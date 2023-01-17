Россияне стали лидерами среди иностранцев по покупке недвижимости в Турции

Всего в 2022 г. в Турции было куплено более 1,48 млн объектов недвижимости, продажи снизились на 0,4% по сравнению с 2021 г. При этом иностранцам было продано 67 490 домов, что на 15,2% больше относительно 2021 г. Показатель стал рекордным за последние десять лет. Наиболее популярными городами для покупки недвижимости среди иностранцев оказались Стамбул (24 953), Анталья (21 860) и Мерсин (4316).