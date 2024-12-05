«Дом.РФ» выставил на торги бывшую тюрьму «Кресты» в Санкт-Петербурге
Дом.РФ выставил на аукцион имущественный комплекс бывшей тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге, начальная цена лота – 1,052 млрд руб. Данные приводятся на сайте госкомпании.
В состав лота включены участки общей площадью 3,9 га, здания и сооружения (41 200 кв. м), некоторые из которых входят в состав выявленного объекта культурного наследия. По информации госкомпании, после реставрации в комплексе может расположиться многофункциональный центр.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 февраля 2025 г., а сами торги состоятся 21 февраля. По словам директора по реализации федерального имущества «Дом.РФ» Николая Сарокваши, увеличение периода между объявлением торгов и их проведением почти до трех месяцев позволит принять участие в торгах максимальному количеству инвесторов.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко отметил, что приспособление комплекса «Кресты» под современное использование предусматривает сохранение историко-культурного значения.
«Важно наполнить депрессивную территорию новыми общественно значимыми функциями, сделать востребованными объекты, вдохнуть в них новую жизнь, с огромным уважением относясь к культурному наследию и предметам охраны», – отметил Линченко.
Договор предусматривает, что новый собственник комплекса должен будет выполнять требования по его содержанию и использованию в порядке, установленном законом.
В сентябре ряд консультантов заявляли «Ведомостям», что комплекс потребует значительных инвестиций в обновление. Партнер NF Group Станислав Бибик отмечал, что объекту необходимы масштабная реконструкция и переоборудование зданий для полноценного создания музейно-выставочного пространства и коммерческих площадей. Это подразумевает реставрацию исторических фасадов и адаптацию под современные стандарты эксплуатации.
Время строительства тюремного комплекса «Кресты» приходится на 1884-1889 гг. Он был возведен по проекту архитектора Антония Томишко на Арсенальной набережной на месте бывшего пивоваренного завода и винных погребов. Комплекс включает в себя два крестообразных пятиэтажных здания, которые задумывались как арестантские корпуса на 960 одиночных камер, административный корпус с церковью, помещениями для сотрудников, кухней, больницей, изолятором, баней, котельной, ледником и кузницей. В «Крестах» содержались уголовные и политические заключенные. В разное время там сидели Лев Троцкий, Анатолий Луначарский, Николай Заболоцкий, Лев Гумилев и Иосиф Бродский.
Тюрьма была переведена в «Новые Кресты» в Колпино в 2017 г. В 2023 г. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) передала комплекс «Дом.РФ» для реализации.