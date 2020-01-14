Академик РАН проиграл в Верховном суде спор с А1

С Раевской Бетелин судится с 2018 г.: она получила 50% «Корунд-М» в 2017 г. по наследству после смерти ее супруга Александра Ставицкого, с которым Бетелин работал более 30 лет. Бетелин сначала был единственным акционером «Корунд-М», но девять лет назад заключил устный договор продажи 50% акций Ставицкому. Факт заключения устного договора подтверждался документами передачи акций в пользу Ставицкого: он стал владеть 50% компании в 2011 г. В 2018 г. Бетелин решил расторгнуть устный договор и пошел судиться с Раевской – он оценил принадлежащий вдове пакет в 310 млн руб. и указал, что ни Ставицкий, ни Раевская за акции не заплатили. Раевская уже после начала судебного спора продала свою долю компании «Гетеборг», которая принадлежит гендиректору А1 и члену набсовета «Альфа-групп» Александру Файну. Теперь А1 сопровождает этот судебный процесс.