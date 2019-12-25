Сотрудник ФБК Навального принудительно отправлен на срочную службу в армии

Даже если Мосгорсуд подтвердил решение призывной комиссии, насильственный призыв все равно незаконен, уверен юрист «Солдатских матерей Санкт-Петербурга» Александр Горбачев. Полицейские имеют право вручить гражданину повестку, если иным способом его невозможно найти, либо доставить в военкомат, если комиссар ранее вызвал человека для составления протокола об административном правонарушении, а тот не явился, отмечает юрист: «Очевидно, что в данном случае ничего подобного не было, а действия сотрудников выходят далеко за отведенные им рамки. После признания решения призывной комиссии законным Шаведдинову обязаны были направить повестку, и он самостоятельно должен был по ней прийти или не прийти, если считает необходимым действовать по-другому, например подав новый иск». Но даже если бы он не явился по повестке, насильственно отправлять его в армию никто не имеет права, подчеркивает Горбачев: «За уклонение от призыва полагается наказание вплоть до уголовного. То есть человек либо идет служить абсолютно добровольно, либо попадает под обвинение. Ни один гражданин не может и не должен отдавать долг родине с оружием в руках, если он того не желает, – это и нарушает его права, и является угрозой для безопасности окружающих».