Цифровая трансформация как тренд глобального финансового рынка

В свежем выпуске Global Financial Centres Index, опубликованном в сентябре 2018 года, Москва заняла 83-е место среди финансовых центров мира. Лидируют в рейтинге Нью-Йорк, Лондон, Гонконг, Сингапур и Шанхай. Всего в первой десятке половину мест занимают азиатские города. Опыт финансовых центров Азии можно использовать в России, чтобы сделать экономику страны более конкурентоспособной, уверен директор по работе с финансовыми организациями Huawei в России Айк Амирджанян.

Айк Амирджанян, директор по работе с финансовыми организациям Huawei в России

На пути к цифровой трансформации

По версии авторов Global Financial Centres Index, чтобы стать глобальным финансовым центром, регион должен лидировать по уровню деловой среды, качеству человеческого капитала, инфраструктуре, развитию финансового сектора и репутации. Раньше на развитие каждой из этих сфер уходили десятилетия, но сегодня цифровая трансформация позволяет ускорить процесс.

Доход компаний, которые уже начали процесс цифровой трансформации, растет быстрее, подсчитали специалисты Гарвардской школы бизнеса. Классический пример цифровой трансформации в Азии — сервис WeChat, объединивший мессенджер, платежную систему, социальную сеть и ленту новостей. Банк HSBC инвестирует миллиарды долларов в развитие искусственного интеллекта — например, в технологию подтверждения транзакций по селфи. Цифровая трансформация характерна не только для бизнеса: Сингапур открыл доступ к 680 правительственным базам данным, что позволило независимым разработчикам создать более 150 сервисов.

Самые наглядные примеры цифровой трансформации возникают на стыке отраслей. Сотрудничество Торгово-Промышленного Банка Китая (ICBC) с Huawei сделало банк лидером инноваций. Одна из решенных задач связана с хранением данных о банковских операциях. Каждый день клиенты банка совершают миллионы транзакций — в результате генерируется огромный объем файлов. Huawei внедрила систему хранения данных в 36 филиалах банка. В результате затраты на покупку оборудования сократились до 35%, а расходы на техобслуживание — до 40%.

Технические решения делают жизнь людей комфортнее. Huawei помогла банку HSBC улучшить клиентский опыт, внедрив технологию Virtual Teller Machine. Она позволяет виртуализировать процесс общения клиента с операционистом банка. Теперь клиенты получают услуги в любое время и в любом месте, виртуально общаясь с сотрудником банка. При этом служебные данные передаются в зашифрованном виде, а для защиты информации и гарантии бесперебойного обслуживания все компоненты платформы работают в режиме балансирования нагрузки.

Кибербезопасность — один из самых серьезных вызовов, стоящих перед финансовыми организациями. В прошлом году вирус WannaCry за один день заразил сотни тысяч компьютеров в большинстве стран мира. Тогда Huawei за несколько часов решила эту проблему для своих партнеров, выпустив обновление для программного обеспечения продуктов. Технологические компании готовы делиться опытом в области информационной безопасности с рынком: только совместные усилия помогут быстро и эффективно отражать кибератаки злоумышленников.

Внедрение искусственного интеллекта повышает эффективность бизнеса, но может увеличить нагрузку на инфраструктуру. Когда китайская страховая группа Ping An Insurance решила добавить возможности искусственного интеллекта, в частности, распознавание голоса, в работу своей службы поддержки, оказалось, что существующая сеть не выдержит увеличения объема данных. Решением стала программно-конфигурируемая сеть (SD WAN), которую внедрила Huawei. Эта технология позволяет быстро передавать большие объемы информации. В результате затраты страховой группы на поддержку сети снизились на 75%.

Huawei и финансовый рынок России

Мы видим, что России пока не удается полностью реализовать свой потенциал и догнать мировых лидеров. Причины можно найти все в тех же зонах конкурентоспособности, которые помогают развиваться азиатским финансовым центрам. В стране есть проблемы с инфраструктурой, развитием человеческого капитала, доступностью финансового капитала и т.д. Уверен, что только цифровая трансформация позволит России совершить долгожданный рывок. К счастью, процесс не нужно начинать с нуля: достаточно опереться на опыт регионов и компаний, которые уже прошли этот путь.

У Huawei есть большой опыт содействию цифровой трансформации в Азии, который можно применить в России. Кстати, Российская Федерация — это стратегический регион для Huawei.

