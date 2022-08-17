Порядка 5000 заключенных работают на российских стройках

В июне 2021 г. зампред правительства Марат Хуснуллин, курирующий строительную отрасль, рассказал в интервью «РБК», что из-за закрытых границ и пандемии сектор столкнулся с нехваткой рабочих и, по его мнению, идея о привлечении заключенных на работу «имеет право на жизнь». Он отметил, что эта тема обсуждалась со ФСИН и потенциально можно привлечь к строительству около 180 000 человек, которые имеют право не находиться в местах заключения. На момент интервью, как сообщил Хуснуллин, такой эксперимент уже проводился на территории Москвы и Московской области. Как подчеркивал зампред, работа на стройке является сугубо добровольной.