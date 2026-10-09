Аренда жилья в Москве подешевела на 13%

«Ведомости» писали, что в июле 2026 г. спрос на долгосрочную аренду квартир в России увеличился на 12% по сравнению с июнем и достиг максимального уровня с сентября прошлого года. Сильнее всего активность арендаторов выросла в Саратове (+28%), Кирове (+26%), Томске и Барнауле (+23% в каждом).