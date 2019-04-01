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ГК «Гранель» построит первый проект в старой Москве на деньги Сбербанка

Сбербанк в рамках проектного финансирования предоставит группе компаний «Гранель» 9,7 млрд руб. для строительства жилого комплекса «Тринити» в Москве. Об этом сообщается на сайте девелопера.

Согласно условиям договора для финансирования строительства будет использована комбинированная схема – через договоры долевого участия (ДДУ) и эскроу-счета.

По информации «Ведомостей», «Гранель» приобрела права на земельный участок площадью более 2 га на Дмитровском шоссе (вблизи ст. м. «Верхние Лихоборы»). Представитель компании говорила «Ведомостям», что на этой территории будет построен жилой комплекс «Тринити» площадью 101 100 кв. м.

Для ГК «Гранель» это первое привлечение кредитных ресурсов в рамках соглашения о проектном финансировании.

С 1 июля 2019 г. российские застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки.