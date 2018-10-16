Crocus Group достроит еще 9 домов Urban Group

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Компания Араса Агаларова АО «Крокус» (входит в Crocus Group) заключила договор на достройку девяти проблемным домам обанкротившегося застройщика Подмосковья Urban Group. Об этом говорится в сообщении конкурсного управляющего Светланы Англинишкене.
Ранее Crocus Group заключила договоры на достройку 5 домов Urban Group: по одному дому в ЖК «Митино О2», «ЖК «Опалиха О3», «ЖК «Видный город» и двух домов в ЖК «Солнечная система». «На первом этапе строительство будет осуществляться за счет средств, аккумулированных конкурсным управляющим на спецсчете», - говорится в сообщении.
Всего силами Crocus Group в 2018 г. будут достроены 4 дома, в которых купили квартиры около 2 500 дольщиков.
Напомним, что достройка проблемных объектов (68 многоквартирных домов в составе шести жилых комплексов) Urban Group идет в рамках дорожной карты, утвержденной Правительством РФ. Согласно обновленным графикам, все работы должны завершиться не позднее 2021 г.
Федеральный центр в августе сообщил о готовности выделить на ликвидацию долгостроя Urban Group 14,6 млрд руб. В сентябре на уровне Правительства РФ было принято решение о выделении до конца года дополнительно 7,8 млрд руб. для помощи дольщикам Urban Group и СУ-155. При этом власти Московской области обещали выделить 20 млрд руб. на завершение строительства школ, детских садов и других объектов социальной инфраструктуры, обещанных в рамках ДДУ, но так и не возведенных обанкротившимся застройщиком.
Согласно этим правила выделять средства федерального бюджета на завершение проблемных объектов Urban Group и контролировать их целевое расходование будет Минстрой России через Фонд защиты дольщиков.
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В Москве на 97-м году жизни умер один из основоположников современного цифрового телевидения, ученый Марк Кривошеев, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу телецентра «Останкино».
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким ученого. «Марк Иосифович был крупным ученым, выдающимся представителем отечественной научно-технической, инженерной мысли. Он внес поистине уникальный вклад в развитие телекоммуникационных технологий, многое сделал для внедрения современных стандартов цифрового ТВ-вещания как в нашей стране, так и в мире», — говорится в телеграмме главы государства.
Прощание с Кривошеевым состоится 18 октября в ритуальном зале «Центральной клинической больницы с поликлиникой» управления делами президента России. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ФГУП «Научно-исследовательский институт радио». «Марк Иосифович скончался в Москве в Центральной клинической больнице. В НИИ радио он работал до последнего дня», — уточнили в пресс-службе.
Кривошеев окончил Московский институт инженеров связи (МИИС). Он разработал международные стандарты вещания высокой четкости. В 1980 г. он отвечал за онлайн-трансляцию Олимпийских игр, проходивших в Москве. В 2017 г. ученому присвоили премию правительства за достижения в области развития средств массовой информации.
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Российско-китайский инвестиционный фонд регионального развития (РКИФРР) и российская Skolkovo Ventures создадут два фонда общим объемом $300 млн. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя фонда «Сколково» (основной владелец Skolkovo Ventures) и гендиректора управляющей компании РКИФРР Рустам Темиргалиев.
По их словам, Skolkovo Ventures и РКИФРР заключили партнерство в области инвестиций в высокотехнологические компании в России и Китае.
На первом этапе РИКФРР вложит 1,5 млрд руб. в IT-фонд, а также в индустриальный и агротехнологический фонды, которыми управляет Skolkovo Ventures (целевой объем каждого из них составляет 3 млрд руб.).
В 2019 г. РКИФРР и Skolkovo Ventures создадут два новых фонда. Первый – Special Situations, объем которого составит $100 млн, не менее половины предоставит китайская сторона. Второй – фонд высокотехнологичных вертикально-интегрированных компаний, целевой размер которого – $200 млн (половину из них вложит РКИФРР).
Как говорится на сайте РКИФРР, фонд управляет активами на 100 млрд юаней. Приоритетные для него проекты – в области ядерной энергетики, инфраструктуры, логистики и новых технологий.
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Бывший владелец газеты «Спорт-экспресс» Иван Рубин покончил с собой из-за долгов, передают ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По словам собеседника «Интерфакса», тело Рубина обнаружили у дома на Осеннем бульваре в Москве.
