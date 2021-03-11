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Мишустин поручил подготовить предложения по льготной ипотеке

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою до 15 апреля подготовить предложения об условиях дальнейшей реализации льготных ипотечных программ. Текст поручения опубликован на сайте правительства.

«Совместно с Банком России представить предложения об условиях дальнейшей реализации льготных ипотечных программ, в том числе в части дифференцированного субсидирования процентной ставки по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации, с учетом социально-экономического развития регионов», — говорится в поручении Мишустина по итогам встречи с членами совета палаты Совета Федерации. 

Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена для поддержки строительной отрасли и населения в апреле 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г.

Ранее по теме: ЦБ предложил продлить льготную ипотеку в некоторых регионах страны

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных