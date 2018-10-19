Власти Москвы прогнозируют уход с рынка около трети застройщиков к 2020 году

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Новые правила в жилищном строительстве в России, вступающие в силу с июля 2019 г., приведут к тому, что рынок Москвы за год покинут около 100 застройщиков. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника Управления по контролю и надзору в области долевого строительства Москомстройинвеста Александра Семенова.
Он отметил, что 30% застройщиков жилья в Москве не успевают за первый год продаж собрать необходимую сумму на завершение строительства проектов. По словам чиновника, в Москве сегодня работают около 300 застройщиков, очень много проектов, которые уже запущены, будут «доживать» в рамках старого законодательства. «Мы оцениваем, что количество девелоперов будет сокращаться, с рынка уйдут много компаний, которые строят один дом и не имеют никаких перспектив. Я думаю, что к 2020 г. на 100 юридических лиц рынок уменьшится», — сказал Семенов. При этом он подчеркнул, что проекты ушедших с рынка компаний «перейдут к более профессиональным участникам рынка».
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Страховые компании выплатят «Роскосмосу» почти 15 млрд руб. за три аварии с конца 2017 г., заявилв интервью РИА Новости президент Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков, управляющий директор — руководитель Центра космического страхования в «ВТБ Страхование» Павел Шутов. По его мнению, страховщиков можно считать крупнейшими инвесторами космической отрасли России.
Собеседник агентства пояснил, что в этом году расходы «Роскосмоса» на страхование запусков не превысили 1 млрд руб. При этом страховщики должны выплатить «Роскосмосу» 2,5 млрд руб. за «Метеор», 7,5 млрд руб. — за «Ангосат» и 4,6 млрд руб. — за «Союз».
Последняя авария с космическим аппаратом «Роскосмоса» произошла 11 октября. Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» стартовала к Международной космической станции (МКС) с первой стартовой площадки Байконура. На борту корабля находились космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Во время полета произошла авария носителя. В результате экипаж приземлился в степи Казахстана. Космонавты на пострадали.
Авария стала первой за 35 лет при запуске пилотируемого корабля. Пресс-служба страховой компании «Согласие» ранее заявлялаРБК, что в случае признания аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» страховым случаем выплата по нему может стать рекордной. Компания «Согласие» выступала страховщиком рисков при запуске корабля. Расследование причин чрезвычайного происшествия продолжается. «Роскосмос» пообещал представить предварительные результаты работы комиссии по аварии 22 или 23 октября.
Космонавты Овчинин и Хейг вернулись на Байконур после аварийного запуска «Союза МС-10»
ЦВО / ТАСС
Космический корабль «Союз МС-10», запущенный утром 11 октября с Байконура на Международную космическую станцию (МКС), не вышел на орбиту из-за аварии носителя. Капсула с экипажем спустилась по баллистической траектории
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ЦВО / ТАСС
К 12.30 мск аппарат «Союза МС-10» был обнаружен вертолетами Ми-8 эскадрильи Центрального военного округа (ЦВО). Прибывшие со спасателями медики не нашли травм у экипажа
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ЦВО / ТАСС
Экипаж «Союза» на вертолете Ми-8 направили в казахстанский поселок Джезказган
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Андрей Сесин / ТАСС
Аэропорт Жезказгана, куда доставили Алексея Овчинина и Ника Хейга
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twitter.com / roscosmos
Астронавт Ник Хейг и генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Жезказгане
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twitter.com / roscosmos
После аварии космонавты испытали перегрузки около 6g. На фото: космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин в Жезказгане
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Алексей Филиппов / РИА Новости / ТАСС
Из Жезказгана экипаж отправили в аэропорт Байконура «Крайний». На фото: генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и члены основного экипажа МКС-57/58 астронавт NASA Ник Хейг (слева направо) и космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин (справа)
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RT
В аэропорту космонавтов встретили родственники (на фото в центре Ник Хейг)
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twitter.com/FMBA_of_Russia
Экипаж находится под динамическим наблюдением врачей ЦМСЧ-1 ФМБА России
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Алексей Филиппов / РИА Новости / ТАСС
СКР в связи с аварией возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба)
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МВД завело уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), выявив махинации в МГТУ им. Баумана. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным издания, подозреваемыми по этому делу проходят проректор по экономике и инновациям МГТУ Евгений Старожук, возглавляющий фонд поддержки и развития МГТУ, гендиректор компании «Вторцветмет» Олег Гарин и еще несколько человек. Их имена не уточняются.
