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Болтянский возглавит проект по развитию Cre.ru

Ведомости

B2B (бизнес для бизнеса) издание Cre.ru, которое специализируется в сегменте коммерческой недвижимости, привлекло инвестиции со стороны компании «Импакт медиа холдинг». Об этом сообщили «Ведомостям» в компании.

Инвестиции направят на развитие конференционного, event- и digital-бизнеса компании и реализацию стратегии по созданию коммьюнити профессионалов рынка. Возглавит операционное управление проектом главный редактор портала «Право.ru» и CEO «Импакт медиа холдинга» Борис Болтянский. В разработке стратегии развития медиа-портала примет участие основатель Cre.ru Дэвид Тзор.

Cre.ru существует на российском рынке с 2002 г. Помимо интернет-портала издает также пул печатных журналов, которые распространяются среди профессиональных участников рынка, публикует рейтинг самых влиятельных персон рынка коммерческой недвижимости Cre100 и проводит федеральную и столичную премии в области недвижимости Cre Awards.

«Я последние 10 лет занимаюсь B2B медиа. Кажется, что B2B сейчас более привлекательна для инвесторов и самое главное, что это другие рекламные бюджеты со своими интересами и механиками. Довольно успешный опыт по росту показателей, который удалось достичь в «Право.ru», хочется привнести на другие рынки, в том числе рынки коммерческой недвижимости», – пояснил «Ведомостям» Болтянский.

По его словам, рынок коммерческой недвижимости сейчас переживает непростой период, связанный с высокой ключевой ставкой, но тем не менее он демонстрирует планы к росту. Болтянский уточнил, что перед ним будет стоять задача большей детализации Cre.ru и попытка ускорить развитие всех основных продуктов, включая печатные издания и репутацию Cre Awards. «Мне кажется, сейчас прекрасное время, чтобы портал показал свой рост с тем бустом, который я могу ему дать», – резюмировал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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