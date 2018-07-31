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Более 40 семей переселенцев по реновации докупили жилье

Более 40 московских семей докупили жилые площади в рамках реализации программы реновации, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«На сегодня уже подписано 30 договоров о докупке дополнительных "квадратов", семь новоселов оформили ипотеку. Еще 11 человек подали заявления на улучшение жилплощади в рамках программы реновации», – сообщил Хуснуллин.

По его словам, сумма доплаты определяется в момент переезда по простой формуле расчета.

Согласно разработанному властями механизму докупки площадей при переезде из сносимого жилья в новое участники программы могут приобрести помещения с 10%-ной скидкой к их рыночной стоимости, при этом совокупная площадь жилья не должна превышать 100 кв. м. Изъявившим желание купить дополнительную квартиру предоставляется перечень объектов, находящихся в собственности города и реализуемых на свободных торгах.

При желании переселенцы могут переехать и в жилье меньшей площади, получив денежную компенсацию.

Всего в программу реновации входит 5171 дом на территории столицы. До 2032 г. новое жилье должны получить около 350 000 семей.