Аналитики спрогнозировали снижение цен на новостройки в Москве на 20%
Квадратный метр недвижимости на первичном рынке Москвы к концу 2022-го — началу 2023 г. может подешеветь на 15-20% от нынешнего уровня — до 190 000—200 000 руб., говорится в исследовании УК «Ингосстрах-инвестиции», которое приводит «Коммерсантъ».
Такая динамика будет обусловлена высокими темпами строительства в столице, полагают аналитики. В сентябре объем жилого фонда города оценивался в 270 млн кв. м, а среднегодовой темп прироста населения — в 0,9%. Потребность в жилье в Москве составляет 3,8 млн кв. м в год. За восемь месяцев этого года было сдано 4,3 млн кв. м недвижимости на первичном рынке — на 53% больше, чем в аналогичный период прошлого года. В целом в 2019-2020 гг. показатель составлял около 5 млн кв. м.
Высокие темпы поглощения обеспечивал инвестиционный спрос, заявил главный макроэкономист УК «Ингосстрах-инвестиции» Антон Прокудин. Однако теперь активность таких покупателей будет снижаться в связи с повышением ключевой ставки Центробанка (сейчас составляет 7,5% годовых), поскольку из-за нее растет стоимость ипотеки и в то же время повышается привлекательность других продуктов, в том числе облигаций, добавил эксперт.
По данным компании «Этажи», с начала этого года доля инвесторов на рынке первичной недвижимости сократилась с 18 до 8-10% в общей структуре спроса. «Сегодня доходность можно спрогнозировать только в проектах точечной застройки, где можно рассчитывать на постоянный отложенный спрос», — добавил руководитель департамента продаж новостроек «ТСН Недвижимости» Алексей Авунц.
Ранее сегодня аналитики компании «Метр квадратный» сообщили, что средняя стоимость квадратного метра в новостройках Москвы в октябре снизилась на 2,3% до 277 000 руб. Жилье на вторичном рынке подорожало на 1-2%.