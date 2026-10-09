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Аренда жилья в Москве подешевела на 13%

Максим Цуланов

Съем жилья в Москве подешевел на 13% в III квартале 2026 г. Об этом сообщили в Дом.РФ, передает ТАСС.

С июля по сентябрь активность снизили арендаторы и сами собственники. Всего было закрыто 105 000 объявлений, а новых появилось лишь 98 000.

Предложения квартир становится меньше после весеннего пика. На начало октября было предложено 112 000 объектов, что на 12% ниже максимума I квартала 2026 г.

Стоимость аренды в Санкт-Петербурге сократилась на 9% в годовом сопоставлении.

«Ведомости» писали, что в июле 2026 г. спрос на долгосрочную аренду квартир в России увеличился на 12% по сравнению с июнем и достиг максимального уровня с сентября прошлого года. Сильнее всего активность арендаторов выросла в Саратове (+28%), Кирове (+26%), Томске и Барнауле (+23% в каждом).

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