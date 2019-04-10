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Недвижимость
Новости

Предложение вторичного жилья в Москве сокращается после открытия станций метро

Ведомости
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Около всех платформ столичного метрополитена, введенных в эксплуатацию в 2018 г., значительно снизилось предложение вторичного жилья, расположенного в пешей доступности, говорится в исследовании риелторской компании «Инком-недвижимость».

Согласно данным компании, значительнее всего предложение на «вторичке» сократилось около станции «Беломорская» – на 72,2% в годовом выражении. На втором месте станция «Хорошевская» – минус 61,9%. По словам руководителя аналитического центра «Инком-недвижимость» Дмитрия Таганова, «количество сделок на "вторичке" возле “Беломорской” и “Хорошевской” увеличилось почти в полтора раза». Однако на серьезный рост спроса повлияло не только открытие станций метро, но и постепенное обновление жилищного фонда – здесь было возведено много новостроек, и первичное жилье со временем переходит во вторичный сегмент, тем самым повышая общий уровень качества экспонируемых в нем объектов.

На третьем месте станция метро «Мичуринский проспект» – здесь предложение вторичных квартир сократилось на 47,5%. Здесь не так много новостроек, но предложение на «вторичке» в основном располагается в домах вполне еще приличного качества, и продавцы, в отличие от собственников квартир в новых зданиях, не так сильно страдают от «завышенной самооценки» своего жилья, говорит Таганов.

Далее идут станции «Деловой центр» БКЛ – минус 42,7% и «Савеловская» БКЛ – минус 38%. Число сделок по купле-продаже вторичных квартир около «Савеловской» за год возросло на четверть, но не только из-за улучшения транспортной доступности района (здесь уже имелась станция подземки на расстоянии не более 350 м), сколько в соответствии с общим усилением покупательской активности, которое наблюдалось на московской «вторичке» со второй половины прошлого года, говорится в исследовании.

Аналитики компании рассматривали только те локации, где на продажу было выставлено репрезентативное число лотов – не менее 100.

Бизнес
Новости

Косметическая компания Lush объявила об уходе из соцсетей

Ведомости
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Британская косметическая компания Lush уходит из социальных сетей. Об этом она сообщила в своем Instagram. «Постепенно социальные медиа делают все более и более сложным наше общение друг с другом. Мы устали от борьбы с алгоритмами и не хотим платить за то, чтобы появляться в вашей новостной ленте», – пояснила компания.

Lush призвала клиентов больше беспокоиться «о страсти, чем о лайках».

Компания откажется от соцсетей в ближайшее время. После этого Lush будет общаться с клиентами через чат на своем сайте, по электронной почте и телефону. Компания не уточняет, затронет ли отказ от соцсетей все страны ее присутствия или только Великобританию.

Ранее Lush столкнулась с критикой ее поведения в социальных сетях: блогер Белла Рапопорт обратилась к компании и попросила бесплатный набор косметики, чтобы написать о нем обзор в Instagram. Но менеджер Lush ответила: «Спасибо за ваше обращение. К сожалению, нам не интересно». Рапопорт сочла ответ невежливым и поделилась своим негодованием с подписчиками. Пользователи в соцсетях потребовали увольнения сотрудницы, вступившей в переписку с Рапопорт, но компания на это не пошла.

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Политика
Новости

Украина расширила торговые санкции против России

Ведомости
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Правительство Украины расширило торговые санкции против России, приняв соответствующее постановление. Трансляция заседания велась на YouTube. Первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Стапан Кубив уточнил, что члены правительства проголосовали за постановление «О внесении изменений в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из Российской Федерации».

Решение было принято без предварительного голосования. РБК-Украина со ссылкой на проект документа уточняет, что в перечень запрещенных ко ввозу товаров вошли стеклянная тара, в том числе емкости для пищевых продуктов, а также формалин, карбамидо-формальдегидный концентрат, проводники для электрического тока напряжением более тысячи вольт, детали для железнодорожной инфраструктуры и вагонов.

