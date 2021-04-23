Прошлое в красках

Если углубиться в историю появления каждой из этих вещей, то незаметно, как пазл перед нами сложится история страны и ее жителей – развитие промышленности, последствия войны, отношения СССР с другими странами, грандиозные стройки, ударные пятилетки. И, вместе с этим, не смотря на лозунги (Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи! Искусство принадлежит народу! Партия сказала: «Надо!» Комсомол ответил: «Есть!» Пятилетку – в четыре года! СССР – оплот мира!), — семейные радости, встречи с друзьями, любимая музыка и замечательное советское кино.