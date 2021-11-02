Газета
Недвижимость

Аналитики спрогнозировали снижение цен на новостройки в Москве на 20%

Ведомости

Квадратный метр недвижимости на первичном рынке Москвы к концу 2022-го — началу 2023 г. может подешеветь на 15-20% от нынешнего уровня — до 190 000—200 000 руб., говорится в исследовании УК «Ингосстрах-инвестиции», которое приводит «Коммерсантъ». 

Такая динамика будет обусловлена высокими темпами строительства в столице, полагают аналитики. В сентябре объем жилого фонда города оценивался в 270 млн кв. м, а среднегодовой темп прироста населения — в 0,9%. Потребность в жилье в Москве составляет 3,8 млн кв. м в год. За восемь месяцев этого года было сдано 4,3 млн кв. м недвижимости на первичном рынке — на 53% больше, чем в аналогичный период прошлого года. В целом в 2019-2020 гг. показатель составлял около 5 млн кв. м.

Высокие темпы поглощения обеспечивал инвестиционный спрос, заявил главный макроэкономист УК «Ингосстрах-инвестиции» Антон Прокудин. Однако теперь активность таких покупателей будет снижаться в связи с повышением ключевой ставки Центробанка (сейчас составляет 7,5% годовых), поскольку из-за нее растет стоимость ипотеки и в то же время повышается привлекательность других продуктов, в том числе облигаций, добавил эксперт.

По данным компании «Этажи», с начала этого года доля инвесторов на рынке первичной недвижимости сократилась с 18 до 8-10% в общей структуре спроса. «Сегодня доходность можно спрогнозировать только в проектах точечной застройки, где можно рассчитывать на постоянный отложенный спрос», — добавил руководитель департамента продаж новостроек «ТСН Недвижимости» Алексей Авунц. 

Ранее сегодня аналитики компании «Метр квадратный» сообщили, что средняя стоимость квадратного метра в новостройках Москвы в октябре снизилась на 2,3% до 277 000 руб. Жилье на вторичном рынке подорожало на 1-2%. 

Ранее по теме: ВТБ сообщил о снижении цен на недвижимость в России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных