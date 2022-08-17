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Порядка 5000 заключенных работают на российских стройках

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В России к работе на стройках привлечены около 5000 заключенных, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на председателя правления Национальной ассоциации профессионалов кадрового обеспечения в строительстве и промышленности (НАПКО-СП) Сергея Быстрова.

«Мы провели эксперимент, связанный со ФСИН. Было создано 114 исправительных центров, больше 5000 сотрудников было туда привлечено, которые работают на многих стройках в РФ и достаточно хорошо», – рассказал Быстров на заседании общественного совета при Минстрое. По его словам, эксперимент длится уже два года и получил положительный отклик.

В июне 2021 г. зампред правительства Марат Хуснуллин, курирующий строительную отрасль, рассказал в интервью «РБК», что из-за закрытых границ и пандемии сектор столкнулся с нехваткой рабочих и, по его мнению, идея о привлечении заключенных на работу «имеет право на жизнь». Он отметил, что эта тема обсуждалась со ФСИН и потенциально можно привлечь к строительству около 180 000 человек, которые имеют право не находиться в местах заключения. На момент интервью, как сообщил Хуснуллин, такой эксперимент уже проводился на территории Москвы и Московской области. Как подчеркивал зампред, работа на стройке является сугубо добровольной.

В мае 2021 г. с таким предложением выступал и директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников. На координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске он заявил, что привлеченные к работе на стройках заключенные будут иметь достойные условия, а не как в ГУЛАГе: они смогут снимать жилье и получать «достойную зарплату».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных