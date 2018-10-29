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Эксперты подсчитали число пустующих офисов в небоскребах «Москва-сити»

По итогам III квартала 2018 г. доля вакантных офисных площадей в ММДЦ «Москва-сити» составляет 11%. При этом среди башен делового центра больше всего пустующих офисов зафиксировано в башне «Око» – 18%, а меньше всего – в башне «Меркурий» – 2%. Такие данные содержатся в исследовании компании Knight Frank, которая проводила анализ среди башен «Москва-сити», сдающих офисные помещения в аренду.

Помимо башни «Око» высокая доля пустующих офисов также зафиксирована и в «Башне на набережной»: блок А – 15%, блок B – 12%. В остальных зданиях доля свободных офисов не превышает 10%. В «Империи тауэр» показатель равен 9%, в южном блоке комплекса «Город столиц» и «Северной башне» – по 4%, в северном блоке «Города столиц» – 3%.

При этом предложение площадей в аренду на территории «Москва-сити» продолжает увеличиваться. На конец сентября 2018 г. на территории делового центра введено в эксплуатацию 12 зданий с арендопригодной офисной площадью 1,15 млн кв. м. В сравнении с аналогичным периодом 2017 г. увеличение площадей составило 26%, относительно III квартала 2015 г. – 34%.

Что касается ставок аренды, то самые дорогие офисы находятся в «Башне на набережной», блоках B и C, где ставка аренды составляет 44 000 руб. за 1 кв. м, в блоке A ставка ниже – 42 100 руб. за 1 кв. м. На втором месте южный блок «Города столиц» – 38 600 руб. за 1 кв. м, на третьем – башня «Око» – 35 000 руб. за 1 кв. м. В башне «Меркурий» с самой низкой вакантностью офис можно снять по средней ставке аренды в 30 000 руб. за 1 кв. м.

Самые дешевые офисы на территории делового центра – в «Северной башне» – 23 900 руб. за 1 кв. м. Здесь ставка обоснована историческим удалением здания от центра «Москва-сити». На величину ставки также оказывают влияние этаж, на котором предлагаются площади, и уровень отделки.

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