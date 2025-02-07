Ювелирная сеть Adamas нашла место под размещение штаб-квартиры
Ювелирная сеть Adamas закрыла сделку по приобретению площадей в бизнес-центре Rublevo Business Park в районе Мякинино на западе Москвы, рассказал представитель компании. Об этом также знают два консультанта, работавшие с данным объектом. По словам собеседников «Ведомостей», речь идет об этаже площадью 2840 кв. м. Там планируется разместить головной офис сети, уточнил ее представитель. Сейчас ее штаб-квартира находится в бизнес-центре рядом со ст. «Таганская», но там она арендует около 1000 кв. м. Покупка нового помещения продиктована «стремлением создать комфортные условия для сотрудников», говорит представитель Adamas.
Условия сделки не разглашаются. Директор по продажам компании «Ricci | Офисы» Дмитрий Антонов оценивает стоимость купленного помещения в 750-800 млн руб. без учета НДС. Партнер NF Group Станислав Бибик также говорит о 700-800 млн руб.
В последнее время крупные компании активно покупают и арендуют площади под размещение собственных штаб-квартир. В прошлом году РЖД выкупила башню Moscow Towers (350 000 кв. м) в деловом центре «Москва-сити», а Центробанк стал владельцем офисной части комплекса Slava у Белорусского вокзала. 44% всех площадей в бизнес-центрах, которые планируется ввести в эксплуатацию в этом году, были построены по схеме build-to-suite, т. е. под конкретного заказчика для размещения штаб-квартир, сообщала ранее консалтинговая компания Nikoliers. В натуральном выражении речь идет более чем о 320 000 кв. м. Среди примеров: корпорация «Роскосмос» намерена в этом году достроить головной офис на 200 000 кв. м в Филях, а «Яндекс» откроет штаб-квартиру на 120 600 кв. м на ул. Косыгина.
Компания «Адамас» специализируется на производстве и продаже ювелирных изделий. Компания была создана в 1993 г. Андреем Сидоренко и Владимиром Веремеевым.
Сейчас «Адамасу» принадлежит более 200 магазинов в разных городах России, а также Узбекистане и Казахстане. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка сети по РСБУ в 2023 г. выросла на 32% к предыдущему году до 8,2 млрд руб. Чистая прибыль составила 15 млн руб. против убытка 385,8 млн руб. годом ранее.