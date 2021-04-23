Прошлое в красках

Прошлое в краскахХудожественное осмысление истории страны через бытовые предметы
23 апреля 2021 г. в Центре современного искусства Винзавод (Галерея BisArt) состоялось открытие выставки художницы Яны Ризнык. Выставка продлится по 7 мая 2021 г. включительно. Здесь представлены как картины, уже принимавшие участие в недавно прошедшей выставке-ярмарке ART RUSSIA FAIR 2021, так и другие произведения художницы из двух циклов «РОЖДЕННЫЕ в СССР» и «РЕТРОГАДЖЕТЫ», в том числе специально написанные к этому событию.
Удивительно, как средствами стиля поп-арт, прямо скажем, далекого от соцреализма (единственного, официально признанного в Советском союзе стиля) можно рассказать о непростой, но значимой в жизни нашей страны эпохе.
В качестве объектов своих произведений Я. Ризнык выбирает предметы отнюдь не возвышенные, вполне практические – телефон, автомобиль, телевизор, магнитофон, игровая приставка и т.д. Но каждый из этих предметов, столь обыденный и привычный для нас сейчас, в свое время был целой вехой в жизни любого советского человека, да и в жизни страны в целом.
Если углубиться в историю появления каждой из этих вещей, то незаметно, как пазл перед нами сложится история страны и ее жителей – развитие промышленности, последствия войны, отношения СССР с другими странами, грандиозные стройки, ударные пятилетки. И, вместе с этим, не смотря на лозунги (Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи! Искусство принадлежит народу! Партия сказала: «Надо!» Комсомол ответил: «Есть!» Пятилетку – в четыре года! СССР – оплот мира!), — семейные радости, встречи с друзьями, любимая музыка и замечательное советское кино.
Кураторы выставки утверждают: «Автор не столько персонифицирует свои объекты, сколько обобщает с их помощью некую социальную информацию, достигая уровня коллективной памяти, объединяя в единую сферу персональные и очень личные воспоминания. Через свои картины Яна рассказывает истории и делится чувствами. Художнице важны ощущения, впечатления, эмоции, которые получит зритель при общении с картиной…».
Глядя на симпатичный зеленый Запорожец («Горбатый лягушонок») можно вспомнить не только анекдоты советского времени («Полчаса позора, и ты на работе!»).
А оптимистичного желтого цвета Москвич («Коренной москвич») расскажет не только о любви горожан к поездкам на дачу. Здесь история и о том, как по комсомольским путевкам молодежь отправлялась на грандиозные стройки, и, что при создании отечественного автопрома СССР активно сотрудничал с мировыми автомобильными концернами FORD (США) и FIAT (Италия), не смотря на железный занавес.
Глядя на работы, у зрителя возникает множество различных ассоциаций. Вот, например, «Wolf With eggs».
Одна из первых советских электронных игр «Ну, погоди!», скопированная с японского Nintendo EG-26 Egg, сколько она может рассказать. Здесь и развитие электроники в стране, и отношения с Японией, и любимый всеми до сих пор мультик. А еще цвет, такой аппетитный фруктово-оранжевый – ничего не напоминает? Первая советская апельсиновая жевательная резинка, не смотря на борьбу с «идеологически чуждыми» влияниями!
Или вот телевизор Рубин («Все программы ушли спать»).
Знаменитая настроечная таблица, с ней даже программа «Время» не может конкурировать. В чувстве юмора художнице не откажешь. Предлагаем читателю самому воспроизвести те воспоминания и внутренние связи, которые пробуждает у него эта картина.
Если же говорить серьезно, то обращаясь к внешним формам, Я. Ризнык выводит на передний план то, на что мы зачастую не обращаем внимание и заставляет нас вглядеться в обыденное, пересмотреть наше восприятие мира через призму недалекого прошлого, чтобы по-новому увидеть настоящее и, возможно, будущее.
Изображения утилитарных предметов в работах Я. Ризнык вне сюжетного контекста становятся метафорой реального опыта и одновременно территорией, на которой возникают и пересекаются различные интерпретации, как отражения личного восприятия каждого зрителя.
У всех нас может быть свой ассоциативный ряд, возникающий при взгляде на картины, зависящий от нашего возраста, образования, интересов и т.д. Причем, этот ряд не является чем-то раз и навсегда застывшим, он может со временем меняться и дополняться.
Изображение предметов занимает почти все пространство картины, контрастное решение плоского цветного фона формирует энергичный, лапидарный живописный язык. Сочетание относительно небольшого формата картин и крупных, сочных, объемных мазков придает им выразительность и экспрессию.
Интересно, что картины хорошо работают в комплексе, не зря они создавались в виде циклов. Собранные вместе, эти работы как бы усиливают эффект своего воздействия, как визуальный, декоративный, так и содержательный, глубинный. При этом остается широкое поле для маневра в плане их сочетания между собой как по цветовой гамме, так и с точки зрения развески. Стилистка написания позволяет создавать своего рада коллажи, варьируя цветовые и смысловые композиции картин.
В общем, друзья, приходите на выставку! Вспомните о былом, узнайте что-то новое, попробуйте изменить свой взгляд на привычное, задайте волнующие вопросы, получите неожиданные ответы! Имеющий глаза, да увидит!