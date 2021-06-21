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В Грузии продали дачу Берии за $791 тыс.

Ведомости

Компания «Иберотель» приобрела 22 560 кв. м несельскохозяйственной земли в грузинском поселке Коджори, на которой расположена загородная резиденция бывшего главы МВД СССР, маршала Советского Союза Лаврентия Берии за $791 тыс. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление агентства управления государственным имуществом при министерстве экономики и устойчивого развития Грузии. 

Резиденция Берии была продана на аукционе, который прошел в рамках очередного этапа приватизации государственного имущества. 

«Иберотель» принадлежит компании Park Capital management грузинского бизнесмена Зураба Цихистав, пишет издание. Директор «Иберотеля» Иване Барбакадзе сообщил журналистам, что «Иберотель» начнет реконструкцию здания под элитный отель после того, как минкультуры страны согласует с инвестором параметры реставрации строения, зарегистрированного в качестве архитектурной достопримечательности Грузии.

В советский период «дача Берии» после его осуждения и расстрела в 1953 г. оставалась в собственности МВД СССР. После распада Советского Союза некоторое время там был детский лагерь, затем резиденция была заброшена. Коджори является пригородом Тбилиси и популярным летним курортом. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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