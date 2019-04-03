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Депутаты и сенаторы согласовали дату вступления в силу закона о хостелах

Депутаты и сенаторы договорились, что закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября 2019 г., передает «Интерфакс». Такое решение было достигнуто 3 апреля на заседании согласительной комиссии.

Первая редакция закона, принятая Госдумой 6 марта, предполагала, что он вступит в силу спустя 10 дней после подписания президентом. 13 марта Совет Федерации отклонил закон, предложив изменить срок его вступления в силу на 1 января 2020 г. С начала работы Думы седьмого созыва осенью 2016 г. это всего лишь третий закон, отклоненный Совфедом. После этого Госдума проголосовала за компромиссную дату – 1 июля этого года. Сенаторы выдвинули свой вариант – 1 октября.

Согласительная комиссия дважды собиралась на прошлой неделе, но депутатам и сенаторам не удавалось прийти к единому мнению. Договоренность была достигнута только на третьем заседании. Теперь это решение будет вынесено на голосование Госдумы 4 апреля.

Закон, вызвавший такие разногласия в российском парламенте, вносит изменения в Жилищный кодекс, запрещая использовать жилые помещения в многоквартирных домах для предоставления гостиничных услуг. Таким образам, владельцам хостелов нужно будет переоформлять жилое помещение в нежилое.

Согласно действующему законодательству, нежилым помещением в многоквартирном доме может признана квартира на первом этаже или квартира на втором этаже, но только если под ней тоже находится нежилое помещение. Кроме того, обязательным условием является наличие возможности оборудовать к этой квартире вход с улицы.