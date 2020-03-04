Следствие попросило арестовать гендиректора судостроительного холдинга «Ак барс»

Впервые фигура Мистахова появилась в показаниях Ефимова в феврале 2019 г. Примерно за полгода до приговора он пошел на сотрудничество со следствием и начал называть людей, якобы дававших ему взятки: среди них был и Мистахов. По данным «Коммерсанта», тогда бывший чиновник Минобороны сообщил следствию, что он получил от Рената Мистахова (на тот момент гендиректора Зеленодольского завода им. Горького) в 2014–2015 гг. в общей сложности 65 млн руб. – якобы за согласование нужных параметров контрактов по поставке военному ведомству комплектующих для боевых противодиверсионных катеров проекта 21980 «Грачонок». Получив информацию о возможной противоправной деятельности менеджера, сотрудники ГВСУ начали его разработку, добавляет собеседник «Ведомостей». В декабре 2019 г. с санкции Савеловского районного суда Москвы провели личный обыск у Мистахова и впоследствии доставили в Москву на очную ставку с Юрием Ефимовым. Тогда Мистахов, отвергавший все обвинения, остался в статусе свидетеля. Сейчас ситуация изменилась, говорит человек, близкий к правоохранительным органам: благодаря влиянию и связям Мистахов мог повлиять на ход расследования и оказать давление на его участников, поэтому следствие и попросило избрать ему меру пресечения в виде ареста. Инкриминируемое ему деяние грозит лишением свободы на срок от 8 до 15 лет и выплатой крупного штрафа.