию», сообщал минфин США.

Кто попал под новые санкции США

Политика
Новости

Трамп заявил о достижении целей в Сирии всеми выпущенными ракетами

Ведомости
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Американский президент Дональд Трамп во время выступления во Флориде заявил о том, что все ракеты, выпущенные по сирийским объектам, достигли целей. Ни одну ракету не смогли сбить сирийские ПВО, уточнил Трамп.

«Мы выпустили больше 100 ракет. Они не сбили ни одну. Их техника сработала не очень хорошо», – сказал он.

Трамп опроверг сообщения в СМИ о том, что были сбиты «15 или даже 40 ракет» западной коалиции. «Каждая из ракет поразила свою цель», – передает его слова CNBC.

В свою очередь Минобороны России сообщило о том, что было сбито около 70 из 103 ракет западной коалиции. Представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что ракетные удары были отражены советским вооружением: системами С-200, С-125, «Оса», «Квадрат», «Бук», «Стрела», «Панцирь».

Выбор редактора
Политика
Новости

СМИ сообщили о предстоящей смене посла России в Сирии

Ведомости
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Посол России в Сирии Александр Кинщак скоро уйдет в отставку, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на неназванных собеседников в Министерстве иностранных дел России. Издание пишет, что кадровые перестановки в российской дипмиссии в Сирии инициировал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Кинщака сменит нынешний посол России в ОАЭ Александр Ефимов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники. Кто займет место Ефимова – газета не уточняет.

Кинщак возглавлял сирийскую дипмиссию с декабря 2014 г. Указ президента о назначении нового посла в Сирии должен быть подписан к майским праздникам 2018 г., уточняет «Фонтанка». По информации издания, после этого Кинщак будет работать в Москве директором департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД. Ранее эту должность занимал Сергей Вершинин, который в конце марта стал заместителем министра.

Какое оружие могут применить в Сирии Россия, США и их союзники

Бизнес
Новости

Подконтрольный «Роснефти» банк собирается банкротить «Росипподромы»

Ведомости
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Банк «Пересвет» собирается подать в арбитражный суд заявление о признании банкротом компании «Российские ипподромы» («Росипподромы»). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федресурса. «Росипподромы» является должником банка, сумма требований в сообщении не указана.

ОАО «Росипподромы» было создано в 2011 г. путем преобразования ФГУП «Центральный московский ипподром» в открытое акционерное общество, объединяющее ипподромы России. Указ о создании ОАО подписал президент России Владимир Путин. 100% акций общества принадлежат Росимуществу.

«Росипподромы» занимается развитием национальной коневодческой индустрии, обеспечением сохранения и развития ипподромов и племенных конных заводов в России, а также созданием условий для функционирования системы национального конного тотализатора.

В «СПАРК-Интерфаксе» «Ведомости» не обнаружили действующего состава совета директоров, последние данные за 2014 г. Тогда в совет директоров компании входили 9 человек. Например, помимо председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, директор Агентства стратегических инициатив Артем Аветисян. В 2017 г. правительство выдвинуло в совет директоров «Росипподромов» 10 человек. Среди них Миллер, помощник президента Игорь Левитин, замминистра сельского хозяйства Евгений Громыко.

В апреле 2017 г. Центробанк принял решение о санации «Пересвета», основным акционером которого была Русская православная церковь. Регулятор одобрил санацию с применением механизма bail-in (конвертации обязательств банка в его капитал). Инвестором был выбран Всероссийский банк развития регионов, подконтрольный «Роснефти».

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Экономика
Новости

«Интерфакс» сообщил параметры уточненного макропрогноза на 2018 год

Ведомости
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Минэкономразвития может повысить оценку оттока капитала из России в 2018 г. с $7 млрд до $33 млрд, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства, знакомый с документом «Ожидаемые итоги социально-экономического развития РФ на 2018 г.». На прошлой неделе ведомство передало его в Минфин. Документ по сути представляет собой уточненный макропрогноз на 2018 г., указывает «Интерфакс».

Базовый прогноз по росту ВВП в текущем году ведомство менять не планирует – 2,1%. Прогноз роста промпроизводства снижен с 2,5% до 1,7%, по росту инвестиций в основной капитал в 2018 г. повышен с 4,7% до 4,8%. Реальные доходы населения в 2018 г. могут вырасти на 3,8% (прежний прогноз 2,3%).

Существенно повышена прогнозная цена нефти Urals на 2018 г. – с $43,8 до $61,4 за баррель.

Эксперты ожидали, что Минэкономразвития в начале апреля обнародует показатели уточненного макропрогноза. Однако до сих пор ведомство этого не сделало. Причиной могли стать новые санкции США и ослабление рубля, которое может потребовать корректировки некоторых показателей прогноза, пишет «Интрефакс». Как утверждает источник, в направленном в Минфин варианте эти факторы не учтены.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Набсовет ВТБ предложил повысить дивиденды банка втрое

Ведомости
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Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал повысить дивиденды банка по итогам 2017 г. до 0,345 коп. на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении ВТБ.

До этого три года подряд ВТБ выплачивал дивиденды в размере 0,117 коп. на обыкновенную акцию.

ВТБ может выплатить по итогам 2017 г. на все типы акций (обыкновенные и привилегированные двух типов) 73,5 млрд руб., говорится в сообщении. Это больше половины чистой прибыли по МСФО, которая составила 120,1 млрд руб. Ранее РБК сообщал, что ВТБ может направить на выплату дивидендов более 60% прибыли. Государство по всем типам акций может получить 56 млрд руб., а миноритарные акционеры – 17,5 млрд руб.

Финансы
Новости

ВТБ создаст гибридное хранилище данных

Ведомости
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ВТБ создает новый тип платформы, который позволит решать сложные аналитические задачи и аккумулировать все розничные данные в едином гибридном хранилище. Об этом говорится в сообщении банка. ВТБ собирается потратить на реализацию данного проекта 1 млрд руб.

Новая платформа за счет быстрого доступа к информации позволит проводить высококачественный анализ заемщиков. «Решение представляет собой два продуктивных контура, которые географически разнесены и полностью дублируют друг друга в целях обеспечения катастрофоустойчивости. При этом они полностью синхронизированы и одновременно используются для разных классов задач», - отмечается в сообщении. В первом контуре будут обрабатываться данные из систем-источников, осуществляться поддержка онлайн-сервисов банка и подготовки отчетности, во втором - юудет происходить процесс работы бизнес-пользователей как напрямую, так и через бизнес-приложения и инструменты Business Intelligence. 

Архитектура хранилища создается на платформах Teradata и Hadoop.

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Политика
Новости

«Коммерсантъ» опубликовал выводы МЧС о пожаре в «Зимней вишне»

Ведомости
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Специалисты исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России установили причину пожара в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня». Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, возгорание произошло из-за замыкания, вызванного протечкой крыши. Автоматические выключатели, используемые для защиты от замыканий и токовой перегрузки, не сработали.

По словам источника, короткое замыкание произошло в электропроводке, проложенной на четвертом этаже над детской игровой зоной. Оно могло быть вызвано протечкой крыши из-за плохой уборки снега. Источники «Коммерсанта» рассказывают, что сначала загорелась пластиковая люстра над детским бассейном с поролоновыми кубиками, а затем стал плавиться пластик на потолке. Из-за вентиляции пожар быстро стал распространяться по этажу.

Сигнализационные датчики сработали впустую, так как оповещение о пожарной тревоге в здании срабатывало не автоматически, а вручную. Сидевший рядом с кнопкой системы оповещения охранник не активировал ее. Четвертый этаж полностью заполнился дымом за несколько минут.

Пожар в «Зимней вишне» в центре Кемерова произошел 25 марта. Погибли 64 человека, среди них 41 ребенок.

Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях

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Политика
Новости

Постпред России при ОЗХО назвал Британию «организатором» химической атаки в Думе

Ведомости
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Инцидент в сирийском городе Дума был спланированной провокацией спецслужб Великобритании, заявил постпред России при ОЗХО (организация по запрещению химоружия) Александр Шульгин. По его словам, в этом Соединенному королевству могли помогать «старшие союзники из Вашингтона», сообщает «Интерфакс».

Целью Великобритании было введение мирового сообщества в заблуждение и оправдание агрессии против Сирии, отметил Шульгин. Он подчеркнул, что никакого инцидента в сирийском городе Дума не было – у России есть «неопровержимые доказательства».

В начале апреля сирийская оппозиция заявила о том, что в пригороде Дамаска произошла химическая атака. Всемирная организация здравоохранения сообщила о 70 погибших. Москва и Дамаск опровергают факт химической атаки. Российские специалисты по радиологической, химической и биологической защите исследовали пробы грунта, которые показали отсутствие нервно-паралитических и хлорсодержащих веществ, сказал российский постпред при ООН Василий Небензя.

14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по объектам в Сирии, предположительно связанным с сирийской химической программой. Это стало ответом на предполагаемое применение химического оружия в Думе. США и их союзники выпустили 100 ракет. В результате этого нападения, предположительно, никто не пострадал. Удары продолжатся до тех пор, пока сирийский режим не прекратит использовать химическое оружие, отметил президент США Дональд Трамп.

Первые фото Дамаска после объявления о ракетных ударах США

Политика
Новости

В Ереване проходит акция против выдвижения экс-президента в премьеры

Ведомости
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В центре Еревана проходит акция протеста против выдвижения на пост премьер-министра Армении экс-президента страны Сержа Саргсяна, передает «Арменпресс».

Акцию протеста организовала оппозиция. 13 апреля лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян и его сторонники заблокировали движение в центре Еревана на площади Франции. Через два дня Пашинян заявил, что масштабная акция протеста начнется в понедельник, 16 апреля, в 8.15 по местному времени. Он призывал жителей Еревана блокировать улицы и мосты, соединяющие центр города с окраиной.

Полиция потребовала от митингующих прекратить акцию протеста. «На проспекте Баграмяна общественный порядок грубо нарушен», – говорится в сообщении МВД. В случае неповиновения полицейские собираются применить силу и специальные средства против протестующих.

Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело о незаконной организации и проведении митингов. «13 апреля 2018 г. депутат НС РА Никол Пашинян организовал и провел митинги в Ереване, в ходе которых были многочисленные нарушения закона «О свободе собраний», – говорится в сообщении Генпрокуратуры страны. Акции протеста препятствовали свободному передвижению жителей столицы, отметили в ведомстве.

В результате столкновений с полицейскими пострадали 46 человек. Они обратились за медицинской помощью. Также сообщается о шести пострадавших полицейских. «Состояние одного из полицейских тяжелое, его сейчас оперируют», – рассказал руководитель отдела реанимации медицинского центра «Наири» Анатолий Гнуни. Среди пострадавших сам Пашинян. Получив медицинскую помощь, он вернулся на проспект Баграмяна.

В парламенте Армении 17 апреля пройдут выборы нового премьер-министра республики. Правящая Республиканская партия Армении выдвинула на этот пост Саргсяна.

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