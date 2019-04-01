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Недвижимость
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ГК «Гранель» построит первый проект в старой Москве на деньги Сбербанка

Ведомости
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Сбербанк в рамках проектного финансирования предоставит группе компаний «Гранель» 9,7 млрд руб. для строительства жилого комплекса «Тринити» в Москве. Об этом сообщается на сайте девелопера.

Согласно условиям договора для финансирования строительства будет использована комбинированная схема – через договоры долевого участия (ДДУ) и эскроу-счета.

По информации «Ведомостей», «Гранель» приобрела права на земельный участок площадью более 2 га на Дмитровском шоссе (вблизи ст. м. «Верхние Лихоборы»). Представитель компании говорила «Ведомостям», что на этой территории будет построен жилой комплекс «Тринити» площадью 101 100 кв. м.

Для ГК «Гранель» это первое привлечение кредитных ресурсов в рамках соглашения о проектном финансировании.

С 1 июля 2019 г. российские застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки.

Бизнес
Новости

«Победа» начала продавать туристические туры

Ведомости
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Авиакомпания «Победа» начала продажи туристических пакетов, включающих в себя перелет и проживание, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя лоукостера. «Проект запущен пока в тестовом режиме, но мы уверены в высочайшей востребованности нового сервиса у наших клиентов», — пояснила агентству представитель компании.

Согласно информации сервиса «Победа Трэвел», «Победа» предлагает туры в Сочи, Анталью, Аланию, Даламан, Стамбул и Бодрум, Римини, Бари и Кальяри и Варну.

О том, что «Победа» собирается начать продавать туры (авиабилеты + проживание в гостинице) сообщалось еще в начале 2018 г.

«Победа» — низкобюджетная дочерняя авиакомпания группы «Аэрофлот». Компания была учреждена в сентябре 2014 г. Сейчас в парке лоукостера 24 самолета Boeing 737 NG, еще шесть лайнеров должны пополнить авиапарк до лета. Согласно стратегии «Аэрофлота», концу 2021 г. число судов увеличится до 50. В 2018 г. «Победа» перевезла 7,2 млн человек.

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Бизнес
Новости

Saudi Aramco получает самую высокую прибыль в мире

Ведомости
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Рейтинговые агентства Moody’s и Fitch присвоили кредитные рейтинги государственной нефтяной компании Саудовской Аравии, которая готовится впервые разместить международные облигации. Из проспекта эмиссии впервые стали известны некоторые данные о финансовых показателях Saudi Aramco.

Чистая прибыль крупнейшего производителя нефти (на Saudi Aramco приходится более 10% мировой добычи) составила в 2018 г. $111,1 млрд, сообщает Financial Times. Это рекордная прибыль среди мировых компаний. Для сравнения: чистая прибыль Apple в прошлом году составила $59,53 млрд.

Moody’s присвоило компании рейтинг А1, а Fitch – А+; такие же рейтинги у правительства Саудовской Аравии. Уровень рейтингов ограничен тесной связью между компанией и государством, которое контролирует ее деятельность, добычу, налогообложение, дивиденды, отметили оба агентства. Будь Saudi Aramco независимой компанией, ее рейтинг был бы выше, считают в Moody’s и Fitch.

Технологии
Новости

ВЦИОМ назвал любимых россиянами телевизионных юмористов

Ведомости
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Почти 60% россиян по-прежнему любят проводить досуг за просмотром юмористической программы, причем каждый четвертый житель страны смотрит такие телешоу несколько раз в неделю, еще 22% – несколько раз в месяц, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Самыми преданными зрителями юмористических программ являются люди старшего поколения: среди респондентов старше 60 лет таких 69%.

По данным ВЦИОМа, комики нового поколения уступили эстрадным артистам, начинавшим свою карьеру еще в советские годы. Самым любимым юмористом страны стал Михаил Задорнов. Его назвал 21% респондентов (среди 45–59-летних – 28%). На втором месте комик Евгений Петросян, которого выбрала 20% россиян, в том числе 28% среди респондентов старше 60 лет. В тройку лидеров вошел Михаил Жванецкий с 9% голосов (14% среди зрителей старше 60 лет). По 5% голосов респондентов получили Максим Галкин, Владимир Винокур и Ефима Шифрин .

Самым популярным комиком у молодежной аудитории был назван Павел Воля: его выбрали 20% зрителей в возрасте 18–24 года (и 7% от общего числа респондентов). Гарика «Бульдога» Харламова поддержало 14% телезрителей этой возрастной категории (6% от общего числа респондентов).

