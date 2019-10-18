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The Village нашел в московских проектах реновации 72-этажный небоскреб

В шести московских районах начинаются публичные слушания по программе реновации. The Village изучил несколько проектов и нашел в одном из них небоскреб высотой 255 м – это выше, чем башня «Империя» (239 м, 60 этажей) в «Москва-сити».

Жилой дом в 72 этажа хотят построить в 3-м микрорайоне в Покровском-Стрешневе. Согласно документам, разработкой проекта занимался Институт генплана Москвы, однако, по данным издания, отношение к нему также имеет архитектурное бюро «Меганом» – автор «Цветного» и новых набережных на ЗиЛе.

Всего в 3-м микрорайоне в Покровском-Стрешневе в программу реновации вошли 11 домов площадью 52 800 кв. м. Также будут снесены гаражи, здание бывшего управления ГИБДД и несколько старых подстанций. Вместо этого там будут всего две крупные постройки: многоэтажный комплекс с несколькими секциями высотой от 12 до 24 этажей и 72-этажный небоскреб.

Высотка согласно плану расположится на участке, прилегающем к каналу имени Москвы. Ради ее строительства придется снести сразу четыре пятиэтажки, пишет The Village. При этом переселять в небоскреб жителей хрущевок не собираются: квартиры в нем будут продаваться, чтобы вывести программу реновации на самоокупаемость, пояснила изданию Москомархитектура.

Проект застройки 3-го микрорайона в Покровском-Стрешневе опубликован также на сайте renovation.help, созданном муниципальным депутатом Дмитрием Барановским. Там рекомендуется жителям района во время слушаний отклонить проект с небоскребом.

Там отмечается, что площадь застройки территории после реновации составит 33 000 кв. м на 1 га при норме 25 000 кв. м. Строительство небоскребов приведет к увеличению населения квартала на 70% и дефициту парковочных мест. Кроме того, говорится, что чиновниками декларировалась высота домов при реновации до 14 этажей, а небоскребы имеют ряд недостатков – например, в случае пожара из них сложно спасти людей.

Как выглядит первый дом для переселения по реновации