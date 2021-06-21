В Грузии продали дачу Берии за $791 тыс.
Компания «Иберотель» приобрела 22 560 кв. м несельскохозяйственной земли в грузинском поселке Коджори, на которой расположена загородная резиденция бывшего главы МВД СССР, маршала Советского Союза Лаврентия Берии за $791 тыс. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление агентства управления государственным имуществом при министерстве экономики и устойчивого развития Грузии.
Резиденция Берии была продана на аукционе, который прошел в рамках очередного этапа приватизации государственного имущества.
«Иберотель» принадлежит компании Park Capital management грузинского бизнесмена Зураба Цихистав, пишет издание. Директор «Иберотеля» Иване Барбакадзе сообщил журналистам, что «Иберотель» начнет реконструкцию здания под элитный отель после того, как минкультуры страны согласует с инвестором параметры реставрации строения, зарегистрированного в качестве архитектурной достопримечательности Грузии.
В советский период «дача Берии» после его осуждения и расстрела в 1953 г. оставалась в собственности МВД СССР. После распада Советского Союза некоторое время там был детский лагерь, затем резиденция была заброшена. Коджори является пригородом Тбилиси и популярным летним курортом.