Марш памяти Немцова в Москве собрал более 22 000 человек
В центре Москвы 29 февраля прошел марш памяти политика Бориса Немцова, посвященный пятой годовщине со дня смерти оппозиционера. Мероприятие было согласовано с властями и собрало в два раза больше людей, чем марш в прошлом году. Главным требованием акции стало расследование убийства Немцова и наказание заказчиков преступления, но люди пришли и с другими плакатами – против поправок в Конституцию, за освобождение политзаключенных и сменяемость власти в стране.
Рассказываем, как в столице прошел шестой марш памяти Немцова (первый состоялся в 2015 г., спустя несколько дней после убийства).
По данным проекта «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на митингах, в шествии приняли участие примерно 22 300 человек. Еще около 200 участников не успели пройти через рамки, проход уже был закрыт. В прошлом году на марш Немцова пришло 10 800 участников, сообщал «Белый счетчик».
Полиция насчитала 10 500 участников (в прошлом году – 6000).
Марш был согласован с властями. Среди его организаторов – лидер «Парнаса» Михаил Касьянов, председатель политсовета «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев и один из лидеров движения «Солидарность» Сергей Давидис.
Участники прошли по маршруту от Страстного бульвара по внутренней стороне бульварного кольца, а затем по проспекту Академика Сахарова до пересечения с Садовым кольцом.
Порядок обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии, сообщения о задержаниях не поступали. Правоохранители не препятствовали шествию, только предупреждали, что участники митингов не вправе закрывать лица, в том числе и масками, а после завершения марша стали призывать всех разойтись.
В акции приняли участие Илья Яшин, Алексей Навальный, Любовь Соболь, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Владимир Кара-Мурза, Жанна Немцова, Александр Соловьев, Мария Алехина, Илья Азар.
Главным требованием марша в этом году стало дальнейшее расследование убийства Немцова и наказание заказчиков преступления. В начале колонны был растянут большой баннер с надписью «Заказчик убийства должен сидеть».
Но участники также выступили и с другими требованиями. Они скандировали: «Свободу политзаключенным», «Долой «совок», «Россия без Путина», «Россия будет свободной», «Лучшая поправка – Путина отставка», «Перемен», «Долой власть чекистов», «Украина, мы с тобой», «Это расправа, это не суды».
Часть колонны шла с баннером «Матери против политических репрессий». Люди скандировали: «Детям – отцов, мамам – сыновей», «Свободу Шестуну», «Дело "Сети" – позор России» и несли фотографии осужденных и подозреваемых по «московскому делу», делу «Сети» и «Нового величия». На плакатах были фотографии Михаила Кулькова, Армана Сагынбаева (дело «Сети»), Никиты Чирцова, Константина Котова («московское дело»), Анны Павликовой (дело «Нового величия») и многих других.
Когда колонна подходила к финальной точке, Яшин, шедший впереди, объявил минуту молчания в память о Немцове. На проспект Сахарова люди заходили в полной тишине.
Марши памяти Немцова 29 февраля проходят не только в Москве, но и в других крупных городах России – в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ярославле, Казани, Перми, Туле и др.
В Петербурге полиция оценила число участников в 1000. Сами активисты заявили о 2500 протестующих, передает «Фонтанка». Шесть человек были задержаны, несмотря на то что акция была согласована.
Российский оппозиционер Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 г. На месте его гибели создан народный мемориал. Непосредственного исполнителя этого преступления и его соучастников осудили и приговорили к реальным срокам. Организатор и заказчик убийства не установлены.