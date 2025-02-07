Ювелирная сеть Adamas нашла место под размещение штаб-квартиры

В последнее время крупные компании активно покупают и арендуют площади под размещение собственных штаб-квартир. В прошлом году РЖД выкупила башню Moscow Towers (350 000 кв. м) в деловом центре «Москва-сити», а Центробанк стал владельцем офисной части комплекса Slava у Белорусского вокзала. 44% всех площадей в бизнес-центрах, которые планируется ввести в эксплуатацию в этом году, были построены по схеме build-to-suite, т. е. под конкретного заказчика для размещения штаб-квартир, сообщала ранее консалтинговая компания Nikoliers. В натуральном выражении речь идет более чем о 320 000 кв. м. Среди примеров: корпорация «Роскосмос» намерена в этом году достроить головной офис на 200 000 кв. м в Филях, а «Яндекс» откроет штаб-квартиру на 120 600 кв. м на ул. Косыгина.