Фигурантов дела доставили в Тверской районный суд. Следователи полиции ходатайствовали об их аресте, однако судья отклонил ходатайства. Пресс-секретарь МГТУ Андрей Волохов подтвердил зданию, что суд отказался заключить под стражу Старожука и других подозреваемых. Комментировать причины уголовного преследования собеседник издания не стал.
Представитель приемной Старожука сообщил газете, что проректор находится на свободе, но связать с ним отказался. Собеседник издания пояснил, что тот будет на работе только 22 октября. Других деталей расследования уголовного дела газета не приводит.
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Президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко попросил суд освободить нападающего Александра Кокорина из СИЗО. Об этом на заседании по апелляции на меру пресечения футболисту сообщила судья Юлия Манеркина, передает «РИА Новости».
По ее словам, в адрес суда поступило ходатайство об изменении меры пресечения для Кокорина «за подписью президента Фурсенко». Также, отметила судья, клуб прислал характеристику футболиста.
Манеркина подчеркнула, что Фурсенко «не относится в соответствии с УПК к числу лиц, имеющих право заявлять ходатайства», но мнение и характеристика будут учтены. Она зачитала характеристику: ее автор осуждает поступок Кокорина, но называет его нехарактерным, а также отмечает дисциплинированность и профессиональность футболиста.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью, опубликованном 19 октября на сайте ФК, сообщил, что клуб по-прежнему рассчитывает на возвращение Кокорина. «Наказание, естественно, будет и должно быть. И со стороны закона, и со стороны клуба», — отметил он, выразив надежду на то, чтобы «ребята продолжили заниматься своим делом».
В пятницу суд, рассмотрев апелляцию, признал законным арест полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, который обвиняется по тому же делу, что и Кокорин. Также признан законным и арест брата Кокорина Кирилла.
Ранее «Зенит» заявлял, что примет решение о наказании Кокорина после правовой оценки его действий. ФК «Краснодар», в свою очередь, заявил о намерении разорвать контракт с Мамаевым и обратился с соответствующим заявлением в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС).
Накануне, 18 октября, Кокорину, Мамаеву и их соучастнику, имя которого не названо, были предъявлены обвинения в совершении двух преступлений по ст. 116 Уголовного кодекса (побои) и одного — по ст. 213 УК (хулиганство). Кирилла Кокорина обвинили в совершении трех преступлений по статье о побоях и одного преступления — по статье о хулиганстве.
Кокорины и Мамаев были арестованы 12 октября. В тот же день Тверской суд Москвы отправил под арест Александра Протасовицкого, которого называли четвертым фигурантом дела против Кокорина и Мамаева.
Футболисты стали фигурантами дела об избиении 8 октября водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой и директора департамента Минпромторга Дениса Пака. Во время второго инцидента пострадал также гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в суде
Михаил Терещенко / ТАСС
Футболисты Александр Кокорин (на фотографии) и Павел Мамаев были задержаны в среду, 10 октября, по подозрению в избиении нескольких человек в центре Москвы. Все обвиняемые арестованы на два месяца
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Зыков Кирилл / АГН Москва
В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганские действия, совершенные по предварительному сговору или группой лиц)
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Артем Геодакян / ТАСС
Статья предусматривает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы. На фотографии Павел Мамаев
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Зыков Кирилл / АГН Москва
По данным следствия, в понедельник, 8 октября, подозреваемые избили водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Об этом заявил сам водитель
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Артем Геодакян / ТАСС
Спустя несколько часов они предположительно напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака в кафе на Большой Никитской улице. Во время драки в кафе также пострадал гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин
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Зыков Кирилл / АГН Москва
Расследование, «учитывая широкий общественный резонанс», было передано в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве
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Михаил Терещенко / ТАСС
ФК «Зенит», за который играет Кокорин, пока не принял решения о наказании футболиста
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Артем Геодакян / ТАСС
После случившегося футбольный клуб «Краснодар», за который выступает Мамаев, заявил о намерении разорвать контракт со спортсменом
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Администрация президента США Дональда Трампа решила временно снять санкции с гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина для того, чтобы он мог приехать в США по приглашению NASA. Об этом в интервью ТАСС заявил новый директор NASA Джим Брайденстайн, назначенный на этот пост в апреле.
