Власти Москвы отказались от закупки бордюров на 16 млрд рублей

О том, что Москва намерена закупить бордюры более чем на 16 млрд руб., стало известно 8 апреля. Источник «Медузы» в мэрии объяснял эту закупку желанием властей сэкономить. По его словам, закупку бордюров впервые объявили на три года, что давало возможность в условиях кризиса приобретать их по ценам этого года. «Трехлетними контрактами мы экономим бюджетные деньги и даем поддержку производителям стройматериалов», – говорил он.