Политика
Новости

В Грузии запретили полиэтиленовые пакеты

Ведомости
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Власти Грузии ввели запрет на использование, производство и импорт полиэтиленовых пакетов, передает информагентство Agenda со ссылкой на министерство по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

По информации ведомства, при выявлении случаев продажи, производства или ввоза полиэтиленовых пакетов компании будет вынесено предупреждение, в случае повторного правонарушения — штраф в размере 500 лари (более $185). Если после штрафа компания продолжит противоправные действия, то ее повторно оштрафуют, но уже в размере 1000 лари (более $371).

Министерство предлагает вместо полиэтиленовых пакетов использовать биоразлагаемые. Необходимость введения запрета ведомство объясняет негативным воздействием полиэтиленовых пакетов на окружающую среду. Согласно статистическим данным 2014 г., в среднем гражданин Грузии ежегодно использует около 525 полиэтиленовых пакетов, в Ирландии этот показатель составляет 14, в Дании и Финляндии — только четыре, отмечает Agenda.

Власти Грузии в ноябре 2018 г. приняли решение запретить полиэтиленовые пакеты толщиной более 15 микрон.

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Финансы
Новости

ВТБ передал государству долю в банке, попавшем под санкции США

Ведомости
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ВТБ безвозмездно передал Росимуществу 7,99% акций в «Еврофинанс Моснарбанке», сократив свою долю в капитале кредитной организации до нуля. Об этом говорится в официальном сообщении ВТБ. Решение о передаче доли было принято из-за того, что ВТБ как акционер «Еврофинанс Моснарбанка» попал под санкции США из-за ситуации в Венесуэле.

В 2009 г. Россия и Венесуэла, чьим президентом тогда был Уго Чавес, договорились о финансировании совместных проектов на базе «Еврофинанс Моснарбанка». Соответствующее соглашение подписал министр финансов Венесуэлы Хорхе Джордане и Игорь Сечин, который тогда занимал пост вице-премьера России.

«Еврофинанс Моснарбанк» был образован в 2003 г. в результате присоединения Моснарбанка к «Еврофинансу». ВТБ и его зарубежным «дочкам» – ITC Consultants (Cyprus) и VTBBank (Europe) – принадлежало в общей сложности 25% плюс 1 акция. Акционерами «Еврофинанс Моснарбанка» являются фонд национального развития Fonden S.A (его доля – 49,99%), принадлежащий Венесуэле, Газпромбанк и его дочерняя компания «Новфинтех» (суммарно 25% плюс 1 акция).

Газпромбанк, попавший под санкции США,также заявлял о намерении передать государству свой пакет акций в «Еврофинанс Моснарбанке».

Бизнес
Новости

Компания под руководством Митволя может получить подряд на проектирование метро в Красноярске

Ведомости
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Председатель правления Красноярского треста инженерно-строительных изысканий (АО «КрасноярскТИСИз»), бывший замруководителя Росприроднадзора и экс-префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь рассчитывает, что «КрасноярскТИСИз» получит заказ на разработку нового проекта первой линии метрополитена в Красноярске, передает «Интерфакс».

В субботу на Красноярском экономическом форуме прошел первый раунд переговоров. Во время встречи с губернатором Красноярского края Александром Уссом Митволь напомнил, что «КрасноярскТИСИз» выполнял работы по проектированию красноярского метро в 1983–1989 гг. «Мы готовы актуализировать проект и выполнить задачу запуска метро в 2023 г.», – сказал он. Митволь также предложил привлечь к строительству метро китайскую компанию Poly Group. По его словам, группа имеет большой опыт строительства в разных странах и может работать без привлечения кредитов.

«КрасноярскТИСИз» совместно с Poly Group в течение двух недель подготовит предварительное технико-экономическое обоснование проекта, пообещал Митволь. Во время встречи с губернатором представитель Poly Group Ли Вэньбо заявил, что компания готова сотрудничать и предложить несколько вариантов сокращения затрат на строительство. В свою очередь Усс предложил участникам встречи проработать проект строительства метро с правительством края.

Несколько месяцев назад президент Владимир Путин поручил местным властям проработать вопрос достройки метро в Красноярске, строительство которого началось еще в 1990-е гг. Из-за нехватки денег проект не был реализован. Всего было построено чуть более 3 км тоннеля. Теперь же власти города планируют построить девять станций метро к 2023 г.

АО «КрасноярскТИСИз» выполняет работы в области инженерно-строительных изысканий и проектирования. Предприятие принадлежит Росимуществу.

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Политика
Новости

Кремль прокомментировал первые итоги выборов президента на Украине

Ведомости
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Кремль хотел бы видеть у руля Украины партию не войны, а «силы, которая нацелена на реальное поэтапное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины на основе имеющихся договоренностей». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя промежуточные результаты выборов президента на Украине.

По словам Пескова, российские власти не будут поздравлять с выходом во второй тур ни одного кандидата, так как выборы еще продолжаются. Однако Москва внимательно следит за заявлениями кандидатов, сказал пресс-секретарь Путина. «Естественно [мы следим за заявлениями], особенно в той части, которая касается нашей страны и двусторонних отношений, их видения будущей судьбы Донбасса, и делаем соответствующие выводы».

На Украине 31 марта 2019 г. состоялись выборы президента. По состоянию на 12.30 (киевское время совпадает с московским) Центризбирком (ЦИК) страны обработал 72,09% протоколов. Шоумена Владимира Зеленского поддержали 30,44% избирателей. Действующий президент Петр Порошенко набрал 16,15% голосов. Оба кандидата проходят во второй тур президентских выборов, который состоится 21 апреля. Бывшего премьер-министра Украины и лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко поддержали 13,15% проголосовавших. Вице-премьер в правительстве президента Виктора Януковича и экс-лидер пророссийской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Юрий Бойко занял четвертое место с 11,54% голосов. Явка на выборах составила 63,52%, они признаны состоявшимися.

Оба кандидата, прошедшие во второй тур, уже обменялись обвинениями в адрес друг друга. Порошенко назвал Зеленского марионеткой бизнесмена Игоря Коломойского. Шоумен активно сотрудничает с украинским телеканалом «1+1», который принадлежит Коломойскому. Зеленский эти обвинения опроверг и назвал Порошенко ставленником бизнесмена Олега Гладковского (прежняя фамилия – Свинарчук), основателя автомобилестроительной корпорации «Богдан». Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

Комментируя высказывания Зеленского, заявившего о намерении требовать от России освобождения украинских территорий и компенсации убытков Украине, Песков сказал: «Мы готовы разъяснить любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никакие украинские территории, вообще об этом не может идти и речи. Потому что в данном случае непризнанные республики Донбасса отторгнуты самой Украиной и то, что там происходит, является следствием той политики, которую проводит руководство Украины. А что касается упоминания Крыма в этом контексте, мы также считаем его недопустимым, ибо тема Крыма вообще не подлежит обсуждению. Это тема, которая закрыта раз и навсегда».

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Высочайший» отчитался о рекордных выручке и EBITDA в 2018 году

Ведомости
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Выручка российского производителя золота GV Gold (ПАО «Высочайший») в 2018 г. выросла на 33% до $361 млн, скорректированная EBITDA увеличилась на 28% и составила $164 млн, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль GV Gold составила $80 млн, что на 6% меньше показателя 2017 г. Чистый долг компании снизился со $175 млн до $72 млн. Отношение чистого долга к показателю EBITDA составило 0,5х против 1,4х годом ранее.

GV Gold, работающая в Иркутской области и Республике Якутии, – одна из самых низкозатратных золотодобывающих компаний России. Ее рентабельность по скорректированной EBITDA находится на высоком уровне – 45%.

В конце января GV Gold отчиталась об увеличении производства золота более чем на треть – до 304 300 унций. Это рекордный показатель, превысивший верхнюю границу прогноза производства (280 000–300 000 унций).

GV Gold принадлежит председателю правления Ланта-банка Сергею Докучаеву, зампреду правления Ланта-банка Наталье Опалевой и гендиректору принадлежащего им ЗАО «ЛТ-ресурс» Валериану Тихонову. Каждому принадлежит по 20,36% акций компании.

Недвижимость
Новости

Инвестиции в российскую недвижимость выросли на треть с начала года

Ведомости
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За I квартал 2019 г. инвесторы вложили в российскую недвижимость $967 млн, что на 30% больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года ($742 млн) и является максимумом за последние три года. Такие данные приводятся в исследовании компании JLL.

Несмотря на значительное увеличение инвестиций в начале года, эксперты скептически оценивают действие инвесторов в российский рынок недвижимости. Высокий рост инвестиций в первую очередь объясняется закрытием нескольких крупных сделок прошлого года, отмечает Наталия Тишендорф, руководитель отдела финансовых рынков и инвестиций компании JLL. В целом же, по ее словам, инвесторы придерживаются выжидательной позиции. Кроме того, сегодня наблюдается нехватка активов, доступных инвесторам для покупки, что не способствует росту числа сделок.

