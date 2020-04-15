Власти Москвы отказались от закупки бордюров на 16 млрд рублей
Власти Москвы отменили пять тендеров на поставку гранитных бордюров общей стоимостью 16 млрд руб., сообщает «Медуза» со ссылкой на мэрию. В плане-графике закупок ГБУ «Автомобильные дороги» на портале госзакупок бордюры все еще указаны.
«Ведомости» направили запрос в мэрию.
О том, что Москва намерена закупить бордюры более чем на 16 млрд руб., стало известно 8 апреля. Источник «Медузы» в мэрии объяснял эту закупку желанием властей сэкономить. По его словам, закупку бордюров впервые объявили на три года, что давало возможность в условиях кризиса приобретать их по ценам этого года. «Трехлетними контрактами мы экономим бюджетные деньги и даем поддержку производителям стройматериалов», – говорил он.
В прошлом году ГБУ «Автомобильные дороги» потратило 3,6 млрд руб. на бордюры.
В Москве последние несколько лет каждый год меняют бордюры. В 2015 г. вице-мэр Петр Бирюков обещал, что эти работы завершатся в течение трех лет. Помимо этого власти Москвы продолжают ежегодно обновлять городскую плитку на улицах столицы. В начале апреля глава Красносельского района Москвы Илья Яшин писал в Faceboоk, что такие работы ведутся у метро «Чистые пруды», где плитку меняли всего год назад. Префектура Центрального округа столицы объяснила это просьбами местных жителей.