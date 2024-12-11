СФ поддержал закон о заверении у нотариуса договоров дарения недвижимости

Изначально планировалось ввести подобный закон только в тех случаях, когда даритель и одариваемый не являются близкими родственниками. Во втором чтении законопроекта в Госдуме была принята поправка, в которой этот пункт отсутствовал. Изменения вступят в силу через 30 дней после официального опубликования.