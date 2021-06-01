«Яндекс» запустил в Москве и области сервис по долгосрочной аренде квартир
Для работы с «Арендой» собственник квартиры может лично встретиться с представителем компании или заполнить заявление в личном кабинете и передать ключи от квартиры с курьером. Сервис делает фотографии, организует 3D-тур и офлайн-показы квартир, утверждает жильцов с владельцем, оформляет документы и переводит оплату собственнику. «Арендатору не нужно вносить залог за квартиру и оплачивать услуги риэлтора. Вместо этого он платит ежемесячную комиссию сервису в размере 5% от арендной платы. Эта сумма уже включена в цену квартиры на сайте», — отметили в компании.
В указанную на сайте стоимость также входит страховка на сумму до 1,4 млн руб., кроме ущерба имуществу покрывающая до 30 дней простоя в случае неожиданного съезда жильцов. «При этом Яндекс.Недвижимость в это время будет искать новых. Для собственника сервис бесплатный», — подчеркнули в компании. В будущем сервис сможет передавать показания счетчиков и проводить расчёты по оплате коммунальных услуг.