«Дом.РФ» выставил на торги бывшую тюрьму «Кресты» в Санкт-Петербурге

Время строительства тюремного комплекса «Кресты» приходится на 1884-1889 гг. Он был возведен по проекту архитектора Антония Томишко на Арсенальной набережной на месте бывшего пивоваренного завода и винных погребов. Комплекс включает в себя два крестообразных пятиэтажных здания, которые задумывались как арестантские корпуса на 960 одиночных камер, административный корпус с церковью, помещениями для сотрудников, кухней, больницей, изолятором, баней, котельной, ледником и кузницей. В «Крестах» содержались уголовные и политические заключенные. В разное время там сидели Лев Троцкий, Анатолий Луначарский, Николай Заболоцкий, Лев Гумилев и Иосиф Бродский.