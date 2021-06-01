В России увеличился срок накопления на покупку квартиры

«В период с 2017 по 2019 год условный житель РФ со среднедушевым доходом (СДД) мог бы (с учетом обозначенных ниже допущений) накопить средства на условную квартиру за восемь лет. В 2020 году доля его накоплений снизилась бы на 11,3 п. п. по сравнению с 2019–м, а копить на такую квартиру пришлось бы почти на год дольше», – говорится в сообщении. При этом доля накоплений в целом по России по итогам 2020 г. составила бы 10,8% по сравнению с 12,1% годом ранее.