Как выбрать клинику по пересадке волос?

С точки зрения пациента, главным преимуществом DHI-технологии является то, что данная техника позволяет не брить волосы в зоне, откуда они берутся для пересадки. Это имеет значение, когда зона пересаженных волос небольшая, что часто бывает в случае андрогенетической алопеции у женщин, так что восстановление густоты волос происходит в минимальные сроки. Кроме того, этот способ повышает показатели выживаемости волосяных фолликулов и ведет к меньшему повреждению кровоснабжения имплантированной области. С другой стороны, данный способ хоть и менее травматичный, но более трудоемкий, технически сложный, и требует от хирурга специальной квалификации. Да и количество волосяных фолликулов, которые можно пересадить за один сеанс, существенно сокращается. Впрочем, в каждом конкретном случае рекомендован свой метод пересадки волос, который врач и пациент выбирают после личной детальной консультации.