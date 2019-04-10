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В торговых центрах Москвы сократились свободные площади до минимального уровня

За первые три месяца 2019 г. доля свободных площадей в торговых центрах Москвы опустилась до 4,3%, что является самым низким уровнем с середины 2014 г., говорится в сообщении компании JLL.

Специалисты компании объясняют такую динамику минимальным вводом 2017–2018 гг.: за этот период было открыто восемь ТЦ (278 000 кв. м). Это в два раза меньше количества новых объектов в 2015–2016 гг.

По словам Полины Жилкиной, руководителя отдела ритейл-консалтинга компании JLL, более трети столичных торговых центров сократили объем незанятых площадей за последний год. При этом на рынке есть торговые центры, где уровень свободных площадей составляет 20–50%. Жилкина это объясняет «недостатками в их расположении и доступности, концепции, составе ключевых арендаторов».

На текущий год заявлен выход на рынок 320 000 кв. м торговой недвижимости, отмечают эксперты. Среди новых объектов – ТРЦ «Саларис» (110 000 кв. м), торговый центр в составе парка развлечений «Остров Мечты» (65 000 кв. м), аутлет Novaya Riga Outlet Village (38 000 кв. м) и несколько районных торговых центров ADG Group. С учетом ввода всех заявленных проектов ожидается рост доли свободных площадей до 5,1% к концу 2019 г.