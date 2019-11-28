«Коммерсантъ»: Модульбанк Артема Аветисяна может купить офис в «Москва-сити»
Модульбанк Артема Аветисяна может купить офисные площади во второй фазе башни «Око» в «Москва-сити». Об этом рассказали «Коммерсанту» четыре источника на рынке недвижимости.
По их словам, банк ведет с девелопером Capital Group переговоры о покупке от 6000 до 9000 кв. м. Компания представляет интересы банка «Восточный», акционером в котором также выступает Аветисян, говорят двое из собеседников издания.
В настоящее время Модульбанк занимает 2000 кв. м в бизнес-центре «Савеловский Сити», у «Восточного» — офис на Суворовской площади рядом с метро «Достоевская». Как утверждают источники, банки могут съехаться в «Око». По оценке аналитика Accent Capital Евгения Боровкова, 9000 кв. м вместе с парковочными местами может стоить 2,3 — 2,6 млрд руб. без НДС.
Артем Аветисян — участник корпоративного конфликта с инвестфондом Baring Vostok. В феврале по заявлению в ФСБ партнера Аветисяна — акционера «Восточного» Шерзода Юсупова — было возбуждено уголовное дело о хищении 2,5 млрд руб. у этой кредитной организации. Фигурантами дела стали основатель Baring Майкл Калви, партнеры фонда Baring Vostok Филип Дельпаль и Ваган Абгарян, а также экс-председатель правления «Восточного» Алексей Кордичев, гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин.
До 19 июня контроль в банке «Восточный» был у Baring Vostok через Evison, ему принадлежало 51,6%, тогда как другим акционерам – «Финвижн» Аветисяна, а также его партнеру Юрию Данилову и Юсупову – 40%. По решению суда Evison исполнила опцион и продала «Финвижн» 9,99% «Восточного». Контроль в банке перешел к Аветисяну и двум его партнерам.