Мы предлагаем объединить инженерные ресурсы Huawei с опытом и потребностями российских партнеров. Весной 2018 года мы открыли OpenLab Moscow — одновременно демо-центр и лабораторию, где инженеры Huawei и партнеры компании работают вместе над созданием, адаптацией и проверкой технологических решений. В лабораторию входят больше 50 российских компаний, примерно половина из них уже начали активную проектную работу.

OpenLab предлагает удаленный доступ к лаборатории по модели LaaS (Lab-as-a-Service): к примеру, при поддержке инженеров Huawei партнеры интегрируют облачный дата-центр и отраслевые приложения. Один из проектов лаборатории в финансовом секторе мы называем «банкоматом на стероидах». Такой банкомат способен заменить целое отделение банка. Кроме обычных операций вроде выдачи наличных он выпускает банковские карты и выдает кредиты, идентифицируя клиента по биометрическим параметрам. Такие банкоматы уже можно использовать в России — осталось только дождаться законодательного регулирования биометрической идентификации по отпечатку пальца.

Одним из участников Huawei OpenLab в этом году стал Сбербанк. Сбербанк и Huawei — два технологических лидера в своих отраслях — совместно занимаются внедрением искусственного интеллекта в банковской сфере. Вместе мы будем разрабатывать облачные технологии для центров обработки данных, внедрять решения в области распределенных вычислений и поддерживать инновации в области создания чипов.

В нашем портфолио есть и другие примеры плодотворного партнерства с российскими финансовыми организациями. В 2014 году Национальной системе платежных карт потребовалось обеспечить бесперебойность операций по картам международных платежных систем на территории России. Для этого Huawei разработала катастрофоустойчивую сеть центров обработки данных. Такая сеть сохраняет работоспособность даже после отказа одного или нескольких элементов. Построенная инфраструктура позволила развивать и расширять российскую систему платежных карт.

В 2018 году Huawei и Московская школа управления СКОЛКОВО начнут вместе готовить специалистов для цифровой трансформации. Среди задач нового партнерства — обучение в рамках образовательной программы «Цифровая экономика в Российской Федерации», подготовка директоров по управлению большими данными и стажировки студентов в штаб-квартире Huawei в Китае.

Искусственный интеллект для будущего

По прогнозам Huawei, к 2025 году число персональных умных устройств превысит 40 млрд, а сервисы на основе искусственного интеллекта станут востребованы повсеместно. Предоставление доступной технологии искусственного интеллекта — одна из наших главных целей, для реализации которой Huawei сотрудничает с отраслевыми, образовательными и научными партнерами.

На прошлой неделе в рамках ежегодного международного форума Huwei Connect компания представила свою ИИ-стратегию, продемонстрировав портфолио решений на базе искусственного интеллекта. Среди них — новые ИИ-процессоры серии Ascend – первые в мире процессоры на нейронных сетях, ориентированные на использование в полном спектре сценариев, а также продукты и облачные сервисы на базе процессоров Ascend. Эти разработки помогут Huawei повсеместно внедрять интеллектуальные системы, что, в свою очередь, приблизит создание совершенного интеллектуального мира.

Сегодня финансовые организации должны не только инвестировать в развитие технологий, но искать новые подходы к бизнесу. Только так удастся соответствовать меняющимся рыночным условиям. Компания Huawei уже помогает российским финансовым организациям применять лучший опыт лидеров азиатского рынка и перенимать самые высокие мировые стандарты.

О компании Huawei

Компания Huawei – один из ведущих мировых поставщиков инфокоммуникационных и инфраструктурных решений.

Основные направления работы – телекоммуникационные сети, информационные технологии, умные устройства, облачные сервисы.

В компании работает более 180 тыс. сотрудников в 170 с лишним странах мира.

Более 80 тыс. сотрудников занимаются исследованиями и разработками, в которые компания инвестирует более 10% своей прибыли.

В 2017 г. Huawei заняла 83 место в рейтинге Fortune Global 500.

Среди клиентов Huawei крупнейшие в мировые и российские финансовые организации: ICBC, CMB, HSBC, NYSE, Shenzhen Stock Exchange, CCB, ACB, BBVA, Raiffeisen Bank International, Swisslife, Сбербанк, Группа ВТБ, НСПК и многие другие.

ООО «Техкомпания Хуавэй»

16+