Следственный комитет по Москве подтвердил, что 15 октября было обнаружено тело 67-летнего мужчины вблизи жилого дома на ул. Осенний бульвар «с повреждениями, характерными для падения с высоты». Об этом говорится на официальном сайте ведомства. Имя погибшего следствие не называет. Начата доследственная проверка.
По словам источника «Интерфакса», найдена предсмертная записка, из которой следует, что причиной суицида стали долги. «Мужчина оставил предсмертную записку, где написал, что он получал угрозы», – рассказал в свою очередь источник агентству городских новостей «Москва». По его словам, у Рубина незадолго до смерти были проблемы с кредиторами. По словам другого источника агентства, сумма долга бизнесмена превышала 50 млн руб.
Рубин вместе с первым главным редактором «Спорт-экспресса» Владимиром Кучмием был одним из основателей газеты. Издание выходит с 1991 г. Рубин владел газетой с 2003 по август 2012 г. После финансового кризиса 2012 г. бизнесмен продал свои акции гендиректору петербургского филиала «Первого канала» Эдуарду Райкину.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин вступил в полемику с депутатом от КПРФ Ольгой Алимовой после того, как она на пленарном заседании с трибуны обвинила чиновников в утрате связи с реальностью, передает «Интерфакс».
Алимова, попавшая в Госдумупо итогам довыборов в сентябре 2018 г., призвала принять прогрессивную шкалу налога, уменьшить «золотые парашюты» чиновникам и отменить доплаты к пенсиям парламентариев, чиновников и «прочих так называемых элитных профессий». Она также заявила, что люди, которые сегодня вершат судьбы других, – «все в шоколаде», и что власть «не чувствует социального раскола, а продолжает доить собственный народ».
«Обычные, извините, зажравшиеся чиновники, которые ошалели от вседозволенности и день за днем утрачивают связь с реальностью, порождая в людях апатию, безразличие, а порой даже и ненависть, которые в итоге могут вырасти в агрессию», – заявила коммунистка.
Спикер Госдумы в свою очередь предложил Алимовой оформить свои предложения в качестве законопроекта и внести его в Госдуму. При этом он подчеркнул, что начать эти инициативы правильно было бы «с тех, кто разваливал Советский Союз, а сейчас получает специальные пенсии в регионах». «Каждый секретарь обкома, каждый секретарь ЦК себе вот этот стаж записал и сегодня его включил в стаж как госслужба. Какая это государственная служба, если без страны остались? Давайте с этого начнем», – заявил Володин.
Кроме того, он отметил, что если кто-то считает решения, принимаемые на уровне страны, авантюрой, то может попробовать подать в суд и доказать это. «Мы с вами в 1990-е годы разве не были в ситуации, которая ровно относится к тому понятию, о котором вы говорили? Вот это авантюра была – принимать законы, которые не исполнялись, принимать обязательства, которые ничем не были подкреплены», – сказал Володин.
Он призвал коллег по Госдуме заканчивать «популистские выступления». «Дума – место для дискуссий, а не для популизма. Популизм разрушителен. Можно остаться враз без страны. Была огромная страна, но только те, кто сидел в этих парткомах, должны помнить, чем это закончилось. А Ельцин где сидел? Тоже в парткомах. Вот из этого и исходите», – заявил он.
Чуть позже, попросив слово, Алимова отметила, что, «находясь в партии власти, в КПСС, в свое время те, кто стояли у истоков разрушения страны, они плавно переходили в другие партии власти, оставаясь у власти». «Спасибо, что вы напомнили, что КПСС укрепляло кадровый потенциал "Единой России". Спасибо, это говорит о том, что лучшие и самые эффективные нашли возможность себя реализовать», — сказал на это Володин.
