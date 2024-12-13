Болтянский возглавит проект по развитию Cre.ru
B2B (бизнес для бизнеса) издание Cre.ru, которое специализируется в сегменте коммерческой недвижимости, привлекло инвестиции со стороны компании «Импакт медиа холдинг». Об этом сообщили «Ведомостям» в компании.
Инвестиции направят на развитие конференционного, event- и digital-бизнеса компании и реализацию стратегии по созданию коммьюнити профессионалов рынка. Возглавит операционное управление проектом главный редактор портала «Право.ru» и CEO «Импакт медиа холдинга» Борис Болтянский. В разработке стратегии развития медиа-портала примет участие основатель Cre.ru Дэвид Тзор.
Cre.ru существует на российском рынке с 2002 г. Помимо интернет-портала издает также пул печатных журналов, которые распространяются среди профессиональных участников рынка, публикует рейтинг самых влиятельных персон рынка коммерческой недвижимости Cre100 и проводит федеральную и столичную премии в области недвижимости Cre Awards.
«Я последние 10 лет занимаюсь B2B медиа. Кажется, что B2B сейчас более привлекательна для инвесторов и самое главное, что это другие рекламные бюджеты со своими интересами и механиками. Довольно успешный опыт по росту показателей, который удалось достичь в «Право.ru», хочется привнести на другие рынки, в том числе рынки коммерческой недвижимости», – пояснил «Ведомостям» Болтянский.
По его словам, рынок коммерческой недвижимости сейчас переживает непростой период, связанный с высокой ключевой ставкой, но тем не менее он демонстрирует планы к росту. Болтянский уточнил, что перед ним будет стоять задача большей детализации Cre.ru и попытка ускорить развитие всех основных продуктов, включая печатные издания и репутацию Cre Awards. «Мне кажется, сейчас прекрасное время, чтобы портал показал свой рост с тем бустом, который я могу ему дать», – резюмировал он.