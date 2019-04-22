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Медведев разрешил достраивать жилье без эскроу-счетов при условии 30%-ной готовности

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о том, что подписал постановление, разрешающее застройщикам достраивать жилые дома без эскроу-счетов, сообщило «РИА Новости». Такой возможностью смогут воспользоваться строительные компании при условии, что возводимые дома будут готовы не менее чем на 30%, а 10% квартир в них уже будет продано по договорам долевого участия в строительстве. Позже на сайте правительства появился текст документа, подписанного Медведевым.

С 1 июля 2019 г. все застройщики должны перейти на использование счетов эскроу при продаже квартир. Закон запрещает финансирование строек напрямую через средства дольщиков. Деньги, которые перечислят покупатели квартир застройщикам, должны будут поступить на специальный банковский счет. Доступ к нему девелоперы смогут получить только после завершения стройки и передачи квартир покупателям. Финансировать же стройки предлагается с помощью банковских кредитов.

Весной Минстрой признал, что не все застройщики готовы работать по новой схеме финансирования, а переходный период может занять два-три года. В начале апреля министерство предложило кабмину разрешить строительным компаниям достраивать жилье по старым правилам, если строительная готовность дома превышает 30%, а договоров долевого участия заключено не менее чем на 10% общей площади дома.

По данным Минстроя, сейчас в России строится 130 млн кв. м жилья, а с учетом нежилых помещений – 175 млн кв. м.