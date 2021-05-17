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Минстрой повысит норматив стоимости жилья в России на 13%

Ведомости

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России подготовило проект приказа, в соответствии с которым норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения во втором полугодии 2021 г. составит 55 720 руб. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.

В первом полугодии показатель был установлен на уровне 49 173 руб. Таким образом, рост составил более 13%, тогда как за предыдущий период он был всего 1,1%.

Кроме того, Минстрой обновил показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам России. В топ-5 здесь вошли Москва (128 645 руб.) и регионы Дальневосточного федерального округа — Сахалинская область (117 624 руб.), Приморский край (108 095 руб.), Магаданская область (94 550 руб.) и Республика Саха (94 382 руб.).

Самые низкие значения в Ингушетии (32 481 руб.), Дагестане (32 536 руб.) и Кабардино-Балкарской Республике (32 803 руб.), а также Брянской области и Республике Калмыкия — 34 190 и 34 419 руб. соответственно.

Установленные суммы не влияют на стоимость жилья в регионе, пояснил ранее заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин. Эти показатели применяются для расчета размеров социальных выплат различным категориям граждан на приобретение или строительство недвижимости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных