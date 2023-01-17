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Недвижимость

Россияне стали лидерами среди иностранцев по покупке недвижимости в Турции

Ведомости

В 2022 г. граждане России приобрели в Турции 16 312 домов и квартир. Таким образом, россияне стали лидерами по покупке недвижимости в стране, свидетельствуют данные Бюро статистики Турции (TUIK).

Цифры за прошедший год в три раза превысили показатели 2021 г., когда граждане России купили в Турции 5400 объектов недвижимости, отмечает РБК. Кроме того, количество сделок в 2022 г. превысило число купленных квартир и домов с 2016 по 2021 г. вместе взятых. За шесть лет россияне приобрели порядка 16 200 лотов.

За россиянами по покупке недвижимости в Турции следуют граждане Ирана. Они в 2022 г. приобрели 8223 лота в стране, тройку лидеров замыкают граждане Ирака (6241 объект недвижимости). Также в десятку стран, среди граждан которых популярна недвижимость в Турции, вошли Германия, Казахстан, Украина, Афганистан, Кувейт, Азербайджан и США.

Всего в 2022 г. в Турции было куплено более 1,48 млн объектов недвижимости, продажи снизились на 0,4% по сравнению с 2021 г. При этом иностранцам было продано 67 490 домов, что на 15,2% больше относительно 2021 г. Показатель стал рекордным за последние десять лет. Наиболее популярными городами для покупки недвижимости среди иностранцев оказались Стамбул (24 953), Анталья (21 860) и Мерсин (4316).

Накануне, 16 января, Bloomberg со ссылкой на данные брокерской компании Betterhomes писал, что в 2022 г. россияне также стали лидерами среди покупателей недвижимости в Дубае. Всего было заключено около 86 000 сделок на сумму порядка 208 млрд дирхамов (около $56,6 млрд). В тройку лидеров среди покупателей-нерезидентов также вошли жители Великобритании и Индии, за ними следуют граждане Италии и Франции. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных