Названы города России, где можно быстрее накопить на квартиру
Аналитики составили рейтинг на основе медианных предлагаемых зарплат и средней стоимости однокомнатной квартиры в российских городах. Сумма, которую россияне гипотетически могут откладывать на квартиру, рассчитывалась как разница между зарплатой и прожиточным минимумом для трудоспособных граждан в регионе.
По данным исследования, жители Челябинска, Оренбурга и Саратова могут накопить на однокомнатную квартиру в среднем за пять лет, на первый взнос в размере 15% от стоимости квартиры – за год. В этих городах медианные зарплаты составили 40-42 тыс. руб., средняя стоимость квартиры – от 1 млн 650 тыс. руб. до 1 млн 920 тыс. руб.
В Ульяновске, Рязани, Кирове, Тольятти, Омске и Астрахани копить на квартиру придется шесть лет, на первый взнос – год. В Хабаровске и Нижнем Новгороде на это потребуется девять лет и год соответственно, в Казани – 11 лет и два года. Жителям Владивостока и Санкт-Петербурга придется копить на квартиру 12 лет, на первоначальный взнос – два года.
Работающему жителю Москвы в среднем потребуется 18 лет, чтобы накопить на однокомнатную квартиру, или три года, чтобы накопить на первый взнос по ипотеке. Минимальный срок накопления в Москве составляет 12 лет: за это время нужную сумму смогут собрать топ-менеджеры. Дольше всего будут вынуждены копить студенты и молодые специалисты – 25 лет.