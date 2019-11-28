«Коммерсантъ»: Модульбанк Артема Аветисяна может купить офис в «Москва-сити»

До 19 июня контроль в банке «Восточный» был у Baring Vostok через Evison, ему принадлежало 51,6%, тогда как другим акционерам – «Финвижн» Аветисяна, а также его партнеру Юрию Данилову и Юсупову – 40%. По решению суда Evison исполнила опцион и продала «Финвижн» 9,99% «Восточного». Контроль в банке перешел к Аветисяну и двум его партнерам.