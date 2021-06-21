В Грузии продали дачу Берии за $791 тыс.

В советский период «дача Берии» после его осуждения и расстрела в 1953 г. оставалась в собственности МВД СССР. После распада Советского Союза некоторое время там был детский лагерь, затем резиденция была заброшена. Коджори является пригородом Тбилиси и популярным летним курортом.