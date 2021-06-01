В России увеличился срок накопления на покупку квартиры
Срок накопления гражданами денежных средств на покупку квартиры за период с 2019 г. по 2020 г. увеличился почти на год, сообщила пресс-служба Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) по результатам исследования.
«В период с 2017 по 2019 год условный житель РФ со среднедушевым доходом (СДД) мог бы (с учетом обозначенных ниже допущений) накопить средства на условную квартиру за восемь лет. В 2020 году доля его накоплений снизилась бы на 11,3 п. п. по сравнению с 2019–м, а копить на такую квартиру пришлось бы почти на год дольше», – говорится в сообщении. При этом доля накоплений в целом по России по итогам 2020 г. составила бы 10,8% по сравнению с 12,1% годом ранее.
По данным аналитиков, тенденция обусловлена негативным влиянием пандемии на доходы россиян и ростом цен на жилье. Срок накопления на квартиру вырос на три года и более в Кабардино-Балкарской и Чувашской республиках, республике Алтай, Ленинградская области и Ставропольском крае. В Калужской области данный срок сократился почти на год, а в Калмыкии – более чем на пять лет.
При составлении рэнкинга учитывались ряд допущений: житель субъекта получает среднедушевой доход в регионе проживания, цены и доходы фиксируются на каждый момент оценки, граждане потребляют только фиксированный набор товаров и услуг, рассчитываемый в стоимостном выражении для каждого субъекта, а все неиспользованные средства идут на накопление необходимой для покупки квартиры суммы. В качестве объекта покупки рассматривалась квартира на вторичном рынке условной площадью 33 кв. м.
Ранее сервисы hh.ru и ЦИАН провели исследование, согласно которому работающие жители Челябинска, Оренбурга и Саратова теоретически могут быстрее других накопить на квартиру или первый взнос по ипотеке. Жителям Владивостока и Санкт-Петербурга придется копить на квартиру 12 лет, на первоначальный взнос — два года. Работающему жителю Москвы в среднем потребуется 18 лет, чтобы накопить на однокомнатную квартиру, или три года, чтобы накопить на первый взнос по ипотеке. Минимальный срок накопления в Москве составляет 12 лет: за это время нужную сумму смогут собрать топ-менеджеры.