Суд оставил под арестом обвиняемого в хищении денег дольщиков ЖК «Царицыно»

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Жители Подмосковья отказываются от покупки новостроек на этапе котлована

Доля сделок на первичном рынке жилья Московской области в домах на средней стадии готовности (этап монтажа) составила 76% в текущем году против 6% за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании «Инком-Недвижимость».

Приобретение объектов «на уровне котлована» в настоящее время интересует не более 16% подмосковных покупателей. Год назад их было 94%, снижение – в 5,9 раза.

Объекты высокого уровня готовности – на стадии отделки помещений, а также во введенных в эксплуатацию проектах – сегодня популярны у 8% покупателей в области, годом ранее востребованность была практически нулевой.

«Основной причиной роста популярности жилья в новостройках на этапе возведения этажей можно назвать сокращение ценовой разницы по мере возведения корпуса. Если раньше разрыв в стоимости квартиры в доме на уровне котлована и на завершающем этапе строительства составлял примерно 20%, то сегодня дельта заметно снижается, а в некоторых проектах девелоперы совсем отказываются от удорожания», - говорит Дмитрий Таганов руководитель аналитического центра «Инком-Недвижимость».

По данным Росреестра в Московской области по итогам I квартала было заключено 21 300 договоров долевого участия.