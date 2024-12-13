Болтянский возглавит проект по развитию Cre.ru

По его словам, рынок коммерческой недвижимости сейчас переживает непростой период, связанный с высокой ключевой ставкой, но тем не менее он демонстрирует планы к росту. Болтянский уточнил, что перед ним будет стоять задача большей детализации Cre.ru и попытка ускорить развитие всех основных продуктов, включая печатные издания и репутацию Cre Awards. «Мне кажется, сейчас прекрасное время, чтобы портал показал свой рост с тем бустом, который я могу ему дать», – резюмировал он.