Лидером по объему привлеченных инвестиций стал сектор офисной недвижимости – его доля достигла 38% от общего количества вложенных средств. Это было обеспечено продажей офисных площадей классов B и С председателем совета директоров ИГ «Абсолют» Александром Светаковым.

На втором месте – сектор жилой недвижимости в формате участков под строительство жилья и строящихся апартаментов в инвестиционных целях. Его доля составила 27%. Крупнейшей сделкой в данном сегменте стала покупка жилого проекта «Прайм парк» компанией А1, инвестиционным подразделением «Альфа-групп». Тройку лидеров замыкает сектор торговой недвижимости (22%). Значительную часть вложений в данный сегмент обеспечила покупка фондом PPF Real Estate Russia торгового центра «Невский центр» в Санкт-Петербурге.

По результатам I квартала все инвестиционные сделки с недвижимостью прошли в Москве (77% вложений) и Санкт-Петербурге (23% вложений). В других регионах (вне Москвы и Санкт-Петербурга) не было закрыто ни одной публичной сделки.

По прогнозам экспертов компании, в 2019 г. инвесторы вложат в российскую недвижимость $3,5 млрд.

Политика
Новости

«Сафмар» назвал фейком информацию о бегстве Гуцериева из России

Ведомости
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«Сафмар» назвал фейком и провокацией информацию о том, что его основной акционер Михаил Гуцериев уехал из России, говорится в заявлении группы.

«Сафмар» расценивает распространение этой информации как «беспрецедентную травлю», которая была инициирована и проплачена бизнес-конкурентами, говорится в релизе компании.

Сообщение об отъезде Гуцериева из России из-за боязни возможного ареста и уголовного преследования в конце марта опубликовал телеграм-канал «Незыгарь». Им поделилась в своем канале Ксения Собчак. Позже об отъезде Гуцериева сообщили в программе «Право знать!» телеканала ТВЦ.

Появление недостоверной информации об отъезде Гуцериева на федеральном канале свидетельствует о том, что это может дать старт кампании «по дискредитации российской власти через обвинение ее в уголовном преследовании неугодных предпринимателей в течение месяца – сначала Майкла Калви, а затем Михаила Абызова», говорится в сообщении компании.

В группу «Сафмар» входят крупные российские нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании, в том числе «Русснефть», «Нефтиса» и «Фортеинвест», а также угольный холдинг «Русский уголь» и «Славкалий».

Политика
Новости

ЦИК Украины официально объявил о втором туре выборов президента

Ведомости
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На Украине пройдет второй тур президентских выборов, заявила на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук. Об этом сообщает ТАСС. По словам Слипачук, после обработки 60% протоколов избирательной комиссии стало очевидно, что ни один из кандидатов не сможет набрать большинства голосов избирателей.

По состоянию на 10.45 по киевскому времени (совпадает с московским) ЦИК Украины обработал более 60% голосов. Выборы признаны состоявшимися: явка избирателей на участки 31 марта 2019 г. составила 63,52%. По предварительным итогам голосования лидирует шоумен Владимир Зеленский с 30,41% голосов. На втором месте действующий президент страны Петр Порошенко, за которого проголосовало 16,34% избирателей. Экс-премьер и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко набрала 13,09% голосов.

Второй тур выборов пройдет 21 апреля 2019 г.

Финансы
Новости

Суд арестовал акции «Восточного» по иску Аветисяна

Ведомости
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Арбитражный суд Амурской области удовлетворил ходатайство компании Артема Аветисяна «Финвижн холдингс» об аресте 9,99% акций банка «Восточный». Об этом журналистам сообщил представитель компании Evison Holdings Ltd Дмитрий Савочкин, передает «Интерфакс».

Савочкин добавил, что суд отказал в просьбе «Финвижн» заблокировать допэмиссию. «Восточный» планировал провести допэмиссию на 5 млрд руб. в апреле, однако 21 марта совет директоров банка принял решение о ее переносе.

«Финвижн» 20 марта подала иск к Evison с требованием исполнить колл-опцион и продать ей 9,99% акций банка за 750 млн руб. В качестве обеспечительных мер компания Аветисяна попросила суд арестовать соответствующий пакет акций «Восточного», а также запретить банку принимать любые решения, связанные с размещением новых акций.

26 марта Лондонский международный арбитражный суд (LCIA) запретил «Финвижн» продолжать судебное разбирательство по реализации колл-опциона в Арбитражном суде Амурской области. LCIA разрешил Evison обращаться в английский суд, если «Финвижн» нарушит этот запрет.

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