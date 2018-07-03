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Столичные власти разрешили построить самую высокую башню в «Москва-сити»

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство самой высокой башни на территории делового центра «Москва-сити». Речь идет о строительстве жилого комплекса с подземной парковкой. Его высота составит 400 м (104 этажа). Об этом говорится в сообщении службы.

Здание будет построено за счет средств инвестора по адресу 1-й Красногвардейский проезд, владение 13. Срок действия разрешения на строительство – до октября 2024 г. В жилом комплексе будут расположены 1417 квартир, подземная автостоянка на 321 машиноместо, велопарковка, детский досуговый центр, офисы, спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, объекты общественного питания и торговли. На открытой террасе здания разместят детскую и спортивную площадки (на уровне второго этажа). На крыше здания будет находиться смотровая площадка.

Общая площадь объекта составит 256 400 кв. м, под квартиры будет отдана площадь в размере 138 600 кв. м. Проект строительства комплекса разработало архитектурное бюро Сергея Скуратова.

Сам Скуратов заявил агентству городских новостей «Москва», что башня будет иметь форму скошенной призмы и градиентные стеклянные фасады. По его словам, небоскреб будет выглядеть элегантно. В свою очередь президент управляющей компании (ПАО «Сити») по созданию и развитию проекта делового центра «Москва-сити» Алексей Гаврилов заявил, что новая башня будет самым высоким жилым зданием в Европе.

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