Брайденстайн уточнил, что агентство «провело работу по ряду направлений», чтобы гендиректор «Роскосмоса» смог посетить США. «И добились его [временного] вывода [из-под санкций] с тем, чтобы он прибыл сюда и встретился с представителями NASA», — пояснил руководитель американского космического ведомства. Он не уточнил, что именно сделало космическое агентства для снятия санкций с Рогозина.
Руководитель NASA впервые приехал в Россию 10 октября и встретился с коллегой из «Роскосмоса». Брайденстайн и Рогозин вместе наблюдали на «Байконуре» запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10». Ракета стартовала с первой стартовой площадки космодрома 11 октября. Однако во время полета возникла нештатная ситуация с носителем. Экипаж был вынужден перейти в режим баллистического спуска. На борту корабля, направившегося к Международной космической станции (МКС), были космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Они не пострадали.
США впервые ввели санкции против Рогозина в марте 2014 г., тогда он занимал пост вице-премьера. Тогда же перечень санкций в отношении некоторых россиян обнародовал Евросоюз. По мнению западных властей, попавшие под санкции люди причастны к возникновению кризиса на Украине. Фигурантам санкционных списков запретили въезд в США и страны ЕС, а также заморозили их активы на территории этих государств.
Как готовился запуск «Союза МС-10» с новым экипажем МКС
twitter.com / roscosmos
7 октября экипажи провели «вторую примерку» — контрольный осмотр корабля в стартовой конфигурации. Космонавты и астронавты заняли места в корабле, в тестовом режиме проверили работоспособность различных систем, включая систему связи, и уточнили расположение грузов
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Bill Ingalls / NASA
9 октября ракету «Союз ФГ» с кораблем «Союз МС-10» установили на Гагаринском старте Байконура
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Bill Ingalls / NASA
Предполетная стрижка астронавта NASA Ника Хейга в отеле «Космонавт» на Байконуре
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Bill Ingalls / NASA
Отец Сергий, который освящал ракету перед запуском
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twitter.com/AstroHague
Астронавт NASA Ник Хейг готовится к экспедиции на МКС. На фото - модуль для тренировок
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Bill Ingalls / NASA
Перед запуском
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Алексей Овчинин и Ник Хейг в «Союзе» перед запуском
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twitter.com / roscosmos
Как должен был проходить полет «Союза»
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twitter.com / roscosmos
Запуск «Союза»
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Dmitri Lovetsky / AP
«Союз» до нештатной ситуации
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twitter.com / roscosmos
Спасение экипажа обеспечила система аварийного спасения (САС), экипаж жив и примерно через полчаса после запуска вышел на связь со спасателями. На фото: Алексей Овчинин и Ник Хейг перед запуском
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twitter.com / roscosmos
Космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин в Жезказгане после аварии "Союза"
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twitter.com / roscosmos
Астронавт Ник Хейг и генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Жезказгане
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В России может измениться система оценки рисков застройщиков, исходя из которой банки принимают решения о предоставлении кредитов стройкомпаниям: такие изменения предполагает утвержденная правительством дорожная карта по финансированию строек жилья, передает «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора госкомпании «Дом.рф» Александра Плутника.
Сегодня банки при выдаче кредитов ориентируются на банковские нормативы, которые требуют сохранять определенный уровень резервирования.
Однако, по словам Плутника, утвержденная правительством дорожная карта по финансированию жилищного строительства предполагает изменения в этой области. «Система оценки рисков, риск-вес, сейчас считается на основе нормативов, а будет — на основе внутренних рейтингов девелоперских проектов», – сказал руководитель «Дом.рф».
Такая схема, по словам Плутника, позволит существенно сократить уровень резервирования в банках и размер капитала на кредит.
Ранее «Дом.рф» сообщил, что приступил к реализации программы гарантирования целевых кредитов для финансирования строительства жилья в России. Разрабатывать механизм гарантий кредитов застройщиков госкомпания будет совместно со Сбербанком и Газпромбанком.
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Несмотря на подготовку США новых антироссийских санкций, Россия начала переговоры с американской Exxon Mobil о ее участии в новых нефтегазовых проектах, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к российскому правительству источники. По их информации, в результате переговоров сотрудничество американской компании с «Роснефтью» может быть расширено.
Россия предложила несколько вариантов участия Exxon в российских проектах по добыче природного газа, переработке и нефтехимии, которые не попали под санкции, пишет агентство со ссылкой на источники. По словам одного из собеседников агентства, Россия направила Exxon ряд предложений в рамках сотрудничества по проекту «Сахалин-1». Если американская компания даст согласие на участие в каком-либо проекте, то соответствующее соглашение стороны могут подписать до конца года, сказал один из источников.
Exxon и «Роснефть» не комментируют информацию Bloomberg.
В 2018 г. Exxon вышла из большинства совместных проектов с «Роснефтью» из-за антироссийских санкций. Сейчас американская компания участвует в реализации только одного проекта в России — «Сахалин-1». Дочерняя компания Exxon – «Эксон нефтегаз лимитед» — является оператором проекта с 30%-ной долей. Также в проекте участвуют ONGC (20%), «Роснефть» (20%) и японская SODECO (30%). В «Сахалин-1» входят три нефтегазоносных месторождения — Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на шельфе у северо-восточного побережья острова Сахалин. Потенциальные извлекаемые запасы составляют 307 млн т нефти и 485 млрд кубометров газа.
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Директор Росгвардии Виктор Золотов ответил политику Алексею Навальному, который ранее пригласил его на дебаты. «Я его приглашал на другое. Поэтому мы с ним не сходимся», – заявил Золотов (цитата по «Интерфаксу»).
В сентябре Золотов записал видеообращение к Навальному. В нем он отметил, что политик допустил «оскорбительные, клеветнические измышления» и что «в офицерской среде не принято просто так прощать это». «Испокон веков подлеца били по лицу и вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть тех замечательных традиций – я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок – на ринг, на татами, куда угодно. Где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную», — подчеркнул директор Росгвардии.
Навальный ответил Золотову только 18 октября, потому что 50 суток, с 27 августа, был под административным арестом. Он предложил директору Росгвардии провести дебаты – на «Первом» или любом федеральном телеканале, или на Youtube-канале. Навальный отметил, что не отказывается от своего мнения, считая Золотова вором.
До этого на предложение Навального уже отреагировала Росгвардия. Официальный представитель службы Валерий Грибакин обвинил политика в самопиаре во время трагедии. Грибакин напомнил, что Росгвардия в условиях усиленного режима работает в Керчи, где в результате массового убийства в колледже погибли более 20 человек и пострадали около 50.
24 сентября оппозиционер Алексей Навальный вышел из спецприемника, где отбывал 30 суток административного ареста, но был сразу же задержан. Вечером Симоновский райсуд Москвы приговорил Навального еще к 20 суткам административного ареста. В 2011-2018 гг. его приговаривали к административным арестам 10 раз, всего он провел в спецприемнике 192 дня
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Денис Абрамов / Ведомости
В 2011 г. Навальный был арестован на 15 суток после выступления 5 декабря 2011 г. на согласованном с властями оппозиционном митинге против фальсификации итогов выборов
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Sergey Ponomarev / AP
В мае 2012 г. Навальный получил 15 суток административного ареста за неповиновение полиции после того, как 9 мая его задержали у метро «Баррикадная» на «народных гуляниях»
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Денис Абрамов / Ведомости
В феврале 2014 г. Навальный был признан виновным в неисполнении законного требования сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП) во время акции в поддержку осужденных по «болотному делу», суд приговорил его к семи суткам административного ареста
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Филипп Киреев / ТАСС
В феврале 2015 г. Навальный арестован на 15 суток за раздачу листовок в метро, когда он агитировал за марш «Весна»
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Evgeny Feldman for Alexey Navalny's campaign photo via AP
В марте 2017 г. Навальный был арестован на 15 суток за сопротивление полицейским на антикоррупционной акции в центре Москвы
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Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный»
В июне 2017 г. политик был арестован на 30 суток – за повторное нарушение правил проведения митингов и демонстраций. Позже Мосгорсуд смягчил административный арест до 25 суток
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Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный»
В октябре 2017 г. Симоновский райсуд Москвы отправил Навального под административный арест на 20 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия. Из-за этого он не смог попасть на несогласованную встречу с петербуржцами на Марсовом поле 7 октября, приуроченную к 65-летию президента
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Евгений Разумный / Ведомости
15 мая 2018 г. Тверской районный суд назначил Навальному 30 суток административного ареста за организацию несанкционированной акции 5 мая (на фото). На политика был составлен протокол за повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий и неповиновение полицейскому. По первому нарушению Навальный был арестован на 30 суток, по второму – на 15. Сроки административного ареста не суммировались
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Vasily MAXIMOV / AFP
В августе 2018 г. Навальный был вновь арестован на 30 суток за повторное нарушение правил организации и проведения публичного мероприятия. Административный протокол в отношении Навального был составлен за акцию «Забастовка избирателей», которая прошла 28 января 2018 г. Из-за ареста Навальный пропустил акции против пенсионной реформы
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Дмитрий Серебряков / ТАСС
24 сентября Навальный вышел из спецприемника, где отбывал 30 суток административного ареста, но был сразу же задержан. Вечером Симоновский райсуд Москвы приговорил Навального еще к 20 суткам административного ареста – за публикацию анонса акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября, а также призывов к ней в виде твита и видеоролика от 24 августа
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Акции «Яндекса» на открытии торгов на Московской бирже подешевели на 10% до 2011,5 руб. за бумагу на новостях о возможной сделке со Сбербанком. Последний раз стоимость обыкновенных акций «Яндекса» была на таком уровне в апреле.
Акции компании на закрытие торгов на NASDAQ в четверг подешевели на 17,8% до $29,49 за бумагу. Капитализация компании снизилась до $9,66 млрд.
Акции «Яндекса» начали дешеветь в 18:20 мск — после того, как «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили о возможной покупке Сбербанком минимум 30% «Яндекса». В результате сделки госбанк может стать крупным акционером компании. По информации источников «Ведомостей», Сбербанк — не единственный претендент на «Яндекс».
В пресс-службе Сбербанка в четверг вечером опровергли информацию о возможной сделке. «Сбербанк не получал предложения о выкупе акций "Яндекса" и не обращался к "Яндексу" с подобным предложением», — заявили в пресс-службе Сбербанка. В пресс-службе «Яндекса» отказались от комментариев, назвав информацию о сделке слухами.
Как Медведев и Волож тестировали беспилотный автомобиль «Яндекса»
Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож прокатил премьера Дмитрия Медведева на беспилотном автомобиле «Яндекса» по территории инновационного центра «Сколково», сообщила пресс-служба компании
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Пресс-служба «Яндекса»
В «Сколкове» в эти дни проходит форум «Открытие инновации», где сегодня выступал Медведев. Ранее во вторник «Яндекс» подписал со «Сколково» соглашение о запуске беспилотного такси по территории инновационного центра
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Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Перед стартом пассажиры пристегнулись
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Пресс-служба «Яндекса»
Автомобиль проехал без водителя за рулем. На переднем пассажирском месте был инженер «Яндекса»
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Пресс-служба «Яндекса»
«Сколково» станет первой в России тестовой зоной, где беспилотный автомобиль можно вызвать через приложение «Яндекс.Такси», утверждает «Яндекс»
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Несколько человек получили ранения в результате падения вертолета MH-60 Seahawk на полетную палубу авианосца USS Ronald Reagan в Филиппинском море, сообщает издание Stars and Stripes со ссылкой на заявление ВМС США.
В нем отмечается, что падение вертолета произошло вскоре после взлета. Для установления причины происшедшего проводится расследование.
Ни о количестве людей, которые пострадали в результате крушения вертолета, ни о возможном ущербе вертолету в заявлении не сообщается. В нем уточняется только, что вертолет «остается полностью способным к выполнению задач и продолжает полетные операции».
Авианосец выполнял в Филиппинском море «рутинные операции», отмечается в заявлении ВМС.
Ronald Reagan — девятый корабль типа Nimitz. Он был заложен в 1998 г., спущен на воду в 2001 г., а в 2003 г. — введен в состав флота. Авианосцы этого типа — самые большие военные корабли в мире.
Авто
Новости
В США начались продажи бюджетной версии Tesla Model 3
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В США начались продажи более дешевой версии электромобиля Tesla Model 3. Стоимость автомобиля снижена за счет установки менее мощного аккумулятора (зарядки хватает на 418 км), пишет Bloomberg. Цена на новую версию Model 3 составляет $35 000, что почти вдвое ниже цен на предыдущие автомобили Tesla. После вычета налоговых льгот и «с учетом экономии топлива» стоимость электромобиля опустится приблизительно до $31 000. Об этом основатель и гендиректор концерна Илон Маск написал в Twitter.
Сейчас, согласно информации, размещенной на сайте Tesla, минимальная цена Model 3 со всеми возможными льготами составляет $33 200.