Вице-спикер облдумы, первый секретарь обкома КПРФ Алимова была избрана в Госдуму от Саратовской области – родного региона Володина.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
Григорий Сысоев / ТАСС
ЗА
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
1/10
Максим Стулов / Ведомости
ПРОТИВ
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
2/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
3/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Я считаю, что решение внесено своевременно и правильно. У нас нет времени, эти решения нужно принимать», – заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам
4/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ПРОТИВ
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
ЗА
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в TwitterАлексей Кудрин
6/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
7/10
Андрей Махонин / Ведомости
ПРОТИВ
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
8/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин
9/10
Михаил Метцель / ТАСС
По словам президента России, ни один из предложенных вариантов пенсионной реформы ему не нравится, но нужно думать о перспективе. «Когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста», — заявил Владимир Путин во время поездки в Калининград
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Избирательная комиссия Хакасии назначила на 11 ноября проведение второго тура выборов губернатора с участием одного кандидата – коммуниста Валентина Коновалова, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального избиркома. По его словам, ранее комиссия аннулировала регистрацию кандидата Александра Мяхара и отменила повторное голосование, назначенное на 21 октября.
Первый тур выборов губернатора Хакасии прошел 9 сентября. Второй тур выборов в Хакасии переносился уже два раза из-за последовательного снятия двух кандидатов. Сначала от участия в выборах отказался на тот момент действующий губернатор Виктор Зимин. В первом туре выборов он набрал 32,42%. После Зимина отказался участвовать в выборах заменивший его во втором туре эсер Андрей Филягин, набравший в первом туре 11,23%. В середине октября об отказе от участия в выборах заявил кандидат от Партии роста Алескандр Мяхар, получивший в первом туре 6,61% голосов. Мяхар призывал и Коновалова (44,81% в первом туре) снять свою кандидатуру со второго тура выборов. Однако тот отказался.
Неделей ранее «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что администрация президента рассчитывает на снятие всех кандидатов с выборов либо на ситуацию, когда Коновалов останется один и не наберет необходимые в таком случае 50% плюс 1 голос.
В начале октября президент Владимир Путин назначил врио губернатора Хакасии замминистра по делам Северного Кавказа Михаила Развожаева. «Развожаев продолжит исполнять обязанности и, если справится, пойдет на выборы», – говорил источник «Ведомостей».
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Рэп вскоре будут во всем мире считать русским искусством. Об этом заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи министр культуры Владимир Мединский.
По его словам, русскую культуру отличает открытость и восприимчивость ко всему чужому. В пример он привел балет, который «совсем не русское искусство» (цитата по «РИА Новости»). «Но мы считаем, что это русский балет сейчас, и так он известен по всему миру», – констатировал руководитель ведомства.
Он обратился к теме рэпа, отметив, что эта музыка его «давно нервирует». «Меня давно нервирует, хотел сказать – бесит, это увлечение молодежи рэпом, современной городской молодежи, но когда я пытаюсь погрузиться в дело внимательнее, пообщаюсь с сыном, послушаю, что он там слушает, почитаю, у меня возникает сразу ощущение, что через некоторое время мы будем говорить, что рэп – это русское искусство», – выразил мнение Мединский.
Он, по его словам, рассказал сыну, что первый рэпер – это Маяковский. «Вон он [сын] теперь классу это все пересказал – и они читают, согласились», – заключил он.
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Российский производитель вина «Абрау-Дюрсо» планирует открыть сеть заведений с крымскими устрицами. Об этом сообщил президент компании Павел Титов.
«У нас с одним производителем устриц совместный проект, который будет называться "Дюжина", это будет сетевая история, концепция: бокал вина и устрицы, крымские. Флагман мы планируем запустить в ноябре в Москве», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Также Титов рассказал о проекте «Grand Cafe Абрау-Дюрсо». «Идея очень простая: часть — ресторан, а часть — это магазин, но цены на вино в этих зонах будут одинаковые», — отметил он.
На вопрос о том, рассматривает ли «Абрау-Дюрсо» возможность приобрести новые активы и какой продукции не хватает в портфеле компании, Титов ответил: «Конечно, рассматриваем. Хотелось бы что-то крепкое, крепкий алкоголь — это направление, которое мы активно смотрим». Он отметил, что по этому вопросу ведутся переговоры, однако говорить о конкретике пока рано.
Кроме того, компания планирует расширить площадь виноградников, рассказал Титов: сейчас 650 га, тогда как к следующему году планируется 750 га.
Холдинг «Абрау-Дюрсо» объединяет компании, занимающиеся производством и продажей игристых вин. Это одно из крупнейших винодельческих предприятий в России. Оно расположено в одноименном поселке в Краснодарском крае.
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«Яндекс» в тестовом режиме запускает беспилотное такси на территории инновационного центра «Сколково». Соответствующее соглашение было подписано во вторник, сообщила компания.
«Сколково» станет первой в России тестовой зоной, где беспилотный автомобиль можно вызвать через приложение «Яндекс.Такси», утверждает «Яндекс».Чтобы вызвать беспилотный автомобиль, пользователь должен открыть «Яндекс.Такси» и позволить сервису определить его местоположение. Если он находится в «Сколково», то приложение предложит ему услугу поездки на беспилотном такси наравне с обычными тарифами. В салоне автомобиля «всегда будет находиться инженер-испытатель, следящий за его движением», отмечается в сообщении.
«Не исключено, что в будущем многие города будут похожи на «Сколково». Поэтому мы решили создать новую тестовую зону именно там — нам интересно понять, как беспилотник будет работать в среде, которая постепенно становится стандартом городского устройства», — говорится в сообщении «Яндекса».
«Яндекс» работает над технологией беспилотного управления автомобилем с 2016 г. В феврале беспилотная машина компании впервые проехала по улицам Москвы после снегопада. В июне беспилотный автомобиль «Яндекса» преодолел 789 км, доехав от Москвы до Казани. «Во всех испытаниях за рулем находился опытный водитель, который контролировал ситуацию», – подчеркивает пресс-служба компании.
В июле «Яндекс» договорился о сотрудничестве в развитии беспилотного транспорта с правительством Москвы. А в конце августаначал испытания в Татарстане – в Иннополисе.
Президент России Владимир Путин в четверг посетил московский офис компании «Яндекс». Слева гендиректор компании Аркадий Волож. Президенту показали одну из новых разработок «Яндекса» – голосовой помощник «Алиса», аналог сервиса Siri от Apple. Обсудить с «Алисой» пока можно такие темы, как погода и маршруты по городу, передает «Интерфакс»
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Михаил Метцель / ТАСС
Президент спросил у «Алисы»: «Тебя тут не обижают?» «Окей, учту», – ответила «Алиса». «Как ты себя тут чувствуешь?» – поинтересовался президент. Голосовой помощник ответил, что рассматривает «фотографии котиков в "Яндексе", ничего лучше котиков нет, надеюсь, у вас тоже все хорошо». Голосовой поисковик будет запущен 10 октября, передает «Интерфакс»
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Пресс-служба президента России
Отличительная черта российского голосового помощника заключается в том, что с этой системой можно разговаривать, объяснил сотрудник «Яндекса» президенту. Система не только отвечает на вопросы, но с ней можно вести диалог, сказал основатель компании «Яндекса» Аркадий Волож
3/12
Михаил Метцель / ТАСС
Российскому президенту также показали прототип беспилотного автомобиля, над которым идет работа с 2016 г. Путин понаблюдал, как гибридный автомобиль Toyota Prius тронулся и поехал по внутреннему двору «Яндекса»
4/12
Михаил Метцель / ТАСС
Как сообщил представитель «Яндекса», с 2016 г. компания работает над технологией для беспилотного автомобиля, которая использует наработки компании из области машинного обучения, компьютерного зрения и навигации
5/12
Михаил Метцель / ТАСС
На фото интерьер беспилотного автомобиля
6/12
Пресс-служба президента России
Президент понаблюдал, как гибридный автомобиль «Тойота-Приос» тронулся и поехал по внутреннему двору «Яндекса»
7/12
Алексей Дружинин / РИА Новости
Вместе с Владимиром Путиным в офис «Яндекса» приехали первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко (слева) и министр связи Николай Никифоров
8/12
Михаил Метцель / ТАСС
23 сентября «Яндексу» исполняется 20 лет
9/12
Михаил Метцель / ТАСС
Инициатива поздравить «Яндекс» исходила от администрации президента, рассказали два собеседника «Ведомостей» в компании
10/12
Михаил Метцель / ТАСС
Визит Путина может быть частью создания имиджа президента, ориентированного на развитие цифровой экономики и привлечение молодой аудитории, считает один из собеседников «Ведомостей»
11/12
Михаил Метцель / ТАСС
Отвечая на вопрос «Ведомостей» о том, кто был инициатором визита Путина в «Яндекс», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: «Это юбилей»
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, по которому будет усилен контроль за расходованием денег материнского капитала на улучшение жилищных условий. Документ размещен на сайте кабинета министров.
В сообщении правительства говорится, что по законопроекту из списка организаций, которым можно направлять деньги материнского капитала на погашение займа при приобретении жилья, будут исключены «иные» организации. Эти организации неподконтрольны ЦБ и другим госорганам и поэтому «риски неправомерных действий <...> остаются высокими», поясняет кабмин.
По текущей редакции закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», регулирующего использование материнского капитала, в число организаций, куда можно направлять деньги для погашения займа, включены только банки, кредитные потребительские кооперативы, а также «иные организации, осуществляющие предоставление займа по договору займа, исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой».
Также по законопроекту правительство предлагает включить в число организаций, куда можно направлять деньги материнского капитала на погашение займа, АО «Дом.рф» (ранее АИЖК) и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.
Как пишетРБК 16 октября, Общероссийский народный фронт (ОНФ) составил рейтинг самых распространенных мошеннических схем, связанных с реализацией материнского капитала. Наиболее распространенная — покупка под предлогом улучшения жилищных условий квартиры у родственников: после регистрации сделки деньги, включая средства маткапитала, перечисляются продавцу, а тот возвращает сумму покупателю.
Еще одной распространенной мошеннической схемой является покупка квартиры по завышенной стоимости: непригодную для жилья недвижимость делят на части и продают по стоимости, равной размеру материнского капитала; после сделки продавец отдает деньги покупателям за вычетом расходов на свои услуги. Третья разновидность мошенничества — покупка несуществующего дома или квартиры, которая затем перепродается.
Также распространенными являются и махинации с ипотекой, отмечается в исследовании. Его автор Елена Гринь подчеркнула, что в закон следует внести ограничения, которые сократили бы возможности мошенничества.
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Минздрав совместно с экспертами прорабатывает введение «обезличенных» пачек сигарет — без логотипов и с написанными единым шрифтом названиями марок. Об этом сообщила «РИА Новости» министр здравоохранения Вероника Скворцова.
По ее словам, ранее Россия была в числе самых курящих стран и после того, как было принято «системное и сбалансированное антитабачное законодательство», потребление табака снизилось более чем на 20%. В стране был введен «полный набор базовых мер», но останавливаться на этом нельзя, считает министр: с ходом времени происходит адаптация и потребление может расти.
Как отметила Скворцова, главная задача в настоящее время — «последовательная денормализация курения». Для этого экспертами обсуждаются возможные шаги по регулированию рынка, которые направлены «на сокращение доступности табачной продукции, уменьшение числа мест, где курение разрешено, дополнительное информирование населения о вреде курения», рассказала руководитель ведомства.
«Так, например, — добавила Скворцова, — прорабатывается вопрос введения обезличенных пачек сигарет, который показал себя эффективным в целом ряде стран. Но решение этого вопроса требует и должно осуществляться через корректировку законодательства Евразийского экономического союза».
Меры по борьбе с курением в России вступили в силу в 2014 г. Тогда, в частности, было запрещено курение в кафе, поездах дальнего следования, на платформах электричек. Кроме того, был установлен запрет на курение на расстоянии менее 15 м от входов в метро.
Политика
Новости
«Коммерсантъ» узнал о новых назначениях в руководстве «Роскосмоса»
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В ближайшее время в «Роскосмосе» будут назначены финансовый директор и заместитель руководителя, курирующий разработку средств выведения. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько отраслевых источников и собеседника в госкорпорации.
По данным газеты, первую должность займет заместитель руководителя «Сбербанк капитала» Дмитрий Беленов, вторую — замруководителя МАК «Вымпел» Александр Лопатин.
Как пишет «Коммерсантъ», изначально предполагалось, что средства выведения (ракеты-носители и разгонные блоки) будут находиться в ведении и. о. первого заместителя Рогозина Николая Севастьянова. Однако, сообщали источники «Ведомостей», Севастьянов не сработался с директорским корпусом и, что более существенно, с аппаратом курирующего отрасль вице-премьера Юрия Борисова, поэтому стал непроходной кандидатурой.
Официально в «Роскосмосе» эту информацию не комментируют. Эти два назначения должны завершить блок кадровых перестановок в «Роскосмосе», отмечает «Коммерсантъ».