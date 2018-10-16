Crocus Group достроит еще 9 домов Urban Group

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Володин поспорил с депутатом от КПРФ после ее слов об утрате связи власти с реальностью

Спикер Госдумы Вячеслав Володин вступил в полемику с депутатом от КПРФ Ольгой Алимовой после того, как она на пленарном заседании с трибуны обвинила чиновников в утрате связи с реальностью, передает «Интерфакс».

Алимова, попавшая в Госдуму по итогам довыборов в сентябре 2018 г., призвала принять прогрессивную шкалу налога, уменьшить «золотые парашюты» чиновникам и отменить доплаты к пенсиям парламентариев, чиновников и «прочих так называемых элитных профессий». Она также заявила, что люди, которые сегодня вершат судьбы других, – «все в шоколаде», и что власть «не чувствует социального раскола, а продолжает доить собственный народ».

«Обычные, извините, зажравшиеся чиновники, которые ошалели от вседозволенности и день за днем утрачивают связь с реальностью, порождая в людях апатию, безразличие, а порой даже и ненависть, которые в итоге могут вырасти в агрессию», – заявила коммунистка.

Спикер Госдумы в свою очередь предложил Алимовой оформить свои предложения в качестве законопроекта и внести его в Госдуму. При этом он подчеркнул, что начать эти инициативы правильно было бы «с тех, кто разваливал Советский Союз, а сейчас получает специальные пенсии в регионах». «Каждый секретарь обкома, каждый секретарь ЦК себе вот этот стаж записал и сегодня его включил в стаж как госслужба. Какая это государственная служба, если без страны остались? Давайте с этого начнем», – заявил Володин.

Кроме того, он отметил, что если кто-то считает решения, принимаемые на уровне страны, авантюрой, то может попробовать подать в суд и доказать это. «Мы с вами в 1990-е годы разве не были в ситуации, которая ровно относится к тому понятию, о котором вы говорили? Вот это авантюра была – принимать законы, которые не исполнялись, принимать обязательства, которые ничем не были подкреплены», – сказал Володин.

Он призвал коллег по Госдуме заканчивать «популистские выступления». «Дума – место для дискуссий, а не для популизма. Популизм разрушителен. Можно остаться враз без страны. Была огромная страна, но только те, кто сидел в этих парткомах, должны помнить, чем это закончилось. А Ельцин где сидел? Тоже в парткомах. Вот из этого и исходите», – заявил он.

Чуть позже, попросив слово, Алимова отметила, что, «находясь в партии власти, в КПСС, в свое время те, кто стояли у истоков разрушения страны, они плавно переходили в другие партии власти, оставаясь у власти». «Спасибо, что вы напомнили, что КПСС укрепляло кадровый потенциал "Единой России". Спасибо, это говорит о том, что лучшие и самые эффективные нашли возможность себя реализовать», — сказал на это Володин.

Вице-спикер облдумы, первый секретарь обкома КПРФ Алимова была избрана в Госдуму от Саратовской области – родного региона Володина.

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