В мае Маск написал в Twitter, что производство Model 3 стоимостью ниже $35 000 может разорить компанию. Для того чтобы получать прибыль при такой низкой цене на электромобиль, Tesla нужно будет выпускать по 5000 машин в неделю. Массовое производство Model 3 началось в июле 2017 г. Владельцем первого сошедшего с конвейера электромобиля этой модели стал сам Маск. В августе того же года Tesla планировала выпустить 100 таких автомобилей, в сентябре — около 1500. К концу 2017 г. производство должно было достигнуть 5000 машин в неделю, однако этого не произошло.
twitter.com/elonmusk
Первый бюджетный электромобиль Tesla Mode 3 был выпущен в воскресенье, 9 июля. Об этом основатель компании Илон Маск написал в своем Twitter
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twitter.com/elonmusk
Владельцем первой Model 3 станет сам Маск, первое фото автомобиля он выложил в своем Twitter. Изначально права на первый автомобиль принадлежали члену совета директоров Tesla Айре Эренпрайсу, так как он первым внес депозит, но он уступил права Маску в качестве подарка на 46-й день рождения
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Tesla
Ранее Маск обещал, что первые 30 электромобилей покупатели получат уже 28 июля, в августе будет выпущено 100 электромобилей, в сентябре – 1500 машин (на фото: макет Mode 3)
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К декабрю автоконцерн будет производить 20 000 автомобилей ежемесячно, обещал Маск. «Еще до момента, когда он снял покрывало с автомобиля, на него сделали 115 000 предзаказов - то есть более 100 000 человек заплатили по $1000 за автомобиль, который они даже не видели», - писал Wired. На момент старта серийного производства у Tesla было 400 000 заказов на Model 3 (на фото: макет Mode 3)
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Стоимость Model 3 в базовой комплектации – около $35 000. Предыдущие модели (седан Model S и кроссовер Model X) в минимальной комплектации обходились покупателям в $84 000 (на фото: макет Model 3)
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Uber перед запланированным на следующий год первичным размещением акций (IPO) запускает новый сервис под названием Uber Works, который будет помогать с подбором сотрудников, сообщает Financial Times.
Компания планирует использовать свою модель «по требованию» (on-demand), позволяя находить рабочую силу пользователям, которым надо, например, провести мероприятие или подобрать работников для исполнения корпоративных функций. Речь идет, в частности, о поиске официантов и охранников.
Как пишет FT, Uber Works должен помочь «убедить потенциальных инвесторов перед IPO, что Uber — это больше, чем транспортный сервис».
Проект разрабатывается в течение нескольких месяцев в Чикаго и уже тестировался в Лос-Анджелесе, говорят источники газеты, знакомые с ситуацией.
Когда Uber Works будет запущен, неизвестно, однако компания уже начала набор персонала. Согласно объявлениям о работе, кандидаты должны проявлять «большой интерес к бизнесу в области рынка труда по модели on-demand» и быть готовыми «всегда оставаться на связи, когда сервис загружен (часто по ночам, выходным и праздникам)».
О том, что Uber готовит первичное размещение, сообщалось еще в 2015 г. Гендиректор Uber Дара Хосровшахи сообщал, что компания планирует провести IPO во второй половине 2019 г.
Лучшие работодатели 2018 года по версии Forbes
Toby Melville / Reuters
Второй год подряд первое место в рейтинге лучших работодателей мира по версии Forbes заняла материнская компания Google — Alphabet, в которой работают более 80 000 сотрудников
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Brian Snyder / Reuters
На втором месте в списке находится Microsoft (124 000 сотрудников)
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Chance Chan / Reuters
На третьем месте — Apple, также сохранившая свою позицию с прошлого года
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Phil McCarten / Reuters
4-е место у новичка рейтинга – Disney (бренд компании в этом году вошел в десятку самых дорогих – $47,5 млрд)
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Hannibal Hanschke / Reuters
5-е место – у Amazon, которая поднялась с прошлого года на 3 пункта (в 2017 г. была на 8-м месте)
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Xing Guangli / ZUMA / ТАСС
На 6-м месте - гонконгская компания CNOOC (Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация)
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Sebastian Gollnow / AP
Daimler по сравнению с предыдущим годом опустился с шестого места на седьмое
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Athit Perawongmetha / Reuters
Тайская компания Kasikornbank - на восьмом месте
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Celgene Corporation
На 9-м месте - международная биофармацевтическая компания Celgene
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Solo Imaji / Barcroft Media / ТАСС
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В рейтинге также есть пять российских работодателей. Выше всех в списке расположилась Московская биржа (117-е место)
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Объединенная авиастроительная корпорация – 278-е место