Недвижимость

Новости

Рестораны вытесняют из торговых центров супермаркеты и магазины одежды

Доля ресторанов и кафе в структуре доходов небольших торговых центров (от 5000 до 30 000 кв. м) в Москве составляет 12%, в то время как доля fashion-сегмента и продуктовых супермаркетов - 10% и 8% соответственно. Доля общепита в ТЦ за последние 4 года увеличилась в среднем вдвое, хотя по объему занимаемых площадей общепит пока уступает супермаркетам и магазинам одежды. Такие данные приводятся в исследовании Финансово‐промышленной корпорации «Гарант‐инвест».

По данным компании, на сегодняшний день совокупная доля площадей ресторанов и кафе в торговых центрах и МФК районного масштаба в Москве составляет в среднем 10%, доля продуктовых супермаркетов – 11%, доля fashion – 17%.

Основные игроки рынка торговой недвижимости среднего и районного формата сейчас сознательно идут на сокращение площадей под супермаркеты в пользу ресторанов, готовых платить более высокую арендную плату, говорится в сообщении компании. К примеру, средняя ставка аренды в небольшом ТЦ в Москве для продуктовых супермаркетов колеблется в пределах 20 000 руб. за кв. м в год, для арендаторов сегмента одежды – 25 000 руб. за кв. м, а для ресторанов и кафе - 33 000 руб. за кв. м. При этом рестораны по уровню генерации трафика в районные торговые центры уже достигли показателя супермаркетов.

При этом, чем меньше площадь самого ТЦ, тем больше вероятности, что якорным арендатором в нем станет не супермаркет, а ресторан. К примеру, в торговом центре с площадью аренды не менее 10 000 кв. м супермаркет занимает примерно 1/10 часть, и его размещение экономически может быть оправдано. «В ТЦ меньшего формата супермаркет обычно занимает не менее 1/3 площади. И это не самое верное решение с точки зрения доходности, особенно если ТЦ расположен около метро. В таких ТЦ на сегодняшний день общепит в качестве якорного арендатора может полностью и с большей эффективностью заместить супермаркет», - говорится в исследовании «Гарант‐инвеста».