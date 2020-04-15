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Власти Москвы отказались от закупки бордюров на 16 млрд рублей

Ведомости

Власти Москвы отменили пять тендеров на поставку гранитных бордюров общей стоимостью 16 млрд руб., сообщает «Медуза» со ссылкой на мэрию. В плане-графике закупок ГБУ «Автомобильные дороги» на портале госзакупок бордюры все еще указаны.

«Ведомости» направили запрос в мэрию.

О том, что Москва намерена закупить бордюры более чем на 16 млрд руб., стало известно 8 апреля. Источник «Медузы» в мэрии объяснял эту закупку желанием властей сэкономить. По его словам, закупку бордюров впервые объявили на три года, что давало возможность в условиях кризиса приобретать их по ценам этого года. «Трехлетними контрактами мы экономим бюджетные деньги и даем поддержку производителям стройматериалов», – говорил он.

Ранее по теме: Почему граждане больше не хотят терпеть перекладывания бордюров

В прошлом году ГБУ «Автомобильные дороги» потратило 3,6 млрд руб. на бордюры.

В Москве последние несколько лет каждый год меняют бордюры. В 2015 г. вице-мэр Петр Бирюков обещал, что эти работы завершатся в течение трех лет. Помимо этого власти Москвы продолжают ежегодно обновлять городскую плитку на улицах столицы. В начале апреля глава Красносельского района Москвы Илья Яшин писал в Faceboоk, что такие работы ведутся у метро «Чистые пруды», где плитку меняли всего год назад. Префектура Центрального округа столицы объяснила это просьбами местных жителей.

Ранее по теме: Москва переживает масштабную перестройку бордюров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных