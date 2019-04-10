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Предложение вторичного жилья в Москве сокращается после открытия станций метро

Около всех платформ столичного метрополитена, введенных в эксплуатацию в 2018 г., значительно снизилось предложение вторичного жилья, расположенного в пешей доступности, говорится в исследовании риелторской компании «Инком-недвижимость».

Согласно данным компании, значительнее всего предложение на «вторичке» сократилось около станции «Беломорская» – на 72,2% в годовом выражении. На втором месте станция «Хорошевская» – минус 61,9%. По словам руководителя аналитического центра «Инком-недвижимость» Дмитрия Таганова, «количество сделок на "вторичке" возле “Беломорской” и “Хорошевской” увеличилось почти в полтора раза». Однако на серьезный рост спроса повлияло не только открытие станций метро, но и постепенное обновление жилищного фонда – здесь было возведено много новостроек, и первичное жилье со временем переходит во вторичный сегмент, тем самым повышая общий уровень качества экспонируемых в нем объектов.

На третьем месте станция метро «Мичуринский проспект» – здесь предложение вторичных квартир сократилось на 47,5%. Здесь не так много новостроек, но предложение на «вторичке» в основном располагается в домах вполне еще приличного качества, и продавцы, в отличие от собственников квартир в новых зданиях, не так сильно страдают от «завышенной самооценки» своего жилья, говорит Таганов.

Далее идут станции «Деловой центр» БКЛ – минус 42,7% и «Савеловская» БКЛ – минус 38%. Число сделок по купле-продаже вторичных квартир около «Савеловской» за год возросло на четверть, но не только из-за улучшения транспортной доступности района (здесь уже имелась станция подземки на расстоянии не более 350 м), сколько в соответствии с общим усилением покупательской активности, которое наблюдалось на московской «вторичке» со второй половины прошлого года, говорится в исследовании.

Аналитики компании рассматривали только те локации, где на продажу было выставлено репрезентативное число лотов – не менее 100.