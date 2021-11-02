Аналитики спрогнозировали снижение цен на новостройки в Москве на 20%

Такая динамика будет обусловлена высокими темпами строительства в столице, полагают аналитики. В сентябре объем жилого фонда города оценивался в 270 млн кв. м, а среднегодовой темп прироста населения — в 0,9%. Потребность в жилье в Москве составляет 3,8 млн кв. м в год. За восемь месяцев этого года было сдано 4,3 млн кв. м недвижимости на первичном рынке — на 53% больше, чем в аналогичный период прошлого года. В целом в 2019-2020 гг. показатель составлял около 5 млн кв. м.