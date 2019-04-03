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Прибыль девелопера «Эталон» упала более чем в 200 раз

Чистая прибыль девелоперской группы «Эталон» по МСФО за 2018 г. составила 37 млн руб. Это в 214 раз меньше, чем за 2017 г. – 7,9 млрд руб. Данные отчетности приводятся на сайте компании.

«Реализация девелоперских проектов требует выполнения в будущем ряда обязательств, связанных с возведением городской и социальной инфраструктуры. В связи с этим нами было принято решение выбрать наиболее консервативный подход к резервированию затрат на будущие социальные и иные объекты в этом году, чтобы сократить эффект от признания соответствующих расходов на прибыль компании в будущем, когда новое законодательство вступит в силу», – поясняет гендиректор группы Геннадий Щербина (цитата по сайту компании).

Консолидированная выручка «Эталона» в 2018 г. выросла на 2% год к году до 72,3 млрд руб., EBITDA снизилась на 62% до 5,68 млрд руб.

В то же время компания отчиталась о высоких показателях продаж как в натуральном, так и в денежном выражении: компания заключила контрактов на 628 000 кв. м и 68 731 млн руб. (рост на 23% и 37% год к году соответственно).

Денежные средства на балансе группы по итогам 2018 г. превысили общий долг на 2,2 млрд руб, в сравнении с чистым долгом в 9,7 млрд руб. в 2017 г.

Несмотря на существенное снижение чистой прибыли, «менеджмент группы "Эталон" будет рекомендовать совету директоров рассмотреть возможность выплаты финальных дивидендов за 2018 г. в размере не меньшем, чем составили финальные дивиденды за 2017 г.», пояснил главный финансовый директор компании Кирилл Багаченко.

По итогам 2017 г. компания выплатила дивиденды в размере 18 центов на акцию.