Названы города России, где можно быстрее накопить на квартиру

В Ульяновске, Рязани, Кирове, Тольятти, Омске и Астрахани копить на квартиру придется шесть лет, на первый взнос – год. В Хабаровске и Нижнем Новгороде на это потребуется девять лет и год соответственно, в Казани – 11 лет и два года. Жителям Владивостока и Санкт-Петербурга придется копить на квартиру 12 лет, на первоначальный взнос – два года.