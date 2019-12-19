Европейский суд отказался считать Airbnb агентством недвижимости

Кроме того, власти и жители популярных у туристов городов, включая Нью-Йорк, Париж, Лондон и Барселону, жалуются на то, что сервис обостряет проблему нехватки жилой недвижимости. Но Европейский суд пришел к выводу, что Airbnb не влияет на стоимость аренды жилья, представленного на ее сайте. Также он отметил, что у пользователей сервиса есть много других способов найти арендаторов.