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«Яндекс» запустил в Москве и области сервис по долгосрочной аренде квартир

Ведомости

«Яндекс.Недвижимость» запустила сервис долгосрочной аренды жилья — «Яндекс.Аренда», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании. Сейчас сервис работает с квартирами и апартаментами в Москве и Московской области. В будущем география и возможности сервиса будут расширяться.

Для работы с «Арендой» собственник квартиры может лично встретиться с представителем компании или заполнить заявление в личном кабинете и передать ключи от квартиры с курьером. Сервис делает фотографии, организует 3D-тур и офлайн-показы квартир, утверждает жильцов с владельцем, оформляет документы и переводит оплату собственнику. «Арендатору не нужно вносить залог за квартиру и оплачивать услуги риэлтора. Вместо этого он платит ежемесячную комиссию сервису в размере 5% от арендной платы. Эта сумма уже включена в цену квартиры на сайте», — отметили в компании.

В указанную на сайте стоимость также входит страховка на сумму до 1,4 млн руб., кроме ущерба имуществу покрывающая до 30 дней простоя в случае неожиданного съезда жильцов. «При этом Яндекс.Недвижимость в это время будет искать новых. Для собственника сервис бесплатный», — подчеркнули в компании. В будущем сервис сможет передавать показания счетчиков и проводить расчёты по оплате коммунальных услуг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных