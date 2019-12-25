Сотрудник ФБК Навального принудительно отправлен на срочную службу в армии
Адвокаты менеджера проектов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова, насильно призванного на срочную службу в армии, подали заявления в Следственный комитет и МВД, сообщил в среду на своем сайте основатель ФБК Алексей Навальный. По его словам, подано несколько заявлений, в том числе о похищении человека, незаконном лишении свободы, незаконном запрете использовать средства связи и незаконном призыве на военную службу, а также иск к мобильному оператору Yota, который, по утверждению ФБК, приостановил действие услуг связи Шаведдинову во время проходившего у него в понедельник обыска.
Именно после этого обыска сотрудник ФБК перестал выходить на связь, а на следующий день стало известно, что его отправили в 33-й зенитный ракетный полк (зрп) на Новой Земле. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила в Twitter, что архипелаг является закрытой территорией и адвокаты попасть к Шаведдинову не могут. По ее словам, перед обыском у него отключили электричество и он не мог ни с кем связаться.
У Шаведдинова есть документально установленное медицинскими исследованиями заболевание, которое не позволяет призывать его на военную службу, указал Навальный: «Начальник санчасти [33-го зрп] согласился посмотреть на эти бумаги, но что с ними он будет делать – непонятно».
Ярмыш не ответила на запрос «Ведомостей», юрист ФБК Вячеслав Гимади отказался разговаривать с «Ведомостями».
В ФБК утверждают, что у Шаведдинова есть право на отсрочку: он оспаривает в суде решение призывной комиссии, а во время рассмотрения жалобы призвать нельзя. Первый иск на решение военкомата был отклонен в ноябре, Шаведдинов подал апелляцию, но 23 декабря Мосгорсуд ее отклонил, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Мосгорсуда. Агентство, ссылаясь на иск Шаведдинова, отмечало, что «у врачей, осуществляющих освидетельствование, и у призывной комиссии сведения о здоровье истца отсутствовали, поскольку какие-либо диагностические мероприятия в отношении истца в течение 30 дней до медицинского освидетельствования не проводились».
Во вторник заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев сообщил ТАСС, что Шаведдинов долго уклонялся от военной службы, его направление в армию законно, а место службы определено в соответствии с результатами медобследования. По словам Локтева, 28 октября сотрудник ФБК прибыл по повестке в Савеловский райвоенкомат, где «в установленном порядке в присутствии своего адвоката прошел призывные мероприятия и медосвидетельствование, по результатам которого он признан годным к прохождению военной службы по призыву». В тот же день решением призывной комиссии района Аэропорт Шаведдинов был призван в армию и «ему вручена повестка на отправку к месту прохождения военной службы». Однако Шаведдинов не согласился с решением призывной комиссии и обратился в Савеловский райсуд. «В строгом соответствии с требованиями закона на весь период рассмотрения судом иска Шаведдинова действие решения призывной комиссии было приостановлено», – пояснил замвоенкома. Но после апелляции решение суда вступило в силу и действие решения призывной комиссии было возобновлено, резюмировал Локтев.
Даже если Мосгорсуд подтвердил решение призывной комиссии, насильственный призыв все равно незаконен, уверен юрист «Солдатских матерей Санкт-Петербурга» Александр Горбачев. Полицейские имеют право вручить гражданину повестку, если иным способом его невозможно найти, либо доставить в военкомат, если комиссар ранее вызвал человека для составления протокола об административном правонарушении, а тот не явился, отмечает юрист: «Очевидно, что в данном случае ничего подобного не было, а действия сотрудников выходят далеко за отведенные им рамки. После признания решения призывной комиссии законным Шаведдинову обязаны были направить повестку, и он самостоятельно должен был по ней прийти или не прийти, если считает необходимым действовать по-другому, например подав новый иск». Но даже если бы он не явился по повестке, насильственно отправлять его в армию никто не имеет права, подчеркивает Горбачев: «За уклонение от призыва полагается наказание вплоть до уголовного. То есть человек либо идет служить абсолютно добровольно, либо попадает под обвинение. Ни один гражданин не может и не должен отдавать долг родине с оружием в руках, если он того не желает, – это и нарушает его права, и является угрозой для безопасности окружающих».