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Названы города России, где можно быстрее накопить на квартиру

Ведомости

Работающие жители Челябинска, Оренбурга и Саратова теоретически могут быстрее других накопить на квартиру или первый взнос по ипотеке, сообщил РБК со ссылкой на исследование сервиса hh.ru и ЦИАН.

Аналитики составили рейтинг на основе медианных предлагаемых зарплат и средней стоимости однокомнатной квартиры в российских городах. Сумма, которую россияне гипотетически могут откладывать на квартиру, рассчитывалась как разница между зарплатой и прожиточным минимумом для трудоспособных граждан в регионе.

По данным исследования, жители Челябинска, Оренбурга и Саратова могут накопить на однокомнатную квартиру в среднем за пять лет, на первый взнос в размере 15% от стоимости квартиры – за год. В этих городах медианные зарплаты составили 40-42 тыс. руб., средняя стоимость квартиры – от 1 млн 650 тыс. руб. до 1 млн 920 тыс. руб.

В Ульяновске, Рязани, Кирове, Тольятти, Омске и Астрахани копить на квартиру придется шесть лет, на первый взнос – год. В Хабаровске и Нижнем Новгороде на это потребуется девять лет и год соответственно, в Казани – 11 лет и два года. Жителям Владивостока и Санкт-Петербурга придется копить на квартиру 12 лет, на первоначальный взнос – два года.

Работающему жителю Москвы в среднем потребуется 18 лет, чтобы накопить на однокомнатную квартиру, или три года, чтобы накопить на первый взнос по ипотеке. Минимальный срок накопления в Москве составляет 12 лет: за это время нужную сумму смогут собрать топ-менеджеры. Дольше всего будут вынуждены копить студенты и молодые специалисты – 25 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных