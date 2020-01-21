Собянин выбрал заместителя вместо назначенного в правительство Хуснуллина

Бочкарев, как и Собянин, родом из Тюмени. В 1994 г. закончил Тюменский инженерно-строительный институт по специальности «промышленное и гражданское строительство», позже – аспирантуру Госакадемии управления им. С. Орджоникидзе по кафедрам «Управление в строительстве» и «Управление проектами». Бочкарев – кандидат экономических наук.