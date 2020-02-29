Марш памяти Немцова в Москве собрал более 22 000 человек

В центре Москвы 29 февраля прошел марш памяти политика Бориса Немцова, посвященный пятой годовщине со дня смерти оппозиционера. Мероприятие было согласовано с властями и собрало в два раза больше людей, чем марш в прошлом году. Главным требованием акции стало расследование убийства Немцова и наказание заказчиков преступления, но люди пришли и с другими плакатами – против поправок в Конституцию, за освобождение политзаключенных и сменяемость власти в стране.