Минстрой повысит норматив стоимости жилья в России на 13%
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России подготовило проект приказа, в соответствии с которым норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения во втором полугодии 2021 г. составит 55 720 руб. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.
В первом полугодии показатель был установлен на уровне 49 173 руб. Таким образом, рост составил более 13%, тогда как за предыдущий период он был всего 1,1%.
Кроме того, Минстрой обновил показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам России. В топ-5 здесь вошли Москва (128 645 руб.) и регионы Дальневосточного федерального округа — Сахалинская область (117 624 руб.), Приморский край (108 095 руб.), Магаданская область (94 550 руб.) и Республика Саха (94 382 руб.).
Самые низкие значения в Ингушетии (32 481 руб.), Дагестане (32 536 руб.) и Кабардино-Балкарской Республике (32 803 руб.), а также Брянской области и Республике Калмыкия — 34 190 и 34 419 руб. соответственно.
Установленные суммы не влияют на стоимость жилья в регионе, пояснил ранее заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин. Эти показатели применяются для расчета размеров социальных выплат различным категориям граждан на приобретение или строительство недвижимости.