Украинские власти впервые ограничили ввоз товаров из России в январе 2015 г. Санкции были введены после присоединения Крыма к России. Под запрет попали мясо, рыба, молоко, сыр, чай, кофе, сигареты и другие товары. Этот список неоднократно расширялся: в конце прошлого года в него были включены кукурузный крахмал, глюкоза и сироп глюкозы, а также мальтодекстрин и сироп из мальтодекстрина.

Россия в ответ ограничила транзит украинских товаров через свою территорию, а также ввела продуктовое эмбарго.

Технологии
Новости

«Яндекс» запустил сервис по поиску домашних животных

Ведомости
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«Яндекс» вместе с Purina запустил сервис для поиска домашних животных. Об этом говорится в пресс-релизе технологической компании.

Человек, который потерял или нашел животное, может пройти по адресу yandex.ru/petfinder и разместить объявление. В нем он может указать приметы питомца, добавить фотографию, свой телефон, электронную почту и район, где было найдено или потеряно животное.

Объявления будут проходить модерацию. После этой процедуры они будут показываться на сайтах «Яндекса» и его рекламной сети пользователям, которые оказались в указанном в объявлении месте.

Сервис запущен в тестовом режиме в Екатеринбурге. В ближайшее время он появится в Москве, Новосибирске, Самаре, Твери и других крупных российских городах, пообещал «Яндекс».

Политика
Новости

Чайка рассказал о пяти уголовных делах против Браудера в России

Ведомости
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В России в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера возбуждено пять уголовных дел, заявил генпрокурор Юрий Чайка, выступая в Совете Федерации. «Мы добились уже очень многого. В настоящее время в России он является фигурантом пяти уголовных дел, в том числе об убийстве, создании преступного сообщества, легализации похищенных 5 млрд руб.», – уточнил он (цитата по «Интерфаксу»).

Генпрокуратура несколько лет пытается добиться задержания и выдачи Браудера, который в России заочно уже осужден по двум уголовным делам. В июле 2013 г. Тверской суд Москвы признал его и аудитора фонда Сергея Магнитского виновными в уклонении от уплаты налогов на 522 млн руб. Суд запретил Браудеру в течение двух лет заниматься предпринимательской деятельностью в России. Позже дело в отношении Магнитского было прекращено в связи с его смертью. Суд также пришел к выводу, что Магнитский действовал в интересах Браудера.

В конце декабря 2017 г. суд заочно приговорил Браудера к девяти годам лишения свободы за неуплату налогов на 3 млрд руб. и преднамеренное банкротство. Однако Интерпол снял запрос о его розыске, поскольку счел преследование Браудера политически мотивированным.

Накануне, 9 апреля, официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что Москва направила в Интерпол дополнительные материалы, в том числе по новому делу против Браудера. Куренной уточнил, что речь идет о деле по ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества) УК. Российский адвокат Браудера заявил агентству, что его не уведомляли об обращении российских властей в Интерпол.

Политика
Новости

ЦИК решил передать депутатский мандат Алферова Михаилу Берулаве

Ведомости
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Центризбирком передал мандат, ставший вакантным после смерти физика Жореса Алферова, кандидату в депутаты Госдумы от КПРФ профессору Михаилу Берулаве, который ранее уже был депутатом Госдумы.

Изначально президиум ЦК КПРФ решил передать думский мандат Алферова экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину. Однако 21 марта ЦИК отказал в передаче мандата, Мещанский суд признал решение ЦК КПРФ незаконным. Такое решение ЦИК объяснил тем, что у Грудинина были иностранные счета в момент регистрации его кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 г.

Член Центризбиркома Евгений Шевченко объяснил, что, исходя из норм федерального законодательства, мандат перейдет первому человеку в группе, которая не получила депутатское место при распределении его после выборов в Госдуму. Такой кандидатурой стал депутат заксобрания Красноярского края Петр Медведев.

Петр Медведев, который, по мнению ЦИК, стоял первым в списке на получение мандата, от него отказался. Партия также обжаловала решение ЦИК в Верховном суде, но тот не стал рассматривать жалобу.

Берулава передал в ЦИК согласие на регистрацию в качестве депутата и документы о том, что он уже уволился с предыдущего места работы, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

Председатель ЦИК Элла Памфилова напомнила, что решение Мещанского суда, признавшего незаконным решение ЦК КПРФ о передаче мандата Грудинину, вступило в силу. Она считает, что КПРФ должна сама исключить Грудинина из списка кандидатов в связи с недостоверностью представленных им данных, что выявилось в результате проверки. «В отношении Берулавы мы никаких запросов не делали, он представил справку об отсутствии зарубежных счетов, у нас действует презумпция доверия», – добавила Памфилова.

Михаил Берулава – педагог, доктор педагогических наук, профессор, академик Российской академии образования. С 2011 по 2016 г. был депутатом Госдумы шестого созыва. Он также является ректором Московского инновационного университета.

Политика
Новости

Следователь рассказал об аресте счетов бывшего министра Абызова

Ведомости
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Следствие арестовало банковские счета бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, перед этим он пытался снять с них деньги, сообщил представитель Следственного комитета России (СКР) на заседании Мосгорсуда. «Одним из фигурантов дела предприняты меры к сокрытию средств. Так, при наложении ареста на счета Абызова была предпринята попытка снять их, пресеченная следствием», – уточнил он. Следователь не раскрыл сумму арестованного имущества.

Уголовное дело в отношении Абызова было возбуждено 25 марта, на следующий день он был задержан в своем подмосковном доме. Бывшему министру предъявили обвинение по ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК. Адвокат бывшего чиновника Александр Аснис говорил ранее, что дело не носит политического характера: «Это бизнес-конфликт, которому придан статус уголовного преступления».

По версии следователей, Абызов в период с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г., будучи бенефициаром нескольких офшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество. Он и другие фигуранты этого сообщества обманули акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» (РЭС), работающих в Новосибирской области, и похитили 4 млрд руб., указывало ведомство. Позже эти деньги были выведены за рубеж. СКР подчеркивал, что действия преступного сообщества поставили под угрозу «устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края».

Источники «Ведомостей» не исключали, что дело может быть связано с делом о банкротстве группы Е4. Конфликт группы с кредиторами возник еще в 2014 г. – на тот момент основным бенефициаром компании был Абызов. Компания перестала обслуживать кредиты, к концу 2014 г. долг достиг почти 30 млрд руб., уточнял «Коммерсантъ». По информации издания, крупнейшим кредитором E4 был Альфа-банк, задолженность перед ним составляла около 5,7 млрд руб. В Альфа-банке от комментариев отказались. Источник «Ведомостей» в Альфа-банке говорил, что к кредитной организации этот эпизод отношения не имеет.

Бизнес
Новости

Госдума приняла законопроект о крабовых аукционах

Ведомости
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Госдума в третьем чтении приняла законопроект о крабовых аукционах, который предусматривает аукционное распределение части квоты на вылов крабов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ разработал Минсельхоз. Его идея заключается в том, что 50% общего допустимого улова краба будет выставлено на аукционы, в то время как в настоящее время он распределяется на все водные биоресурсы, включая крабов, по историческому принципу – пропорционально добыче в предыдущие годы. По расчетам Росрыболовства, продажа квот на аукционе привлечет в бюджет дополнительно 82 млрд руб.

В законопроекте предлагается закрепить квоты за победителями на срок до 15 лет. Аукционы будут проводиться в электронной форме.

Законопроект был внесен в Госдуму 19 марта. 4 апреля он был принят в первом чтении, а 9 апреля – во втором.

Политика
Новости

Росгвардия рассказала о попытке кражи скульптуры из «Русского музея» в Петербурге

Ведомости
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Росгвардия предотвратила попытку кражи скульптуры из «Русского музея» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, передает ТАСС.

По его словам, это случилось 9 апреля. Злоумышленников заметил сотрудник военизированной охраны (ВОХР), который был на посту в Михайловском замке. Он увидел, что двое мужчин пытаются спуститься по веревке с моста через окружающий замок ров, в котором находятся ниши со скульптурами. Охранник вызвал вневедомственную охрану Росгвардии. Злоумышленников задержали в тот момент, когда один из них, спустившись к воде на веревке, пытался зацепить одну из скульптур крюком.

Речь идет о мужчинах 1983 и 1986 гг. рождения. Их доставили в полицию.

По данным Telegram-канала «Baza», двое мужчин не собирались похищать скульптуру, а планировали собрать монеты около прудов рядом с Михайловским замком. Поскольку лед растаял и деньги были отрезаны водой, мужчины решили спуститься к ним по веревкам, пишет «Baza». Позже Грибакин рассказал радиостанции «Говорит Москва», что такую версию происшедшего представили в отделе полиции сами мужчины: по их словам, один спускал другого на веревке, чтобы собрать монеты.

В конце января этого года из зала Третьяковской галереи украли картину Куинджи «Ай-Петри. Крым». Кражу совершили на глазах у посетителей: мужчина подошел к картине, снял ее со стены, достал из рамы и покинул здание музея. На следующий день задержали 31-летнего Дениса Чуприкова. Картину вернули в музей. Это был второй крупный инцидент для Третьяковки за год: в мае 2018 г. посетитель музея повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 г.». Мужчина разбил стекло картины и нанес по полотну несколько ударов.

В феврале Минкультуры проверило безопасность в крупнейших музеях и сообщило, что обнаружило «некоторые нарушения». Росгвардия подчеркивала, что для усиления охраны не сможет увеличить количество сотрудников, и предлагала оснастить музеи современными техническими средствами.

Десять самых громких музейных краж

Технологии
Новости

YouTube начнет выпускать интерактивные шоу

Ведомости
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Видеохостинг YouTube сообщил о запуске формата интерактивных шоу. Представитель YouTube сообщил The Verge, что вскоре компания представит первый проект такого формата. Новое подразделение, ориентированное на интерактивные программы и прямые трансляции, возглавит Бен Реллес, ранее руководивший подразделением комедийных шоу YouTube, пишет Bloomberg.

Руководитель оригинального контента YouTube Сюзанна Дэниелс отметила, что теперь видеохостинг сможет создавать «многослойные и интерактивные истории». «Бен (Реллес) обладает интуитивным и опытным пониманием того, как платформа может улучшить контент, что делает его идеальным руководителем для развития этого захватывающего направления», – добавила она.

Ранее YouTube экспериментировал с интерактивной рекламой, напоминает Bloomberg. Создание собственных интерактивных программ сделает видеохостинг прямым конкурентом Netflix, отмечает The Verge. Netflix в конце прошлого года выпустил в таком формате специальную серию «Черного зеркала» под названием «Брандашмыг». Формат интерактивных шоу интересует также Walmart: в прошлом году компания, управляющая сетью оптовой и розничной торговли, инвестировала $250 млн в совместное предприятие с Eko, которая выпускает интерактивные сериалы.

Бизнес
Новости

В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price

Ведомости
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В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора. Гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов отказался комментировать изданию эту информацию.

В точках продаж Fix Price будут продаваться непродовольственные товары, в том числе канцелярия, одежда и бытовая химия. Заместитель гендиректора почтового оператора по операционному управлению и розничной торговле Михаил Волков напомнил изданию, что в прошлом году «Почта России» тестировала продуктовый сегмент, теперь совместно с Fix Price планирует развивать непродовольственную розницу.

Сколько точек Fix Price будет открыто в «Почте России», представитель «Почты России» не уточнил, сказав лишь, что пока речь идет о «тестовых точках». По мнению ФГУП, проект позволит обеспечить жителей сельских и удаленных населенных пунктов доступными товарами, которые возможно купить только в городах.

Сейчас у «Почты России» 42 000 отделений по всей стране, из них около 30 000 находится в малых населенных пунктах. Летом 2018 г. «Почта России» открыла в своих отделениях первые точки розничной сети «Магнит». Для отделений был специально разработан формат магазинов с ассортиментом из 200–600 наименований (в зависимости от площади отделения). В 2019 г. стороны намерены открыть такие магазины в 2000 отделений, говорил гендиректор «Почты России» Николай Подгузов.

Политика
Новости

Министр финансов США заявил об отсутствии у него сделок с российским бизнесом

Ведомости
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Министр финансов США Стивен Мнучин заявил на слушаниях в конгрессе США, что не вел бизнеса с Россией и не обсуждал с российскими бизнесменами санкции, сообщает агентство Bloomberg. «Не думаю, что я знаю кого-либо из русских олигархов», – добавил он. Мнучин подчеркнул, что также не продавал никому из россиян свою компанию.

США в 2018 г. ввели санкции против Олега Дерипаски и контролируемых им компаний, предусматривающие блокировку активов в США и запрет на сотрудничество с ними для американских компаний. Однако 27 января американский минфин вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею «Русал» и «Евросибэнерго» после того, как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров.

Некоторые американские конгрессмены раскритиковали этот шаг и заподозрили Мнучина в конфликте интересов. В частности, член демократической партии и палаты представителей Джеки Спейер подняла вопрос о возможных связях между Мнучиным и Леонардом Блаватником – родившимся в СССР гражданином США, который через свою компанию Access Industries построил многомиллиардный бизнес, инвестируя в активы в России и многих других странах.

Конфликт интересов, по ее мнению, заключается в том, что в 2017 г., незадолго до утверждения Мнучина на посту министра, Access Industries купила долю в компании по производству и финансированию кинофильмов RatPac-Dune Entertainment (совместное предприятие RatPac и принадлежавшей Мнучину Dune). При этом, отмечала конгрессмен, Блаватник – партнер российской группы Sual, которая, в свою очередь, имеет долю в UC Rusal. Sual Partners и связанным с ней структурам принадлежит 26,5% UC Rusal, следует из отчета компании за 2017 г. В Sual Partners, по данным на 2010 г., Блаватнику принадлежит 30,6% (более свежих данных в открытых источниках нет).

Представитель Блаватника ранее говорил, что бизнесмен никогда не общался с Мнучиным по вопросу об инвестициях в RatPac-Dune.

Бизнес
Новости

СМИ узнали детали контрактов «Новатэка» на поставки газа с «Арктик СПГ – 2»

Ведомости
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Первые соглашения «Новатэка» о поставках газа с еще не запущенного проекта «Арктик СПГ – 2» предполагают привязку к цене на нефть и котировкам на нидерландском хабе TTF. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Как сообщалось ранее, необязывающие соглашения, заключенные 2 апреля с трейдером Vitol и испанской газовой компанией Repsol, предполагают ежегодные поставки 1 млн т СПГ в течение 15 лет.

В соглашении с Vitol заложена полностью хабовая индексация. Трейдер покупает газ в Мурманске на условиях FOB (ответственность за доставку в порт и погрузку на судно несет продавец), при этом цена привязана к котировкам TTF, который сейчас является основным центром ценообразования на европейском газовом рынке. Знакомые с ситуацией собеседники издания утверждают, что формула цены не содержит дисконта за транспортировку от Мурманска до терминала Gate в Нидерландах или Зебрюгге в Бельгии. В этом случае по текущим котировкам газ может стоить около $195 за 1000 куб. м.

Цена по контракту с Repsol на 80% привязана к нефти Brent и на 20% – к TTF. Дело в том, что Repsol намерен поставлять газ на испанский рынок. Там внутренние тарифы на газ рассчитываются по формуле с большой долей нефтяной составляющей. Схожее ценообразование в контракте позволяет покупателю хеджировать риски. Один из собеседников отмечает, что Repsol уже заключил большой объем контрактов с привязкой к американскому Henry hub и хотел разделить риски.

«Новатэк» предлагал Repsol покупать газ на условиях FOB в Мурманске, но покупатель предпочел делать это на испанских терминалах на условиях DES (продажа товара на борту судна в порту назначения до прохождения таможенных процедур). Роман Казьмин из ICIS Heren считает, что по этим условиям газ для Repsol мог бы стоить около $260 за 1000 куб. м из-за роста цен на нефть с $60 до $70 с начала года.

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