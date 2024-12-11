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СФ поддержал закон о заверении у нотариуса договоров дарения недвижимости

Ведомости

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому нотариальное удостоверение договора дарения недвижимого имущества, заключенного между гражданами, теперь является обязательным, сообщается на сайте верхней палаты парламента.

«Нотариус проверит дееспособность участников договора и предупредит стороны о юридических последствиях, тем самым препятствуя заключению сделки с пороком воли», – говорится в сообщении.

Автором поправок выступило государственное собрание – курултай Башкирии. Поправки введены для защиты граждан – дарителей недвижимого имущества. Упрощенный порядок регистрации подобных договоров через многофункциональные центры создавал дополнительные условия для деятельности мошенников, пытающихся завладеть чужим имуществом обманным путем.

Изначально планировалось ввести подобный закон только в тех случаях, когда даритель и одариваемый не являются близкими родственниками. Во втором чтении законопроекта в Госдуме была принята поправка, в которой этот пункт отсутствовал. Изменения вступят в силу через 30 дней после официального опубликования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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