Недвижимость

Новости

Арендаторы разобрали офисы в «Меркурий тауэр» Игоря Кесаева

Небоскреб «Меркурий тауэр» в ММДЦ «Москва-сити» нашел еще одного крупного арендатора на свои офисные площади. Им стал производитель люксового алкоголя, компания Diageo, рассказал «Ведомостям» генеральный управляющий «Меркурий тауэр» Аслан Кцоев. «Diageo – новый резидент башни «Меркурий», – сказал Кцоев.

Согласно подписанному на днях договору аренды Diageo арендует в «Меркурий тауэр» около 2500 кв. м сроком на пять лет. Финансовые условия сделки стороны не раскрывают. По оценкам компании Knight Frank, сейчас стоимость аренды офисных площадей в «Меркурий тауэр» составляет 27 000 руб. за 1 кв. м в год, плюс операционные расходы (орех) в 7500 руб. за 1 кв. м в год. Исходя из этих оценок Diageo могла заплатить за офис в золотой башне более 86 млн руб. в год.

Любопытно, что за год аренда офисов в «Меркурий тауэр», по оценкам Knight Frank, снизилась более чем на 15% – год назад за аренду площадей в башне собственник просил 31 900 руб. за 1 кв. м год, плюс операционные расходы в 7500 руб. за 1 кв. м.

Представитель «Меркурий тауэр» уточнил, что сделка с Diageo стала пятой с начала осени – в конце сентября также были заключены договоры аренды в общей сложности на 2500 кв. м. Новыми арендаторами небоскреба также стали Восточная горнорудная компания (арендовала 1500 кв. м), «Норникель» (дополнительно арендовал 300 кв. м), Таймырская топливная компания (300 кв. м), юридическая компания «Лидингс» (300 кв. м). «В целом текущий год стал насыщенным для нас по сделкам – как по аренде офисных площадей», – сказал Кцоев.

«Меркурий тауэр» введен в эксплуатацию в 2014 г. До текущего года небоскреб не пользовался большим спросом у арендаторов и так и не смог целиком заполнить площади. Высокую вакантность участники рынка связывали, в частности, с политикой собственника, у которого были жесткие требования к арендаторам. Ситуация начала меняться с изменениями в руководстве «Меркурия»: в марте текущего года генеральным управляющим комплекса назначили Аслана Кцоева, ранее руководившего одной из структур в бизнесе Игоря Кесаева.

Всего с мая 2018 г. в «Меркурий тауэр» сдано в аренду 18 000 кв. м.

По оценкам Knight Frank, сейчас свободных офисных площадей в башне остается 4,4%, в то время как год назад вакансия была на уровне 25,8%. До конца года, по прогнозам управляющей компании башни, вся офисная часть небоскреба заполнится арендаторами.