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«Дом.РФ» выставил на торги бывшую тюрьму «Кресты» в Санкт-Петербурге

Ведомости

Дом.РФ выставил на аукцион имущественный комплекс бывшей тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге, начальная цена лота – 1,052 млрд руб. Данные приводятся на сайте госкомпании.

В состав лота включены участки общей площадью 3,9 га, здания и сооружения (41 200 кв. м), некоторые из которых входят в состав выявленного объекта культурного наследия. По информации госкомпании, после реставрации в комплексе может расположиться многофункциональный центр.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 февраля 2025 г., а сами торги состоятся 21 февраля. По словам директора по реализации федерального имущества «Дом.РФ» Николая Сарокваши, увеличение периода между объявлением торгов и их проведением почти до трех месяцев позволит принять участие в торгах максимальному количеству инвесторов.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко отметил, что приспособление комплекса «Кресты» под современное использование предусматривает сохранение историко-культурного значения.

«Важно наполнить депрессивную территорию новыми общественно значимыми функциями, сделать востребованными объекты, вдохнуть в них новую жизнь, с огромным уважением относясь к культурному наследию и предметам охраны», – отметил Линченко.

Договор предусматривает, что новый собственник комплекса должен будет выполнять требования по его содержанию и использованию в порядке, установленном законом.

В сентябре ряд консультантов заявляли «Ведомостям», что комплекс потребует значительных инвестиций в обновление. Партнер NF Group Станислав Бибик отмечал, что объекту необходимы масштабная реконструкция и переоборудование зданий для полноценного создания музейно-выставочного пространства и коммерческих площадей. Это подразумевает реставрацию исторических фасадов и адаптацию под современные стандарты эксплуатации.

Время строительства тюремного комплекса «Кресты» приходится на 1884-1889 гг. Он был возведен по проекту архитектора Антония Томишко на Арсенальной набережной на месте бывшего пивоваренного завода и винных погребов. Комплекс включает в себя два крестообразных пятиэтажных здания, которые задумывались как арестантские корпуса на 960 одиночных камер, административный корпус с церковью, помещениями для сотрудников, кухней, больницей, изолятором, баней, котельной, ледником и кузницей. В «Крестах» содержались уголовные и политические заключенные. В разное время там сидели Лев Троцкий, Анатолий Луначарский, Николай Заболоцкий, Лев Гумилев и Иосиф Бродский.

Тюрьма была переведена в «Новые Кресты» в Колпино в 2017 г. В 2023 г. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) передала комплекс «Дом.РФ» для реализации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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