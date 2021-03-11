Мишустин поручил подготовить предложения по льготной ипотеке
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою до 15 апреля подготовить предложения об условиях дальнейшей реализации льготных ипотечных программ. Текст поручения опубликован на сайте правительства.
«Совместно с Банком России представить предложения об условиях дальнейшей реализации льготных ипотечных программ, в том числе в части дифференцированного субсидирования процентной ставки по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации, с учетом социально-экономического развития регионов», — говорится в поручении Мишустина по итогам встречи с членами совета палаты Совета Федерации.
Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена для поддержки строительной отрасли и населения в апреле 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г.