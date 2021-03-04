Как выбрать клинику по пересадке волос?
Редеющие волосы на макушке или некрасивые залысины ‒ не приговор. Современные методы пересадки волос – отличный способ решить проблему.
По статистике более 35 % мужчин страдают от потери волос. И хотя, по мнению значительного числа женщин, это лишь добавляет представителям сильного пола сексуальности, для многих утрата волос становится причиной постоянного стресса, а иногда и серьезной депрессии. Между тем в наше время проблему андрогенетической алопеции, которая более чем в 90 % является причиной облысения у мужчин, можно решить с помощью операции по трансплантации волос. Технология оттачивается уже более двадцати лет и распространена почти так же широко, как, к примеру, имплантация зубов.
Сегодня трансплантацией волос занимаются клиники во многих странах: в России, США, Германии, Швейцарии, Израиле, Турции и других. Причем именно пересадка волос в Турции постепенно набирает популярность, так как Турция считается крупнейшим мировым центром трансплантации волос и предлагает оптимальное соотношению цена/качество на данный вид услуг. Так как успех подобных операций напрямую зависит от практических навыков и опыта врачей, неудивительно, что квалификация специалистов в турецких клиниках является одной из самых высоких, оборудование и методы постоянно совершенствуются, а пациенты едут сюда со всего мира. Но в любом случае к выбору медицинского учреждения нужно отнестись очень ответственно, оценив опыт и квалификацию специалистов, которые должны провести тщательное обследование и помочь выбрать метод, идеально подходящий пациенту. Ведь в случае неудачи исправлять некачественную работу врачей будет сложнее и намного дороже.
Dr. Serkan Aygin clinic
Стамбульская клиника Dr. Serkan Aygin была одной из первых в Турции, предложившей услуги по пересадке волос, и сегодня широко известна в данной области эстетической медицины. Основавший ее член Международного общества дерматологов доктор Серкан Айгин занимается трансплантацией и лечением выпадения волос с 1996 года и является одним из самых востребованных специалистов в мире. Как практикующий хирург-трихолог,он регулярно принимает участие в международных медицинских конференциях и симпозиумах, читает лекции и делится своим опытом в области трансплантации волос с врачами со всего мира. Свидетельством мирового признания стала престижная награда European Awards, которой Серкан Айгин был удостоен в 2019 году как лучший доктор по пересадке волос.
Техники пересадки волос
Метод FUE
«Золотым стандартом» считается метод FUE. Еще его называют бесшовным методом. Он характеризуется минимальной травматичностью. Следы, которые остаются после забора фолликулярных единиц из донорских зон, практически незаметны, а сделать пересадку таким образом можно не только на волосяной части головы, но и в зонах бороды, усов и даже бровей. Если же область облысения большая, то операцию можно провести в несколько этапов.
Сапфир FUE
В клинике Dr. Serkan Aygin применяют FUE-технологию в ее инновационном виде – Сапфир FUE. Использование идеально гладких сапфировых кристаллов позволяет улучшить результаты и сократить послеоперационный период, так как разрезы заживают значительно скорее, оставшиеся точечные микрорубцы быстро становятся невидимыми, а рост волос заметен скорее.
Техника DHI
Еще один способ пересадки, который предлагает клиника Dr. Serkan Aygin, ‒ это технология DHI ‒ Direct Hair Implant (прямая имплантация волос).
С точки зрения пациента, главным преимуществом DHI-технологии является то, что данная техника позволяет не брить волосы в зоне, откуда они берутся для пересадки. Это имеет значение, когда зона пересаженных волос небольшая, что часто бывает в случае андрогенетической алопеции у женщин, так что восстановление густоты волос происходит в минимальные сроки. Кроме того, этот способ повышает показатели выживаемости волосяных фолликулов и ведет к меньшему повреждению кровоснабжения имплантированной области. С другой стороны, данный способ хоть и менее травматичный, но более трудоемкий, технически сложный, и требует от хирурга специальной квалификации. Да и количество волосяных фолликулов, которые можно пересадить за один сеанс, существенно сокращается. Впрочем, в каждом конкретном случае рекомендован свой метод пересадки волос, который врач и пациент выбирают после личной детальной консультации.
Без боли
Все манипуляции при пересадке волос проходят под местной анестезией и совершенно безболезненны. А вот запастись терпением пациенту придется. Дело в том, что процесс пересадки волос – очень тонкая работа, которая занимает в среднем от шести до восьми часов. К тому же все время операции желательно сохранять полную неподвижность и даже не разговаривать, чтобы исключить малейшие колебания, которые могут помешать хирургу. Впрочем, и тут есть идеальное решение. В Dr. Serkan Aygin пациентам рекомендуется седация – абсолютно безопасный медикаментозный сон, при котором время операции пролетит незаметно и без малейшего дискомфорта.
Так как значительный процент клиентов Dr. Serkan Aygin – иностранцы, в клинике работают менеджеры – переводчики с английского, немецкого, французского, русского, испанского, арабского, корейского и других языков, переводчики готовы помогать пациентам как в решении любых организационных вопросов, так и в ходе медицинских консультаций и процедур. Это позволяет снизить уровень стресса и не переживать о проблемах коммуникации при подготовке к манипуляции.
Помощь на время поездки
Кроме того, клиника Dr. Serkan Aygin работает в тандеме с Arpanu Travel – Hotelistan Tourism, специализирующейся в области медицинского туризма, сертифицированном Министерством здравоохранения Турции, которая не только берет на себя все вопросы, связанные с транспортом и размещением туристов, приехавших на лечение, но и готова взяться за уникальные и срочные запросы своих гостей. Команда Arpanu Travel ‒ Hotelistan Tourism продумает все детали поездки и окажет поддержку своим клиентам на протяжении всего путешествия.