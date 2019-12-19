Европейский суд отказался считать Airbnb агентством недвижимости
Онлайн-сервис аренды жилья Airbnb одержал важную победу в высшей судебной инстанции Евросоюза, сообщает Financial Times. Европейский суд признал компанию онлайн-платформой, а не агентством недвижимости. Благодаря этому ей не придется соблюдать более жесткие требования регуляторов. Также суд отметил, что страны ЕС не должны запрещать Airbnb, если это не будет необходимо для борьбы с преступностью или защиты пользователей и инвесторов.
Дело началось из-за жалобы французской ассоциации туризма AHTOP. Она обвинила компанию в нарушении закона о деятельности агентов по недвижимости. Французские судьи обратились в Европейский суд, чтобы тот помог определить, нужно ли применять этот закон по отношению к Airbnb.
Против Airbnb также активно выступают парижские отельеры. После того как компания в ноябре стала партнером Международного олимпийского комитета, профессионалы гостиничного бизнеса заявили, что Airbnb относится к ним неуважительно, она «играет не по правилам и должна быть дисквалифицирована».
Кроме того, власти и жители популярных у туристов городов, включая Нью-Йорк, Париж, Лондон и Барселону, жалуются на то, что сервис обостряет проблему нехватки жилой недвижимости. Но Европейский суд пришел к выводу, что Airbnb не влияет на стоимость аренды жилья, представленного на ее сайте. Также он отметил, что у пользователей сервиса есть много других способов найти арендаторов.
Решение суда устраняет препятствия для проведения первичного публичного размещения акций Airbnb, которое может состояться в следующем году. Во время последнего раунда финансирования компания была оценена в $31 млрд. Ее возможное IPO может стать одним из крупнейших в 2020 г.
Дело Airbnb – не первое рассмотренное Европейским судом дело стартапа, который с помощью технологических решений сильно повлиял на деятельность традиционного сектора экономики. Однако сервису по вызову такси Uber не повезло так же, как Airbnb. В декабре 2017 г. суд постановил, что Uber должен считаться оператором такси, а не посредником для поиска водителей.