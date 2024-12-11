СФ поддержал закон о заверении у нотариуса договоров дарения недвижимости
Совет Федерации одобрил закон, согласно которому нотариальное удостоверение договора дарения недвижимого имущества, заключенного между гражданами, теперь является обязательным, сообщается на сайте верхней палаты парламента.
«Нотариус проверит дееспособность участников договора и предупредит стороны о юридических последствиях, тем самым препятствуя заключению сделки с пороком воли», – говорится в сообщении.
Автором поправок выступило государственное собрание – курултай Башкирии. Поправки введены для защиты граждан – дарителей недвижимого имущества. Упрощенный порядок регистрации подобных договоров через многофункциональные центры создавал дополнительные условия для деятельности мошенников, пытающихся завладеть чужим имуществом обманным путем.
Изначально планировалось ввести подобный закон только в тех случаях, когда даритель и одариваемый не являются близкими родственниками. Во втором чтении законопроекта в Госдуме была принята поправка, в которой этот пункт отсутствовал. Изменения вступят в силу через 30 дней после официального опубликования.