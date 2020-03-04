Следствие попросило арестовать гендиректора судостроительного холдинга «Ак барс»
Следственный комитет России (СКР) обратился в среду в Хамовнический районный суд Москвы с ходатайством об аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак барс», депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова. Ему инкриминируется дача взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК), сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда. Официально фабула уголовного дела, по которому задержали Мистахова, не раскрывается. Источник «Ведомостей» в судостроительный промышленности и человек, близкий к правоохранительным органам, утверждают, что задержание менеджера и депутата стало следствием показаний экс-начальника второго отдела департамента аудита государственных контрактов Минобороны России Юрий Афонина, приговоренного в августе 2019 г. к пяти годам колонии общего режима за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 291 УК). «Ведомости» направили запрос в Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР.
В холдинге «Ак барс», по данным его сайта, доля Министерства земельных и имущественных отношений на 1 января 2020 г. составляет 19,789%, НКО «Государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан» – 20,41%, остальное принадлежит другим компаниям республики.
Впервые фигура Мистахова появилась в показаниях Ефимова в феврале 2019 г. Примерно за полгода до приговора он пошел на сотрудничество со следствием и начал называть людей, якобы дававших ему взятки: среди них был и Мистахов. По данным «Коммерсанта», тогда бывший чиновник Минобороны сообщил следствию, что он получил от Рената Мистахова (на тот момент гендиректора Зеленодольского завода им. Горького) в 2014–2015 гг. в общей сложности 65 млн руб. – якобы за согласование нужных параметров контрактов по поставке военному ведомству комплектующих для боевых противодиверсионных катеров проекта 21980 «Грачонок». Получив информацию о возможной противоправной деятельности менеджера, сотрудники ГВСУ начали его разработку, добавляет собеседник «Ведомостей». В декабре 2019 г. с санкции Савеловского районного суда Москвы провели личный обыск у Мистахова и впоследствии доставили в Москву на очную ставку с Юрием Ефимовым. Тогда Мистахов, отвергавший все обвинения, остался в статусе свидетеля. Сейчас ситуация изменилась, говорит человек, близкий к правоохранительным органам: благодаря влиянию и связям Мистахов мог повлиять на ход расследования и оказать давление на его участников, поэтому следствие и попросило избрать ему меру пресечения в виде ареста. Инкриминируемое ему деяние грозит лишением свободы на срок от 8 до 15 лет и выплатой крупного штрафа.
По словам человека в судостроительной промышленности, в отрасли Мистахов зарекомендовал себя как грамотный менеджер, сумевший загрузить Зеленодольский судостроительный завод (входит в холдинг «АК барс») крупными заказами: например, до 2023 г. ВМФ России должен получить последний из 12 ракетных кораблей проекта 21630 (корабли этого проекта «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг» Каспийской флотилии наносили удары крылатыми ракетами «Калибр» по объектам исламистов в Сирии). Зеленодольский завод выполнил и важный экспортный контракт по постройке для Вьетнама четырех фрегатов проекта 11661.