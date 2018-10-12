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Власти остановят работу по привлечению средств дольщиков почти у 50 подмосковных застройщиков

Деятельность 48 застройщиков Московской области по заключению договоров долевого участия (ДДУ) будет приостановлена, сообщается на сайте подмосковного Главгосстройнадзора.

Причина остановки деятельности девелоперов в том, что компании не открыли специализированные счета в уполномоченных банках по строящимся объектам. Компании также будут лишены возможности заключать новые ДДУ на уже реализуемые проекты. По этим застройщикам Главгосстройнадзор направил уведомления в Управление Росреестра на приостановку деятельности по заключению ДДУ.

Однако это не запрещает застройщикам продолжать строительство за счет собственных или кредитных средств. По словам начальника Главгосстройнадзора Артура Гарибяна, «девелоперы вправе реабилитироваться и все же открыть спецсчет в одном из уполномоченных банков и уведомить контролирующий орган об этом». После соответствующей проверки ограничения могут быть сняты.

Всего Главгосстройнадзор проверил деятельность около 400 застройщиков Подмосковья в рамках долевого строительства.

Переход на эскроу-счета для застройщиков станет обязательным со следующего года. На спецсчетах будут аккумулироваться средства дольщиков. Средствами дольщиков девелопер не сможет воспользоваться, пока не достроит и не сдаст дом.