Власти назвали число заявлений от москвичей о покупке дополнительного жилья по реновации
Власти Москвы с начала года получили 63 заявления о покупке дополнительной жилой площади в рамках программы реновации. Об этом говорится в сообщении департамента градостроительной политики Москвы.
«В отношении 55 получены положительные решения, по остальным ведется проверка полноты документации и ее актуальности», – сообщил руководитель департамента Сергей Левкин.
Левкин уточнил, что речь идет о 12 новых домах, куда происходит переселение первых участников программы: на улицах 5-я Парковая, Гжатская, Красных Зорь, Полярная, Дежнева, Летчика Бабушкина, Изюмская и проспекте Вернадского.
Лидером по числу одобренных заявлений является 5-я Парковая, где фонд принял положительные решения в отношении 17 обращений от жителей домов, переезжающих с улицы Константина Федина.
Московская программа реновации утверждена в 2017 г., она предусматривает снос свыше 5000 домов (в основном хрущевок), в которых проживает около 1 млн человек, и строительство вместо них к 2032 г. не менее 30 млн кв. м жилья за счет города.